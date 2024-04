ENGWE feiert ein Jahrzehnt der Innovation und des Abenteuers mit besonderen Jubiläumsangeboten

WASHINGTON, 8. April 2024 /PRNewswire/ -- Während ENGWE stolz sein 10-jähriges Jubiläum feiert, blickt die Elektrofahrradmarke auf ein Jahrzehnt bahnbrechender Innovationen und unvergesslicher Abenteuer zurück. Seit seiner Gründung hat sich ENGWE dem Ziel verschrieben, Menschen dabei zu helfen, einen neuen Weg für Kurzreisen zu finden und zu verwirklichen, getreu seinem Markenslogan „Explore a new way". Anlässlich dieses bedeutsamen Ereignisses lädt ENGWE seine Kunden ein, mit exklusiven Angeboten mitzufeiern:

ENGWE 10th anniversary celebration

Frühbucherangebot: Im Laufe des Aprils stellt ENGWE seine neuesten Produkte vor, das ENGWE P20 ebike und ENGWE Engine Pro 2.0, die in Europa und den USA erhältlich sind. Kunden können bis zu 100 USD Rabatt auf diese Neuerscheinungen erhalten.

Limitierte Geschenkbox zum 10-jährigen Jubiläum: Wenn Sie 650 USD oder mehr ausgeben, erhalten Sie eine begehrte, limitierte Geschenkbox zum 10-jährigen Jubiläum im Wert von 199 USD .

oder mehr ausgeben, erhalten Sie eine begehrte, limitierte Geschenkbox zum 10-jährigen Jubiläum im Wert von . Massive Angebote, die es mit dem „Black Friday"-Rausch aufnehmen können: Halten Sie sich bereit für unwiderstehliche Rabatte von bis zu 300 USD während der ENGWE 10-Jahres-Feier!

Halten Sie sich bereit für unwiderstehliche Rabatte von bis zu während der ENGWE 10-Jahres-Feier! Wöchentliche Preise im April: Verpassen Sie nicht Ihre Chance, jeden Sonntag im April spannende Preise zu gewinnen! ENGWE verlost 200 tolle Preise, darunter ein 6-teiliges ENGW-Elektrofahrrad, exklusive Rabatte von bis zu 500 USD , Batterien und Zahlenschlösser.

In den zehn Jahren seiner Entwicklung hat ENGWE ein Design- und Forschungsteam zusammengestellt, das über 100 Patente vorweisen kann, und investiert jährlich bis zu 3 Mio. USD in Forschung und Entwicklung, um ENGWE an der Spitze der Elektrofahrradtechnologie zu halten. Mit Produkten aus über 40 Ländern und Regionen weltweit hat ENGWE mehr als 2 Mio. Fahrern ein angenehmes Fahrerlebnis ermöglicht.

Zusätzlich zu seiner globalen Reichweite legt ENGWE großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Zufriedenheit. Mit 8 Überseelagern und über 300 spezialisierten Kundendienstzentren in Europa, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich gewährleistet ENGWE einen nahtlosen Support für seine Kunden. Darüber hinaus verfügt ENGWE über mehr als 300 kooperative Offline-Einzelhandelsgeschäfte und Flagship-Stores in wichtigen Regionen wie Polen, Irland und Italien, in denen die Kunden die innovativen Produkte aus erster Hand erleben können.

ENGWE hat sich zum Ziel gesetzt, noch mehr Nutzern weltweit qualitativ hochwertige Elektrofahrräder und außergewöhnlichen Service zu bieten. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Lösungen und Dienstleistungen für die Bedürfnisse aller Menschen im Nahverkehr anzubieten und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. ENGWE glaubt an die Kraft umweltfreundlicher Transportlösungen, um eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, von diesen Sonderangeboten zu profitieren, finden Sie auf der ENGWE-Website.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380700/ENGWE_10th_anniversary_celebration.jpg