ENGWE dévoile son vélo électrique Cargo E-bike - LE20 - d'une autonomie de 350 km et d'une charge rapide exclusive !

WASHINGTON, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- ENGWE, leader dans le domaine des vélos électriques à pneus larges, est ravi de présenter le modèle à plus grande autonomie -ENGWE LE20 Cargo E-bike, conçu pour révolutionner le transport quotidien grâce à son autonomie impressionnante, sa polyvalence inégalée et son design respectueux de l'environnement.

Disponible à la commande à partir du 18 septembre aux États-Unis et en pré-commande à partir du 8 octobre en Europe, ce vélo électrique LE20 cargo est proposé à un prix spécial de lancement, à partir de 1 499 $ pour la version américaine et de 1 699 € pour la version européenne. Les personnes qui s'inscrivent à l'avance pendant la période de promotion peuvent économiser jusqu'à 150 $ et avoir une chance de gagner gratuitement un vélo électrique LE cargo flambant neuf.

La mission d'ENGWE est d'aider les gens à trouver et à réaliser une nouvelle façon de voyager sur de courtes distances. « Le LE20, l'e-bike à la plus grande autonomie sur le marché, a été conçu pour faciliter les trajets domicile-travail en éliminant les embouteillages, les frais de stationnement et les coûts de carburant », a déclaré M. Baron, directeur des produits d'ENGWE.

Autonomie de 350 km grâce à la technologie de charge rapide

LeLE20 Cargo E-bike se distingue par l'autonomie exceptionnelle de sa batterie, ce qui le rend idéal pour les longs trajets domicile-travail ou les déplacements multiples. La batterie unique de l'UE offre une autonomie de 180 km (112 miles), tandis que la version à double batterie porte cette autonomie à 350 km (217 miles), ce qui est impressionnant. Grâce à la charge rapide 8A, les deux batteries peuvent être entièrement rechargées en seulement 2 à 3 heures, ce qui vous permet d'être toujours prêt pour votre prochain voyage.

Personnalisable pour tout style de vie

LeENGWE LE20 ebike offre une grande flexibilité grâce à sa large gamme d'accessoires, ce qui le rend idéal pour différents besoins. Il a une capacité de charge de 200 kg et peut être équipé de paniers à l'avant et à l'arrière, de sièges bébé et de plus de 10 autres accessoires. Qu'il s'agisse de faire les courses, d'emmener les enfants à leurs activités ou de transporter du matériel, ce vélo électrique s'acquitte de toutes ces tâches avec facilité.

Puissance et confort combinés

Le vélo électrique LE20 est équipé d'un moteur américain de 1300 W (ou d'un moteur européen à montage central avec un couple de 100 Nm) pour des performances fluides et fiables. Avec ses freins à disques hydrauliques de 180 mm, sa fourche avant suspendue et ses feux arrière clignotants, il offre une conduite confortable et sûre, que ce soit dans les rues animées de la ville ou sur un terrain accidenté.

Découvrez un mode de vie plus écologique et plus pratique. Que ce soit pour le travail, la famille ou les loisirs, la LE20 est là pour vous accompagner dans votre voyage. Ne manquez pas votre chance d'économiser jusqu'à 150 $, visitez notre site US et EU, UK pour obtenir votre réduction dès aujourd'hui.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505687/ENGWE_released_super_range_cargo_ebike_LE20.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2451406/ENGWE_logo_03_Logo.jpg