Engwe présentera ses vélos électriques phares à l'EICMA 2025 de Milan

BERLIN, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Engwe, l'une des principales marques mondiales de vélos électriques , présentera ses derniers modèles à l'EICMA 2025 (du 4 au 9 novembre) à Milan. Sous le thème "Experience the Power, Explore the Way", Engwe vise à séduire les conducteurs, à renforcer la reconnaissance de la marque et à mettre en avant ses innovations en matière d'e-mobilité. Les visiteurs sont invités à tester les nouveaux vélos électriques et à en faire l'expérience directe dans le hall 4, stand E87, au parc des expositions de Milan.

Modèles en vedette

La gamme Engwe présentée à l'EICMA comprend les modèles phares Engine Pro 3.0 Boost et L20. 3.0 Pro, ainsi que le polyvalent EP-2 3.0 Boost et lightweight ENGWE N1 Series. Le moteur Pro 3.0 Boost et L20 3.0 Pro représentent le prochain niveau d'innovation et de performance dans le portefeuille d'Engwe, tandis que l'EP-2 3.0 Boost et Mapfour N1 Pro répondent à un large éventail de besoins.

Engine Pro 3.0 Boost --La mise à jour la plus puissante à ce jour

Le vélo électrique phare d'Engwe, qui délivre un couple de 90 Nm pour des montées sans effort. Elle est équipée d'une batterie de 720 Wh (autonomie de 130 km) et d'un chargeur rapide de 8A (recharge complète en 2 heures environ). La suspension intégrale, les freins hydrauliques et les pneus anti-crevaison inspirent confiance sur tous les terrains. Le système antivol intelligent d'Engwe permet aux conducteurs de rester connectés. CNET l'a qualifié de "vélo électrique ambitieux, conçu pour ceux qui cherchent à parcourir de longues distances et à repousser leurs propres limites".

L20 3.0 Pro - Le premier vélo électrique compact tout-terrain avec suspension intégrale

Un vélo électrique pliable de 20 pouces conçu pour la ville et les sentiers. Son cadre léger et sa suspension intégrale garantissent confort et contrôle, tandis que le moteur à entraînement intermédiaire de 250 W délivre un couple de 100 Nm pour des montées faciles. Le système IoT offre un suivi GPS et un contrôle à distance des applications. Une batterie de 720 Wh offre jusqu'à 160 km d'autonomie et se recharge en 2 heures avec un chargeur rapide de 8A. Heise l'a qualifié de "prix abordable et technologiquement avancé".

À propos de ENGWE

ENGWE a fait de nombreuses apparitions à l'EICMA et participe activement à des événements hors ligne mondiaux. Cette année, elle a étendu sa présence avec des magasins phares en France, en Allemagne, en Italie et en Pologne, renforçant ainsi son influence internationale. En septembre, ENGWE a organisé l'événement "Explore a New Way", invitant les utilisateurs à visiter ses installations, à découvrir ses innovations et à se rapprocher de la marque. L'entreprise a également mis en place un solide réseau de service après-vente avec plus de 300 centres de service dans le monde et une équipe d'assistance multilingue. Ces initiatives soulignent l'engagement d'ENGWE envers les cyclistes et son leadership dans l'industrie du vélo électrique. Pour plus d'informations, visitez le site officiel d'Engwe .

