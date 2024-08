ENGWE lance L20 Boost ebike : Le bouton "BOOST" permet d'améliorer les déplacements de courte durée

MILAN, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- ENGWE, leader dans le domaine des vélos électriques est fier de dévoiler le vélo électrique L20 Boost, une version améliorée de son modèle populaire L20. Après le succès des vélos électriques urbain P275, P20 et P20 Limited Edition, ENGWE revient à son expertise en matière de vélos électriques à pneus larges avec le L20 Boost. Ce modèle modernisé intègre des améliorations apportées par les clients pour une conduite plus puissante et plus confortable, tout en respectant la législation routière européenne.

Présentation du vélo électrique ENGWEL20 Boost

ENGWE L20 Boost ebike release activity

Avec le slogan de la marque "Explore a new way", ENGWE vise à redéfinir les déplacements sur de courtes distances, en les rendant plus accessibles et plus agréables pour les navetteurs urbains et les cyclistes de loisir. Ainsi, le vélo électrique à pneus larges ENGWE L20 Boost est conçu pour élever chaque voyage grâce à des capacités de montée de collines en douceur et à une expérience de conduite souple et réactive. La fonction "Boost" améliorée permet de franchir sans effort des pentes allant jusqu'à 17,8 % d'une simple pression sur un bouton, répondant ainsi à tous vos besoins en matière de déplacements quotidiens et d'escalade en plein air.

Pour célébrer le lancement, inscrivez-vous au prix spécial de lancement de 1099 $ (200 € de réduction sur le prix initial de 1299 €) du 1er août au 30 août. Cette période promotionnelle est l'occasion idéale de découvrir de première main les capacités améliorées de l'ENGWE L20 Boost.

Caractéristiques principales :

75Nm Bouton d'accélération : Avec une puissance nettement supérieure au couple typique de 50Nm sur le marché, notre boost robuste de 75Nm conquiert sans effort des pentes jusqu'à 17,8%, faisant de l'escalade un jeu d'enfant.

Avec une puissance nettement supérieure au couple typique de 50Nm sur le marché, notre boost robuste de 75Nm conquiert sans effort des pentes jusqu'à 17,8%, faisant de l'escalade un jeu d'enfant. Capteur de couple avancé : Profitez d'une assistance au pédalage précise qui correspond à votre style de conduite, offrant jusqu'à 20 % d'efficacité en plus par rapport aux capteurs de cadence traditionnels.

Profitez d'une assistance au pédalage précise qui correspond à votre style de conduite, offrant jusqu'à 20 % d'efficacité en plus par rapport aux capteurs de cadence traditionnels. Sortie 250W aux normes européennes : Le L20 Boost est équipé d'un puissant moteur de 250 W conforme aux normes européennes, garantissant des performances efficaces et fiables. Ce moteur fournit une puissance suffisante pour une accélération en douceur et une vitesse constante, ce qui le rend parfait pour les trajets urbains et les promenades de loisir.

Le L20 Boost est équipé d'un puissant moteur de 250 W conforme aux normes européennes, garantissant des performances efficaces et fiables. Ce moteur fournit une puissance suffisante pour une accélération en douceur et une vitesse constante, ce qui le rend parfait pour les trajets urbains et les promenades de loisir. Confort de conduite ultime : Avec un cadre de passage et un siège réglable en peluche pour un confort personnalisé et un accès facile.

Avec un cadre de passage et un siège réglable en peluche pour un confort personnalisé et un accès facile. Gamme étendue : Grâce à une batterie haute capacité, vous pouvez parcourir jusqu'à 126 km avec une seule charge.

Grâce à une batterie haute capacité, vous pouvez parcourir jusqu'à 126 km avec une seule charge. Sécurité et fiabilité : Équipé de feux avant et arrière brillants et de freins à disque mécaniques fiables de 160 mm pour une meilleure visibilité et des performances de freinage accrues.

Le vélo électrique ENGWE L20 Boost promet une expérience inégalée. Profitez d'une conduite sans effort, d'une montée des côtes en douceur et d'un confort personnalisé. Rejoignez les vélos électriques ENGWE, explorez une nouvelle voie et faites de chaque voyage une aventure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2472636/ENGWE_L20_Boost_ebike_release.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2341757/ENGWE_Logo.jpg