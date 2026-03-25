ENGWE erweitert urbane Präsenz mit dem „ZIP" Falt-E-Bike für City-Pendler

BERLIN, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, eine weltweit führende E-Bike-Marke, gab heute einen Ausblick auf die bevorstehende Markteinführung seines neuen elektrischen Faltrads, des ENGWE ZIP, vor dessen offiziellen Eünführung am 15. April. Als erstes Modell einer neuen Produktlinie für intensives Stadt-Pendeln stellt das ZIP eine strategische Erweiterung der ENGWE-Kernkategorien „Performance" und „Leisure" dar. Es wurde speziell für belebte Umgebungen mit beschränktem Platzangebot entwickelt und unterstreicht das wachsende Engagement der Marke für praktische, pendlerorientierte Mobilitätslösungen.

Zip. Your Most Portable Daily Transport

Angesichts immer dichter besiedelter Städte und fragmentierter Reisemuster verlangen moderne Radfahrerinnen und Radfahrer nach Transportmöglichkeiten, die ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität, Tragbarkeit und Effizienz bieten. Das ZIP spricht diese Bedürfnisse direkt an und ermöglicht reibungslose Übergänge zwischen Fahren, Tragen und Verstauen in verschiedenen Alltagssituationen.

Das ZIP ist mehr als nur ein kompaktes Faltrad – es wurde für den Rhythmus des Stadtlebens entwickelt. Sein exklusiver, patentierter ENGWE-Triple-Fold-Mechanismus mit einseitiger vorderer Gabel ermöglicht ein kompaktes Zusammenklappen zum einfachen Verstauen bei gleichzeitiger Stabilität und Sicherheit. Der robuste Stahlrahmen sorgt für Stabilität und Zuverlässigkeit, während der herausnehmbare 36-Volt-Akku bequem in Innenräumen aufgeladen werden kann und mit einer Ladung eine Reichweite von bis zu 120 km ermöglicht.

Der Akku des ZIP ist nicht nur für das Leben auf der Straße gedacht, sondern dient auch als Powerbank zum Aufladen von Handys, Tablets und anderen USB-Geräten und macht das kompakte Rad zu einem idealen Begleiter im Alltag. In Kombination mit der klaren Silhouette, der internen Kabelführung und der integrierten LED-Beleuchtung verbindet das Design funktionale Eleganz mit maximaler Performance.

ENGWE ZIP – Your Most Portable Daily Transport

Der patentierte „Triple-Fold" Dreifach-Faltmechanismus von ENGWE

Robuster Stahlrahmen für eine lange Lebensdauer

250 W Hinterradnabenmotor für bessere Gewichtsverteilung und Stabilität

Herausnehmbare 36-V-Batterie mit 10 Ah: bis zu 120 km Reichweite

USB-Ausgang für das Aufladen von Geräten unterwegs

Shimano 7-Gang-Schaltung für maximale Flexibilität auf der Straße

Doppelscheibenbremsen für reaktionsschnelles, sicheres Bremsen

LCD-Display mit Fahr- und Akkudaten in Echtzeit

Integrierte LED-Beleuchtung vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit

Als reines Faltmodell stellt das ZIP eine konstruktionelle Weiterentwicklung in der Produktpalette von ENGWE dar und erweitert das Portfolio um eine kompakte, auf Pendlerinnen und Pendler ausgerichtete Neuentwicklung. Es unterstreicht die langfristige Vision der Marke, urbane Mobilität durch effiziente, intensiv genutzte E-Bikes für den modernen Alltag zu unterstützen.

Vom 25. März bis zum 14. April führt ENGWE eine Vorabkampagne zur frühzeitigen Aktivierung potenzieller Kunden durch. Neue Benutzerinnen und Benutzer können sich auf der offiziellen Website registrieren und haben die Chance, im Rahmen einer zeitlich begrenzten Verlosung eines von zwei ZIP-Modellen zu gewinnen. Weitere Einzelheiten und aktuelle Infos finden Sie auf der offiziellen Website von ENGWE.

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Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2341757/ENGWE_Logo.jpg