Enjin et Unity Technologies renforcent la propriété d'objets réelle grâce à un partenariat Asset Store

Le partenariat Unity Asset Store donnera aux développeurs de Unity un accès direct au SDK d'Enjin, ce qui leur permettra de tirer parti du puissant écosystème de développement de jeux d'Enjin dans leurs jeux.

« Notre partenariat avec Enjin visant à offrir à nos développeurs une technologie qui les aide à rencontrer un plus grand succès dans leurs jeux s'inscrit directement dans notre mission chez Unity », explique Hubert Larenaudie, président pour la région Asie-Pacifique chez Unity Technologies. « En ayant accès au SDK d'Enjin via notre Asset Store, notre communauté peut créer de nouvelles possibilités de jeu. »

« Nous collaborerons étroitement avec l'équipe de Unity pour nous assurer que le SDK d'Enjin soit soigneusement optimisé pour leur formidable moteur de jeu et fonctionne sans heurts à l'intérieur du Unity Editor. Nous collaborerons également à la production d'une documentation détaillée, de tutoriels et de projets d'exemple Unity pour la base de connaissances officielle », ajoute Witek Radomski, directeur de la technologie chez Enjin.

« La mission d'Enjin est claire : apporter équité et motivation dans les jeux. Enrichir l'expérience des joueurs et leur permettre de véritablement posséder leurs objets et leurs personnages. Aider les développeurs de jeux dans leur quête de découverte, d'exploration et de création de nouveaux genres de jeux qui changeront l'industrie du jeu au plus profond », explique Maxim Blagov, PDG d'Enjin.

Enjin a récemment annoncé Efinity, leur prochain réseau de canal de jeu pour des transactions de jeu hautement évolutives. Efinity animera des jeux démocratisés en leur permettant de réaliser un nombre pratiquement infini de transactions entre des millions de joueurs et le serveur de jeu, et ce, avec de hauts débits et pour pratiquement aucun coût.

Efinity prendra en charge une fonctionnalité complexe, permettant aux développeurs de Unity travaillant sur de nouveaux jeux d'explorer une myriade d'options de mécanique de jeu jamais vues auparavant, ce qui leur permettra de créer des jeux innovants. Les applications potentielles de la technologie d'Enjin concernent aussi bien la mécanique de création d'objets de jeu innovants fondés sur le talent que la progression des niveaux de personnages et d'objets dans plusieurs jeux, ouvrant une ère de « multivers ludiques ».

Enjin proposera une démonstration du SDK d'Enjin à l'occasion de la Game Developers Conference de San Francisco, qui se tient du 19 au 23 mars de cette année - aidant les développeurs de jeux à explorer les possibilités de jeu qui n'étaient pas possibles sans la technologie de la blockchain.

À propos d'Enjin

Fondée en 2009 et basée à Singapour, Enjin est une entreprise de technologie de l'information qui propose deux produits intégrés principaux : Enjin Network et Enjin Virtual Goods Platform. Enjin Network est une plateforme CMS et eCommerce axée sur les jeux, avec plus de 19 millions d'utilisateurs dans 250 000 communautés et des milliers de jeux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://enjincoin.io.

À propos de Unity Technologies

Unity est le créateur de la plateforme de développement 3D en temps réel la plus utilisée au monde, offrant aux développeurs à travers le monde des outils permettant de créer de riches expériences 2D, 3D, RV et RA interactives. Grâce à son équipe d'ingénierie regroupant 800 personnes, Unity reste à la pointe de la technologie en collaborant avec des partenaires comme Google, Facebook, Oculus et Microsoft pour s'assurer de la prise en charge optimisée des toutes dernières versions et plateformes. Les jeux et les expériences réalisés avec Unity ont touché ~3 milliards d'appareils à travers le monde et ont été installés plus de 24 milliards de fois au cours des 12 derniers mois. La flexibilité renommée de Unity donne aux développeurs la possibilité de cibler et d'optimiser leurs créations pour plus de 25 plateformes comme Xbox One, PlayStation 4, Gameroom (Facebook), SteamVR (PC et Mac), Oculus, PSVR, Gear VR, HoloLens, ARKit (Apple), ARCore (Google), etc. Unity offre également des solutions et des services pour entrer en contact avec le public comme Unity Ads, Unity Analytics, Unity Asset Store, Unity Cloud Build, Unity Collaborate, Unity Connect et Unity Certification.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.unity3d.com, et pour voir les tout derniers jeux et les toutes dernières expériences créés par Unity, rendez-vous sur https://unity.com/madewith.

