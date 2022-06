ENGINE cambia de marca a Big Village en Estados Unidos, Europa y Australia

ENGIN E cambia de marca a Big Village en Estados Unidos, Europa y Australia , siendo pioneros en el futuro de la publicidad, la tecnología y los datos globales

Bajo su nueva entidad corporativa, Big Village une la tecnología publicitaria, los medios, los conocimientos y la creatividad bajo un mismo techo para resolver los puntos débiles más grandes de la industria y hacer avanzar la publicidad para una nueva era

NUEVA YORK, 29 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- ENGINE, una empresa global de publicidad, tecnología y datos, anunció su nueva marca corporativa, Big Village (www.big-village.com) en Estados Unidos, Europa y Australia el 17 de junio. Lo hizo con la misión de eliminar formas aisladas del pensamiento industrial pasado y como modelo industrial de lo que significa ser una empresa de soluciones integradas. Bajo su nuevo nombre, Big Village lleva a cabo operaciones en forma de empresa global de publicidad, tecnología y datos que une su gama completa de servicios, incluidos expertos en tecnología publicitaria, medios, conocimientos y creatividad, bajo un mismo techo para resolver de manera efectiva algunos de los mayores desafíos de la industria, y adelantar la publicidad y el marketing.

Dirigida por Kasha Cacy como consejero delegado global, Big Village cuenta con 450 empleados repartidos por todo el mundo y sigue creciendo; y se enorgullece de ser un equipo que reúne perspectivas divergentes que se entrelazan a lo largo del proceso del equipo para desbloquear oportunidades inesperadas para los clientes.

Las marcas y servicios de Big Village incluyen:

EMX de Big Village: basado en tecnología publicitaria, el grupo de tecnología programática integral líder de la compañía, EMX es un SSP, una plataforma de datos y una mesa de negociación de medios de primer nivel;

Cassandra de Big Village: una colección de investigaciones en evolución sobre Millennial, Gen Z y Gen Alpha, que descubren y diseccionan tendencias emergentes, conocimientos generacionales y comportamiento juvenil;

Expertos en medios capacitados para desglosar los silos de tecnología publicitaria al combinar información sobre las actitudes de los consumidores, segmentación de audiencia, activación de medios y mediciones sólidas para hacer que las inversiones en medios rindan más;

Un negocio de investigación de mercado global que descubre no solo el "qué" sino el "por qué" detrás del comportamiento del cliente, desbloqueando mejores datos e ideas que informan mejores decisiones comerciales;

Un taller creativo moderno que posiciona a las marcas para que sus audiencias las eleven con un trabajo elaborado contextualmente en canales sociales, digitales y tradicionales.

"Cuando echamos un vistazo a lo que se enfrentan las organizaciones de marketing de la actualidad, se vuelve tan complejo; las campañas ya no pueden existir en silos", explicó Kasha Cacy, consejero delegado global de Big Village. "Tenemos la misión de enfrentar el desafío y resolver los problemas que otros no han podido: brindar verdadera transparencia en el mercado programático, escalar audiencias de nicho que no están claramente definidas por datos de comportamiento e integrar profundamente datos e ideas en los procesos creativos y de medios, sólo por nombrar algunos".

El cambio de marca no incluye a ENGINE Group UK, propietario de la agencia de publicidad ENGINE Creative, adquirida por Next 15 a principios de este año. Sin embargo, EMX tiene empleados que trabajan en Reino Unido.

Big Village está trabajando actualmente en una serie de grandes iniciativas a nivel mundial y se enorgullece de encontrar formas no convencionales de resolver grandes problemas para sus clientes. Por ejemplo, en un trabajo reciente con un destacado grupo de turismo, Big Village alentó a su cliente a pensar en la estrategia de marketing no en términos de lo que quería representar, sino a quién quería dirigirse para llegar efectivamente a nuevos clientes a raíz de la pandemia. En los últimos dos años, y en curso, Big Village ha ayudado a este cliente a hacer crecer significativamente el turismo.

Un gran ejemplo de cómo los expertos de Big Village trabajan juntos para resolver grandes problemas es la Iniciativa de educación sobre la vacuna de la COVID-19 "Depende de usted" del Ad Council. El Ad Council se asoció con Big Village para mejorar la calidad del público al que se dirigían y diferenciar mejor a los que dudan en vacunarse de otros grupos, además de activar ese mensaje a través de los canales de medios más efectivos. Aprovechando las soluciones de orientación únicas, que incluyen Audiencias digitales (perspectivas) y EMX Data Connected Marketplace™, Big Village apuntó y activó audiencias sin inconvenientes en toda la oferta de medios de EMX.

Big Village también se compromete a asociarse con empresas de soluciones tecnológicas externas para hacer crecer y desarrollar aún más sus ofertas. EMX, de Big Village, se asoció con Audigent, la empresa líder en activación, conservación e identidad de datos, para expandir las capacidades de datos propios de su Data Connected Marketplace™. Como SSP preferido del producto SmartPMP™ de Audigent, EMX ofrece una mayor audiencia elevación, orientación, escala y entrega.

Acerca de Big Village

Big Village es una empresa global de publicidad, tecnología y datos. Impulsados por nuestro diverso grupo de expertos, brindamos una nueva forma de trabajar al reunir soluciones programáticas, medios, conocimientos y creatividad, todo bajo un mismo techo. Big Village tiene su sede en Nueva York y 12 oficinas en Norteamérica, Europa y Australia. Si desea más información visite big-village.com

