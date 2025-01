ENGWE lance une gamme de produits haut de gamme pour les déplacements domicile-travail - Mapfour : Redéfinir la mobilité urbaine avec "Free in Your Way" (libre dans votre chemin)

PARIS, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE est une marque leader de fat-tire electric bicycles avec près d'une décennie d'expérience. En février 2025, ENGWE s'apprête à lancer sa nouvelle gamme de produits haut de gamme pour les déplacements domicile-travail - ENGWE Mapfour, - et à franchir un pas audacieux vers la mobilité urbaine. Conçus pour répondre aux défis des déplacements urbains, les vélos électriques ENGWE Mapfour associent une technologie de pointe à des valeurs fondamentales pour offrir des solutions de déplacement économiques, saines, sans souci et durables.

Introducing MapFour: A New Commuter Line from ENGWE

ENGWE et Mapfour : Deux voies uniques vers la mobilité électrique

Depuis de nombreuses années, ENGWE est à la pointe du développement des vélos électriques à pneus larges, offrant des performances multi-terrains, une esthétique aventureuse et une polyvalence pour les cyclistes à la recherche d'une conduite plus cool. Ces modèles audacieux ont conquis les amateurs d'activités de plein air et les initiateurs de tendances à la recherche d'une façon plus excitante de voyager.

Cependant, la série ENGWE Mapfour innove, avec le slogan "Free in Your way", conçu pour répondre aux besoins uniques des navetteurs urbains en offrant un transport économique, sain, sans tracas et durable, en mettant l'accent sur la commodité et l'efficacité au quotidien.

Pourquoi choisir ENGWE Mapfour? Rendre les trajets domicile-travail plus efficaces

ENGWE Mapfour met l'accent sur la légèreté, l'autonomie de la batterie, la puissance et la rapidité de chargement. Cette ligne innovante vise à rendre le cyclisme de haute qualité accessible à un plus grand nombre de personnes, en offrant une expérience de conduite gratuite, économique et durable.

Cadre en fibre de carbone : adopté avec la même fibre de carbone de haute qualité que Specialized et Trek, ce qui le rend facile à manipuler et parfait pour naviguer dans les rues urbaines encombrées ou pour le ranger dans des espaces compacts.

: adopté avec la même fibre de carbone de haute qualité que Specialized et Trek, ce qui le rend facile à manipuler et parfait pour naviguer dans les rues urbaines encombrées ou pour le ranger dans des espaces compacts. Longue portée : Une batterie de grande capacité garantit des trajets prolongés, permettant d'effectuer les trajets quotidiens et les courts trajets sans avoir à les recharger fréquemment.

: Une batterie de grande capacité garantit des trajets prolongés, permettant d'effectuer les trajets quotidiens et les courts trajets sans avoir à les recharger fréquemment. Performance puissante : ENGWE Mapfour ebikes sera équipé d'un moteur leader sur le marché qui délivre une puissance continue et fiable, affrontant sans effort les pentes raides, les vents contraires et les terrains accidentés pour une conduite en douceur.

: sera équipé d'un moteur leader sur le marché qui délivre une puissance continue et fiable, affrontant sans effort les pentes raides, les vents contraires et les terrains accidentés pour une conduite en douceur. Chargement rapide : Grâce à la technologie de charge rapide 8A, la recharge complète se fait en quelques heures seulement, ce qui est idéal pour les emplois du temps chargés.

"ENGWE Mapfour reflète notre engagement à créer des solutions pratiques, efficaces et saines pour les cyclistes", a déclaré Baron, le chef de produit d'ENGWE. "Nous sommes conscients des défis auxquels les gens sont confrontés dans leurs déplacements quotidiens - augmentation des coûts, préoccupations en matière de santé et besoin de durabilité. Mapfour est notre réponse, pour soulager les trajets quotidiens et faciliter la vie.

Un avenir plus vert

Alors que la demande de voyages écologiques et à faible émission de carbone augmente, des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne et la France offrent des subventions pour promouvoir les transports verts. En choisissant un vélo électrique ENGWE Mapfour, les cyclistes peuvent minimiser leur impact sur l'environnement tout en économisant de l'argent. Visitez le site officiel pour vous tenir au courant des dernières nouvelles de Mapfour et soyez parmi les premiers à vivre l'expérience "Free in Your Way".

https://youtu.be/OA_M0xI7-gg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=OA_M0xI7-gg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2341757/ENGWE_Logo.jpg