ENGWE réaffirme son engagement en faveur de la mobilité durable et de son impact communautaire lors de la Notte Bianca dello Sport en Italie

BARI, Italie, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE est fier d'être à nouveau le sponsor principal de la Notte Bianca dello Sport (nuit blanche du sport) à Bari, en Italie, renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité durable, de l'engagement communautaire et de la responsabilité sociale. En associant des expériences produit immersives à des initiatives caritatives porteuses de sens, cet événement a illustré la conviction d'ENGWE selon laquelle chaque trajet peut contribuer à un avenir plus sain, plus écologique et plus connecté.

Dans le cadre de l'une des activités phares du festival, ENGWE a lancé sa campagne Ride to Give, Light the Way, transformant ainsi chaque essai de vélo en un geste de générosité. Tout au long de l'événement, des centaines de visiteurs ont pu tester les vélos électriques ENGWE, et un don a été versé à l'association DisFare, le projet caritatif officiel de l'événement proposé par l'association italienne Il Mito di Efesto, au nom de chaque cycliste ayant participé. Cette initiative vient en aide aux personnes présentant un handicap intellectuel, sensoriel ou psychique en les aidant à acquérir des compétences pratiques en matière de relations interpersonnelles et d'autonomie quotidienne, qui favorisent une plus grande indépendance et une meilleure inclusion sociale.

Cet événement a également permis de présenter plusieurs des modèles les plus récents et les plus vendus d'ENGWE, notamment les L20. 3.0 Pro, ZIP et O20 Boost, permettant ainsi aux cyclistes de découvrir en avant-première les dernières innovations de la marque. Qu'il s'agisse de trajets urbains confortables ou d'une mobilité quotidienne polyvalente, ces essais ont attiré des familles, des passionnés de cyclisme et des débutants en vélo électrique, créant ainsi de précieuses occasions d'interaction directe entre la marque et sa communauté en pleine expansion.

Ce parrainage intervient au cours d'une année marquante pour ENGWE. Au cours du premier semestre 2026, l'entreprise a élargi sa gamme de produits grâce au lancement réussi des E26 3.0 Pro, O20 Boost et ZIP, renforçant ainsi encore davantage sa présence tant sur le segment des déplacements urbains que sur celui de la mobilité lifestyle. Parallèlement à une innovation permanente, ENGWE a considérablement renforcé sa présence physique à travers l'Europe, en participant à de grands événements consacrés au cyclisme et aux activités de plein air, notamment Sea Otter Europe en Espagne, l'International Bike Festival (IBF), l'Outdoor Fix Festival en France et Kampeer & Caravan Jaarbeurs aux Pays-Bas. Ces événements offrent aux consommateurs de précieuses occasions de découvrir les produits ENGWE, tout en permettant à la marque de tisser des liens plus étroits avec les communautés cyclistes locales.

Alors qu'ENGWE poursuit son expansion mondiale, la marque continue de s'attacher à rendre la mobilité durable plus accessible et à créer de la valeur au-delà de ses produits. Grâce à l'innovation, à son engagement communautaire et à ses initiatives à impact social, ENGWE construit une marque qui incite les gens à explorer de nouvelles façons de se déplacer, tout en contribuant à un avenir plus propre, plus sain et plus inclusif.