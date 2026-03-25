ENGWE élargit son empreinte urbaine avec le vélo électrique pliant ZIP pour les navetteurs urbains

BERLIN, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, l'une des principales marques mondiales de vélos électriques, a présenté aujourd'hui en avant-première son nouveau vélo électrique pliant, l'ENGWE ZIP, avant son lancement officiel le 15 avril. En tant que premier modèle d'une nouvelle gamme de produits destinée aux déplacements urbains fréquents, le ZIP représente une extension stratégique au-delà des catégories principales de performance et de loisirs d'ENGWE. Conçu pour les environnements compacts et limités en espace, ce vélo souligne l'engagement croissant de la marque en faveur de solutions de mobilité pratiques et axées sur les déplacements domicile-travail.

Zip. Your Most Portable Daily Transport

Dans des villes de plus en plus denses et des schémas de déplacement de plus en plus fragmentés, les usagers modernes recherchent des options de transport conciliant flexibilité, portabilité et efficacité. Le ZIP répond directement à ces besoins, permettant des transitions fluides entre la conduite, le transport et le stockage dans divers scénarios quotidiens.

Plus qu'un format compact, le ZIP est conçu pour s'adapter au rythme de la vie urbaine. Son mécanisme exclusif breveté de triple pliage ENGWE, doté d'une fourche avant à un seul côté, permet un pliage compact pour un rangement facile tout en maintenant la stabilité et la sécurité. Un cadre en acier durable assure la solidité et la fiabilité, tandis que la batterie amovible de 36 V permet une recharge pratique à l'intérieur et offre jusqu'à 120 km d'autonomie assistée par charge.

Conçue pour être utilisée dans des applications autres que la route, la batterie du ZIP sert également de banque d'énergie pour recharger les téléphones, les tablettes et d'autres appareils USB, ce qui ajoute une utilité quotidienne à sa construction compacte. Associé à une silhouette épurée, à un routage interne des câbles et à un éclairage LED intégré, le design allie l'élégance fonctionnelle à la volonté de performance.

ENGWE ZIP - Votre transport quotidien le plus portable

Mécanisme de triple pliage breveté ENGWE

Cadre en acier pour la solidité et la durabilité

Moteur à moyeu arrière de 250 W pour un meilleur équilibre du poids et une plus grande stabilité

Batterie amovible de 36V 10Ah : jusqu'à 120 km d'autonomie

Sortie d'alimentation USB pour le chargement des appareils en déplacement

Transmission Shimano à 7 vitesses pour une adaptabilité au quotidien

Deux freins à disque pour un freinage sûr et réactif

Écran LCD avec données en temps réel sur la conduite et la batterie

Éclairage LED intégré à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité

En tant que modèle pliant dédié, le ZIP représente une évolution structurelle dans la feuille de route des produits ENGWE, élargissant son portefeuille à l'innovation compacte et centrée sur les navettes. Il illustre la vision à long terme de la marque, qui consiste à façonner la mobilité urbaine grâce à des vélos électriques efficaces et à haute fréquence, conçus pour la vie quotidienne moderne.

Du 25 mars au 14 avril, ENGWE lancera une campagne de prépublication afin de susciter un engouement précoce. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire sur le site officiel pour avoir une chance de gagner l'une des deux unités ZIP dans le cadre d'un concours limité dans le temps. Pour plus de détails et de mises à jour, consultez le site officiel d'ENGWE.

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