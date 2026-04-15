ENGWE bringt das faltbare E-Bike ZIP auf den Markt und bietet anlässlich seines 12-jährigen Bestehens Jubiläumsangebote an

BERLIN, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende E-Bike-Hersteller ENGWE präsentiert heute das ENGWE ZIP, ein Klapp-E-Bike, das speziell für den hochfrequenten Stadtverkehr konzipiert wurde. Es ist zum Preis von 999 € / 899 £ erhältlich und wird parallel zur Kampagne zum 12-jährigen Firmenjubiläum von ENGWE zusammen mit einem Paket im Gesamtwert von 357 € auf den Markt gebracht. Das ZIP wurde für die Realitäten des städtischen Lebens entwickelt und bewältigt die alltäglichen Herausforderungen des Pendelns – Transport, Aufbewahrung und Aufladen. Gleichzeitig markiert es den offiziellen Einstieg von ENGWE in den Markt für faltbare Stadtfahrräder.

ZIP. Your Most Portable Daily Transport

ZIP zeichnet sich durch seine Portabilität aus. Mit einem Gewicht von nur 16,9 kg lässt es sich dank des von ENGWE patentierten Dreifach-Klappmechanismus in nur 3 Sekunden zusammenklappen, sodass es sich mühelos eine Treppe hinauftragen, unter einem Schreibtisch verstauen oder in einen Zugabteil schieben lässt. Sein herausnehmbarer 36-V-Akku mit 10 Ah bietet eine Reichweite von bis zu 120 km pro Ladung und dient gleichzeitig als PD 3.0-USB-C-Powerbank, sodass Ihre Geräte auch unterwegs mit Strom versorgt werden.

Komfort, Kontrolle und Sicherheit bei jeder Fahrt. Das ZIP verfügt über einen Drehmomentsensor, einen 250-W-Hinterradnabenmotor (40 Nm Drehmoment), einen Shimano-7-Gang-Antrieb und eine stoßdämpfende Sattelstütze für ein sanftes, reaktionsfreudiges Fahrgefühl. Hydraulische Scheibenbremsen und vollständige Wasserdichtigkeit sorgen für Sicherheit bei jedem Wetter, egal ob Sie durch die Straßen der Stadt kurven oder bei leichtem Regen unterwegs sind.

ENGWE ZIP – Ihr transportabler Begleiter für den Alltag

Patentiertes Dreifach-Faltdesign: Lässt sich dreifach zusammenklappen, sodass es die Größe eines Koffers erreicht; in den Kofferraum eines Model Y passen drei Stück.

Lässt sich dreifach zusammenklappen, sodass es die Größe eines Koffers erreicht; in den Kofferraum eines Model Y passen drei Stück. Erweiterte Reichweite von 120 km: 36-V-10-Ah-LG-Akku mit BMS für eine ganze Woche Pendeln.

36-V-10-Ah-LG-Akku mit BMS für eine ganze Woche Pendeln. 100W PD USB-C Ausgang: Mobile Workstation; lädt das iPhone in 20 Min. auf 50 % auf.

Mobile Workstation; lädt das iPhone in 20 Min. auf 50 % auf. 250-W-Hinterradnabenmotor: 40 Nm Drehmoment für ein ausgewogenes Fahrverhalten im Stadtverkehr.

40 Nm Drehmoment für ein ausgewogenes Fahrverhalten im Stadtverkehr. Drehmomentsensor und gefederte Sattelstütze: Natürliches, ermüdungsfreies Treten für ein geschmeidiges Fahrgefühl.

Natürliches, ermüdungsfreies Treten für ein geschmeidiges Fahrgefühl. 16„ × 1,95" City Wide-Reifen: Spezialreifen für E-Bikes für überragende Haftung und Stabilität.

Spezialreifen für E-Bikes für überragende Haftung und Stabilität. Shimano 7-Gang-Antriebssystem: Nahtlose Anpassungsfähigkeit für müheloses Bergauffahren und Sprints.

Nahtlose Anpassungsfähigkeit für müheloses Bergauffahren und Sprints. Zweikreis-Hydraulikbremsen: Hochpräzise Bremsleistung für maximale Sicherheit in der Stadt.

Hochpräzise Bremsleistung für maximale Sicherheit in der Stadt. Rahmen aus hochfestem Stahl: Robuste Haltbarkeit in einem schlanken, ultraportablen Profil.

ZIP kombiniert erstklassige Leistung mit unvergleichlichem Komfort für den modernen Pendler – einfach zu transportieren, zusammenzuklappen und aufzuladen, ob in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Büro. In der Einführungsphase vom 15. April bis zum 6. Mai bietet ENGWE anlässlich seines 12-jährigen Firmenjubiläums ein Gesamtpaket im Wert von 357 € an, das ein exklusives Jubiläums-Geschenkset sowie eine Reihe von Sonderangeboten für ausgewählte Produkte umfasst.

Lassen Sie sich diese zeitlich begrenzten Angebote nicht entgehen. Weitere Einzelheiten und aktuelle Infos finden Sie auf der offiziellen Website von ENGWE.

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