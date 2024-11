ENGWE donne le coup d'envoi du Black Friday 2024 avec des prix cassés et la possibilité de gagner votre commande !

WASHINGTON, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ENGWE, une marque leader dans le domaine des vélos électriques à pneus larges comptant de nombreux fans en Europe et aux États-Unis, lance sa plus grande promotion de l'année à l'occasion du Black Friday. Du 1er novembre au 2 décembre, les clients peuvent bénéficier de remises massives - jusqu'à 800 euros - et d'une chance de gagner l'intégralité de leur commande. Chaque semaine, deux heureux gagnants seront tirés au sort, donnant à huit clients la possibilité d'obtenir leur commande gratuitement, sans limite de dépenses.

ENGWE fat tire ebike Black Friday promotions

Cette année, ENGWE a élargi sa gamme en fonction des commentaires de ses clients, en introduisant de nouveaux modèles tels que les vélos électriques urbains P20 et P275, ainsi que le vélo électrique cargo LE20, très apprécié, idéal pour transporter les enfants, les courses et le matériel. L'accent mis par ENGWE sur l'innovation et les déplacements écologiques est évident dans ces soldes du Black Friday, qui offrent une chance unique d'adopter un transport écologique aux meilleurs prix.

Modèles en vente :

Vélo électrique NGWE LE20 Cargo - 250 € de remise

Conçu pour les familles et les courses, le LE20 offre une autonomie de 350 km, une puissance de 1125 W (moteur mid-drive 100 Nm, 250 W pour la version EU) et des capacités de charge rapide. Il est idéal pour transporter les enfants, les courses ou le matériel de plein air.

Vélo électrique P275 Pro Commuter - 800 € de remise

Le P275 Pro redéfinit les déplacements quotidiens avec une autonomie de 260 km, un couple de 65 Nm, un moteur Bafang mid-drive de 250 W et une courroie en carbone Gates sans entretien. Avec une réduction de 800 euros, ce vélo est un choix évident pour les navetteurs urbains à la recherche de performances et de confort.

Vélo électrique tout-terrain ENGWE E26 - 200 € de remise

Ce modèle associe style et puissance avec une palette de couleurs audacieuses, un cadre plus large et des performances améliorées. Il offre une autonomie de 140 km, un couple élevé de 70 Nm, des freins hydrauliques et des pneus larges de 26 pouces avec deux amortisseurs. Le prix est de 1349 euros pour le Black Friday.

Vélo-mobylette électrique M20 - 300 € de remise

Inspiré par le design des motos, le M20 offre un moteur de 1000W, une autonomie de 150 miles, une double batterie et un double système d'absorption des chocs, ce qui en fait un choix parfait pour les amateurs d'aventure. Le prix est de 1199 € pour le Black Friday.

Sautez sur l'occasion avec les promotions Black Friday d'ENGWE - profitez des meilleurs prix de l'année et participez pour avoir la chance de gagner toute votre commande gratuitement ! Visitez les sites officiels d'ENGWE aux États-Unis, dans l'UE et au R.U. pour plus de détails, et ne manquez pas ces offres imbattables !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2550117/ENGWE_fat_tire_ebike_Black_Friday_promotions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2451406/ENGWE_logo_03_Logo.jpg