ENOC abre Estação de Serviços do Futuro na Expo 2020 Dubai

A estação é a primeira com certificado LEED Platinum e a primeira da região a incorporar uma turbina eólica on-grid para geração de energia e fibra de carbono na construção de sua cobertura, com design inspirado na ghaf, a árvore nacional dos Emirados Árabes Unidos.

Mais de 43.000 m2 e 37 toneladas de fibra de carbono foram utilizadas para construir a estrutura da cobertura com 133 camadas. A cobertura achatada de tetrafluoroetileno em forma de folha é 100 por cento protegida dos raios UV, à prova de corrosão e iluminada com mais de 3.800 módulos de luz de LED. Os nove desenhos de árvores que sustentam a estação foram construídos a partir de outros 22.500 m2 de fibra de carbono. Cerca de 283 painéis solares fotovoltaicos geram 143 MWh de energia solar por ano, e uma turbina eólica de 25 metros produz 12,7 MWh de energia eólica anualmente.

Destacando as aspirações do grupo em "reimaginar a energia", HE Saif Humaid Al Falasi, CEO do grupo ENOC, disse: "Nosso papel como parceiro oficial de energia integrada da Expo 2020 Dubai nos dá a oportunidade de mostrar nossa indústria e país no cenário global. A estação destaca ainda mais nossa participação no evento. Pioneira desse tipo no mundo que explora o poder das energias renováveis, ela anuncia uma nova era no varejo de combustíveis."

A estação utiliza tecnologias de filtragem de carbono para reciclar água cinza para irrigação e tem unidades de ar bebível com técnicas de ozonização para transformar moléculas de água do ar em água potável para os funcionários. Aprendizado de máquina, inteligência artificial e análise de dados personalizam as ofertas de varejo, gerenciando filas e tempos de espera no pátio da estação e melhorando a jornada do cliente.

Iluminações de superfície para mapeamento de veículos conduzem os veículos para a área de abastecimento e indicam entrada e saída. Mais de 12 milhões de chips de LED iluminam as telas digitais. Para maior segurança, a estação utiliza gestão avançada de combustível e sistemas de medição, permitindo detecção de vazamentos 24 horas por dia.

O ENOC registrou 400.000 horas de trabalho durante o processo de construção, com zero acidente com afastamento, demonstrando seu compromisso de aderir às melhores práticas em saúde, segurança e meio ambiente.

