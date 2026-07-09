ENGWE présente l'E26 3.0 Pro : une entrée dans la catégorie émergente des eSUV pour une conduite tout-terrain encore plus intelligente

BERLIN, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, une marque mondiale spécialisée dans la mobilité électrique, a annoncé la sortie prochaine de l'E26 3.0 Pro, qui présente sa vision de la prochaine génération de vélos électriques eSUV. Conçu autour du concept de SUV électrique à moteur central le plus intelligent (« The Smartest Mid-Drive eSUV »), l'E26 Le modèle 3.0 Pro marque la dernière évolution de la série E d'ENGWE, tout en renforçant la présence de la marque sur le segment en pleine croissance des vélos tout-terrain. Ce nouveau modèle témoigne également de l'engagement constant d'ENGWE à développer des vélos électriques plus intelligents et plus performants, adaptés aux besoins croissants de l'Europe en matière de mobilité.

L'utilisation des vélos électriques ne se limitant plus aux trajets quotidiens, de plus en plus de cyclistes recherchent un vélo unique capable de répondre à la fois à leurs besoins de déplacement en semaine et à leurs envies d'exploration le week-end. Cette évolution contribue à accélérer l'essor de la catégorie des eSUV, qui allie le confort des vélos de randonnée à la sécurité et à la polyvalence nécessaires à la pratique sur des terrains variés.

Les vélos électriques urbains traditionnels privilégient souvent l'efficacité sur les routes goudronnées, mais offrent un confort et une maîtrise limités sur les terrains accidentés. En revanche, les vélos tout-terrain offrent de meilleures performances hors route, mais peuvent être moins pratiques au quotidien. Se situant à mi-chemin entre ces deux catégories, les vélos électriques eSUV, à l'instar des SUV dans le domaine de l'automobile, offrent l'équilibre idéal entre confort au quotidien et polyvalence tout-terrain.

Le modèle ENGWE E26 3.0 Pro répond à ces besoins en constante évolution grâce à un système de motorisation centrale de 100 Nm, un cadre à suspension intégrale à quatre barres et des technologies de conduite intelligentes embarquées, notamment le suivi GPS, la détection de mouvement, la connectivité via une application et la surveillance de la conduite. Ensemble, ces caractéristiques sont conçues pour garantir des performances fiables aussi bien en ville que sur les routes de campagne, les chemins de gravier et les itinéraires de loisirs, tout en améliorant le confort et la sécurité au quotidien.

« L'E26 3.0 Pro incarne notre vision de l'avenir de la mobilité électrique tout-terrain », a déclaré un porte-parole d'ENGWE. « Les usagers d'aujourd'hui attendent d'un vélo qu'il s'adapte à différents types de conduite sans pour autant compromettre le confort ni les performances. Avec l'E26 3.0 Pro, nous réunissons une assistance puissante au niveau du moteur central, le confort d'une suspension intégrale et une connectivité intelligente au sein d'une seule et même plateforme d'eSUV ».

Le modèle E26 3.0 Pro sera officiellement lancé le 29 juillet ; les détails supplémentaires concernant le produit, les avis de presse, les tarifs et la disponibilité seront communiqués lors du lancement.

À propos d'ENGWE

ENGWE est une marque internationale spécialisée dans la mobilité électrique fondée en 2014, spécialisée dans la conception et la fabrication de vélos et de scooters électriques destinés aux déplacements urbains et aux loisirs. L'entreprise accompagne les usagers dans plus de 40 pays et régions et s'engage à développer des solutions de mobilité pratiques, fiables et innovantes pour les déplacements quotidiens et les activités de plein air.

De plus amples informations sont disponibles sur le site officiel d'ENGWE.