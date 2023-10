Englobe s'associe avec OPTEL afin d'assurer la traçabilité complète de ses activités de traitement des sols contaminés au niveau mondial

QUÉBEC, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Englobe, le pionnier mondial dans le traitement et la valorisation des sols contaminés, annonce aujourd'hui son association avec OPTEL afin d'assurer la traçabilité règlementaire complète de ces sols dans ses différents sites à travers le monde. C'est ainsi qu'Optchain™, la solution développée par OPTEL, permettra aux différentes filiales d'Englobe au Canada, en France et au Royaume-Uni de numériser leurs opérations et de transmettre aux différentes entités gouvernementales les informations pertinentes quant au déplacement et au traitement des sols contaminés, le tout selon la réglementation en place dans leurs provinces ou pays respectifs.

« Cette entente avec OPTEL vient confirmer une fois de plus l'engagement profond d'Englobe d'enrayer la disposition illégale des sols contaminés et du même coup contribuer à protéger nos milieux de vie. Nous avons été parmi les premiers au monde à proposer des solutions de traitement et de valorisation des sols contaminés. Cela nous a permis d'être à l'avant-garde de ce secteur et de mettre en place des mécanismes de conformité et de traçabilité des sols au sein de nos opérations quotidiennes, comme notre propre système GlobeTrak. Avec l'émergence de nouvelles réglementations sur les sols contaminés imposées par les gouvernements un peu partout sur la planète, il était devenu normal de nous associer avec OPTEL, le leader mondial de la traçabilité. Cette nouvelle solution environnementale comblera les besoins de nos clients en répondant adéquatement aux exigences des différentes autorités réglementaires. » a déclaré M. Alain Robichaud, co-président d'Englobe.

Optchain™ est une suite de solutions de chaîne d'approvisionnement intelligente axée sur les résultats, alimentée par les technologies de traçabilité d'OPTEL, fournissant les bonnes informations au bon moment. La plateforme agit comme une tour de contrôle de la chaîne d'approvisionnement, capturant et connectant des données granulaires en cours de route pour offrir visibilité et transparence. La plateforme Optchain™ est une solution logicielle en tant que service (SaaS) et comporte différents modules qui peuvent être activés en fonction du cas d'utilisation du client.

« L'utilisation de la solution Optchain™ permettra à Englobe d'automatiser ses opérations, d'assurer la conformité réglementaire et de fournir une visibilité complète sur les mouvements de sols. Nous sommes fiers de collaborer avec Englobe pour leur fournir une solution de traçabilité intelligente et innovante. » Louis Roy, Président-fondateur et chef de la direction chez OPTEL

Ainsi la solution d'Optchain™ permettra à Englobe de répondre aux exigences de la réglementation française dans un premier temps lui imposant de rapporter les informations relatives aux matières dangereuses pouvant être incluses dans les sols évitant ainsi d'effectuer des milliers de transactions manuellement. La solution Optchain™ fournira aussi les informations nécessaires en lien avec la réglementation française concernant les déclarations au « Registre National des Déchets, Terres Excavées et Sédiments. »

Le système permettra entre autres de numériser les différentes activités d'Englobe et de suivre les mouvements de sols aux arrivées dans les centres de traitement, les événements de transformation encourus et la disposition finale des sols traités.

À propos d'Englobe

Englobe est une entreprise spécialisée en services d'ingénierie et environnementaux qui compte plus de 3 000 employés et qui a un réseau bien établi de bureaux et d'installations au Canada, en France et au Royaume-Uni. Présente dans 79 emplacements au Canada ainsi que dans cinq au Royaume-Uni et en France, comptant aussi sur 24 centres de traitement des sols et matières organiques et sur 48 laboratoires de contrôle des matériaux.

L'équipe de spécialistes d'Englobe comprend des ingénieurs, des professionnels, des techniciens et du personnel de soutien technique. La vaste gamme de services d'Englobe couvre différents domaines : ingénierie, conception et inspection, conseil en environnement et réhabilitation, ainsi que gestion et valorisation des matières. Pour plus d'informations, visitez le www.englobecorp.com.

À propos d'OPTEL

OPTEL a fait ses preuves depuis plus de 30 ans dans la fourniture de solutions de traçabilité de bout en bout et hautement granulaires qui permettent aux entreprises de libérer le potentiel des chaînes d'approvisionnement intelligentes et numériques. Optchain™, la solution de traçabilité phare d'OPTEL, Optchain™, connecte toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur pour assurer une visibilité complète et en temps réel pour une meilleure performance de la chaîne d'approvisionnement, un suivi de l'empreinte carbone et la conformité aux normes réglementaires.

Fondée en 1989, OPTEL est une entreprise certifiée B Corp qui possède son siège au Canada, ainsi que des installations en Allemagne, en Irlande, en Inde et au Brésil, et qui compte des employés partout dans le monde.

Pour plus d'informations, visitez Optelgroup.com

