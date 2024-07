ENGWE dévoile le P20 Ace Limited Edition : Hommage aux Jeux olympiques de 2024 et aux athlètes du monde entier

MILAN, July 1, 2024 /PRNewswire/ -- ENGWE, une marque de vélos électriques innovante, est fière d'annoncer le lancement duENGWE P20 Ace Limited Edition. Succédant au P20, largement plébiscité, sorti en mars, cette édition limitée s'inspire des Jeux olympiques de 2024. Elle capture la passion et le dynamisme de la flamme olympique et le rouge emblématique de la mascotte des Jeux de 2024, rendant ainsi hommage au dévouement et aux exploits des athlètes du monde entier.

Un appel à l'action pour un mode de vie à faible émission de carbone

ENGWE P20 ACE 2024 Olympics limited edition ebike

L'ENGWE P20 Ace e-bike n'est pas seulement un hommage ; c'est un appel à l'action, encourageant l'amour du sport et un mode de vie à faible émission de carbone. Avec les Jeux olympiques qui encombrent les transports publics, le P20 Ace offre une alternative pratique. Dans les villes d'aujourd'hui, où les transports en commun sont souvent peu pratiques, le P20 Ace offre une facilité de déplacement inégalée. Sa conduite confortable et ses performances puissantes rendent les déplacements urbains sans effort, reflétant la mission d'ENGWE d'aider les gens à trouver et à atteindre une nouvelle façon de voyager. a déclaré Baron, directeur des produits d'ENGWE.

Offre promotionnelle spéciale

Pour célébrer le lancement, ENGWE propose un prix exclusif de 1149 €, soit une réduction de 250 € par rapport au prix initial de 1399 €. Cette promotion se déroule du 1er au 15 juillet, la période d'activité globale s'étendant jusqu'au 15 août, ce qui permet à un plus grand nombre de passionnés de participer à cette célébration de l'esprit sportif et du voyage durable.

ENGWE P20 Ace: Le vélo électrique pliant offrant la meilleure expérience utilisateur pour environ 1 000 dollars

Conception exclusive : Design unique avec décalcomanies réfléchissantes faites à la main, limité à 200 unités dans le monde.

Algorithme avancé de détection de couple : Le système d'assistance au pédalage (PAS) à 3 vitesses offre une réponse immédiate et une expérience de conduite en douceur.

Moteur puissant et silencieux : Équipé d'un moteur silencieux sans balais de 250W et d'une batterie 36V 9.6Ah pour une conduite fiable et silencieuse.

Peu d'entretien : La transmission par courroie en carbone ne nécessite aucun entretien jusqu'à 33 000 km, offrant ainsi une expérience de conduite sans souci.

Durée de vie de la batterie prolongée : Il permet de parcourir jusqu'à 100 km en une seule charge, ce qui est parfait pour les déplacements quotidiens. Deux charges suffisent pour cinq jours d'utilisation.

Portabilité : Il se plie en 10 secondes et ne pèse que 18,4 kg, ce qui le rend facile à transporter et à ranger dans n'importe quelle situation.

Ne manquez pas la chance de posséder ce chef-d'œuvre en édition limitée et de découvrir la fusion de l'inspiration olympique et de la technologie de pointe. Célébrez les Jeux olympiques de 2024 et explorez de nouvelles voies avec le vélo électrique ENGWE P20 Ace maintenant !

