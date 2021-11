Enjoei promove mudanças no Conselho de Administração

Renato Rique dirige a maior administradora de shopping centers do Brasil e é uma das figuras mais representativas do varejo brasileiro, com uma valiosa experiência no varejo físico. Ele foi ainda presidente da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers). Já Gregory Reider tem um longo histórico de carreira em private equity , atua em múltiplos conselhos e vai agregar muito em termos de governança.

O objetivo do Enjoei com as mudanças é expandir seu protagonismo no mercado de economia circular, que vem ganhando cada vez mais espaço no varejo mundial, com previsão de que em alguns anos já possa ser maior que o mercado de fast-fashion. Também reforça o desejo da empresa de trazer mais experiência para o board, tanto para o desenvolvimento do seu core business como em suas adjacências.

"Em nossa visão, há muito espaço para ampliar nossa atuação, como, por exemplo, pela expansão de categorias, serviços para os consumidores e soluções para a indústria, além de movimentos estratégicos que nos permitem explorar e ampliar as adjacências do nosso negócio central. Para isso, estamos reforçando nosso corpo de conselheiros com membros que vão agregar muita experiência em varejo, logística, gestão, tecnologia, entre outros", explica Tiê Lima, CEO e cofundador do Enjoei.

Ana Lu McLaren, cofundadora e presidente do Conselho de Administração do Enjoei, complementa: "Renato e Gregory trazem em sua bagagem o entendimento das transformações do varejo físico e digital para contribuir com o crescimento que o Enjoei vem protagonizando na consolidação da categoria de economia circular no País. O objetivo é seguir aperfeiçoando a nossa governança e acreditamos que ambos têm a experiência e o relacionamento que precisamos para nos apoiar nas inúmeras oportunidades e desafios que vêm surgindo com a nossa expansão".

"Sempre fui um admirador do conceito de economia circular e venho acompanhando seu enorme crescimento no varejo mundial. Estou muito entusiasmado em poder contribuir para que o Enjoei siga sua missão de transformar o cenário do varejo nacional", comenta Renato Rique. "Como nativo digital, o Enjoei traz uma riqueza muito grande de oportunidades de criação de valor no mercado brasileiro", acrescenta Gregory Reider.

Além dos nomes anunciados, o Conselho Independente da Companhia ainda contará com a permanência de Fernando Biancardi Cirne e Helena Turola de Araújo Penna, além da confudadora do Enjoei. "Agradecemos muito o apoio e contribuição do Eric Ache e da Aline de Lucca para o Enjoei ter conquistado tanto nos últimos meses e temos certeza de que ambos seguirão nos acompanhando como nossos fãs", comenta Ana Lu.

Crescimento e caminhos para o futuro

Após completar um ano desde sua estreia na bolsa de valores, o Enjoei continua investindo no crescimento e recorrência da base de usuários do seu marketplace, atento também às inúmeras oportunidades de novos serviços e produtos que esse aumento em escala vai lhe permitir daqui em diante.

Apenas no terceiro trimestre desse ano, foram mais de 3,7 milhões de itens adicionados à plataforma. A empresa também acertou parcerias para potencializar o crescimento e ampliou o sortimento. O número de vendedores na plataforma aumentou em quase 50% do segundo para o terceiro trimestre, para 87 marcas, incluindo aquelas que reforçam a estratégia de presentes em novas categorias, como pets (Zee.Dog), dermocosméticos (Dermage), esporte & fitness (Decathlon) e móveis & decoração.

Ao ampliar o sortimento de produtos e de categorias na plataforma, o objetivo é aumentar o número de clientes recorrentes. No terceiro trimestre, mais da metade (53%) das transações foi realizada por usuários que compraram seis ou mais vezes, enquanto outros 28% por aqueles que compraram de três a cinco vezes. Já o número de transações apenas da base de usuários com seis ou mais compras aumentou 44% no período, comprovando a eficácia da estratégia que amplia as margens do negócio.

"O que temos feito em 2021 é incentivar que a frequência do nosso usuário aumente, ao invés de apenas disputar a aquisição do comprador em um ambiente de maior competição. E essa opção vai nos permitir construir uma base de crescimento futuro muito mais sustentável" finaliza Tiê Lima.

Fundado em 2012, o Enjoei é o principal representante da economia circular no Brasil, algo que só recentemente passou a ser adotado por alguns dos grandes grupos de moda.

