ENGWE refuerza su compromiso con la movilidad sostenible durante la Notte Bianca dello Sport de Italia

-ENGWE refuerza su compromiso con la movilidad sostenible y el impacto en la comunidad durante la Notte Bianca dello Sport de Italia

BARI, Italia, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE se enorgullece de haber regresado como patrocinador principal de la Notte Bianca dello Sport (Noche Blanca del Deporte) en Bari, Italia, reforzando así su compromiso con la movilidad sostenible, la participación comunitaria y la responsabilidad social. Al combinar experiencias inmersivas con iniciativas benéficas significativas, el evento reflejó la convicción de ENGWE de que cada viaje puede contribuir a un futuro más saludable, más verde y más conectado.

Como una de las actividades emblemáticas del festival, ENGWE lanzó su campaña "Ride to Give, Light the Way" (Pedalea para dar, ilumina el camino), transformando cada prueba de bicicleta en un acto de solidaridad. Durante el evento, cientos de visitantes probaron las bicicletas eléctricas ENGWE, y se realizó una donación a DisFare, el proyecto benéfico oficial del evento, propuesto por la asociación italiana Il Mito di Efesto, en nombre de cada participante. Esta iniciativa apoya a personas con discapacidad intelectual, sensorial y mental, ayudándolas a desarrollar habilidades interpersonales y para la vida que fomentan una mayor independencia e inclusión social.

El evento también presentó varios de los modelos más recientes y exitosos de ENGWE, como L20 3.0 Pro, ZIP, y O20 Boost, brindando a los participantes la oportunidad de experimentar de primera mano las últimas innovaciones de la marca. Desde cómodos desplazamientos urbanos hasta una movilidad versátil para el día a día, las pruebas de bicicleta atrajeron a familias, aficionados al ciclismo y personas que se iniciaban en el mundo de las bicicletas eléctricas, creando valiosas oportunidades para la interacción directa entre la marca y su creciente comunidad.

Este patrocinio llega en un año clave para ENGWE. En la primera mitad de 2026, la empresa amplió su catálogo de productos con los exitosos lanzamientos de E26 3.0 Pro, O20 Boost y ZIP, consolidando así su presencia en los segmentos de movilidad urbana y estilo de vida. Además de la continua innovación de productos, ENGWE ha expandido significativamente su presencia física en Europa, participando en importantes eventos de ciclismo y actividades al aire libre como Sea Otter Europe en España, el Festival Internacional de Bicicleta (IBF), el Outdoor Fix Festival en Francia y Kampeer & Caravan Jaarbeurs en los Países Bajos. Estos eventos ofrecen valiosas oportunidades para que los consumidores experimenten los productos ENGWE de primera mano, al tiempo que permiten a la marca fortalecer sus relaciones con las comunidades ciclistas locales.

A medida que ENGWE continúa su expansión global, la marca sigue centrada en hacer que la movilidad sostenible sea más accesible y en generar valor más allá de sus productos. Mediante la innovación, la participación comunitaria y las iniciativas de impacto social, ENGWE está construyendo una marca que inspira a las personas a explorar nuevas formas de moverse, contribuyendo a un futuro más limpio, saludable e inclusivo.