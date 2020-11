CDPR prend note des commentaires formulés par le Comité de l'initiative des sociétés responsables au sujet de Glencore relativement à Cerro de Pasco. Indépendamment du résultat du référendum, CDPR cherche toujours à conclure une transaction équitable avec Glencore et Volcan, puisqu'elle est dans une position unique, qualifiée et expérimentée pour obtenir le meilleur résultat possible pour tous les intervenants, en particulier pour la population locale du Pérou et l'environnement.

Ressources Cerro de Pasco Inc. est le propriétaire de la concession d'El Metalurgista, qui est située à proximité de l'exploitation minière de Cerro de Pasco et qui comprend les résidus miniers de Quiulacocha et les dépôts de déchets Excelsior.

La Société a engagé des discussions actives avec Volcan en vue d'acquérir et d'intégrer l'ensemble de l'exploitation de Cerro de Pasco dans CDPR. Les parties ont convenu de poursuivre les discussions en vue de parvenir dès que possible à une transaction.

En prévision de la conclusion de la transaction, CDPR met en place des engagements de financement et des manifestations d'intérêt dépassant 60 millions de dollars américains dans une combinaison de financement par capitaux propres et de financement par emprunt non garanti afin de satisfaire aux conditions préalables relatives à la démonstration de la capacité financière. Ce montant est destiné à la phase initiale de transfert.

CDPR a une connaissance interne sans pareille des défis et des possibilités que présente la richesse minérale du complexe minier de Cerro de Pasco. La société tire parti de son expérience directe et d'une équipe complète d'experts qui utilisent des solutions de développement industriel et de géoressources de calibre mondial pour assurer la durabilité économique et opérationnelle à long terme, en harmonie avec une population locale saine et prospère

Pour plus de détails sur l'énoncé de position concernant Cerro de Pasco, veuillez cliquer ici

Histoire de Cerro de Pasco – Pourquoi la situation est-elle telle qu'elle est aujourd'hui?

Cerro de Pasco est une mine polymétallique célèbre située dans les hautes terres centrales péruviennes. L'exploitation a près de 400 ans et a été découverte par les Espagnols en 1630. La mine a été exploitée de façon informelle par de nombreux opérateurs miniers avant d'être exploitée commercialement en 1902 par la Cerro de Pasco Copper Corporation, une entreprise qui était alors cotée en bourse à New York. À l'époque, c'était l'une des plus grandes et des plus riches mines de cuivre et d'argent au monde et elle a continué de croître de façon très significative au cours du demi-siècle qui a suivi, devenant l'un des plus importants centres miniers du Pérou et de l'Amérique du Sud. Au début des années 1950, l'exploitation a délaissé le cuivre, l'or et l'argent au profit du zinc, du plomb et de l'argent à mesure que la demande de métaux de base augmentait à l'échelle mondiale.

En 1974, la mine de Cerro de Pasco a été nationalisée par le gouvernement militaire du Pérou. Au cours de cette période de propriété d'État, la mine a été aménagée sans égard ou presque à l'environnement ou à la santé de ses travailleurs et des communautés locales.

En 1999, Volcan a acquis la mine de Cerro de Pasco du gouvernement péruvien. La transaction excluait spécifiquement les dépôts de déchets de Quiulacocha et Excelsior. Sous la propriété de Volcan, l'exploitation a continué de produire du zinc, du plomb et de l'argent à partir de la matière dans la mine et de déposer les déchets de façon responsable dans l'installation de stockage des résidus miniers d'Ocroyoc entièrement autorisée. Entre 2012 et 2014, les exploitations minières à ciel ouvert et souterraines ont ralenti et l'exploitation s'est tournée vers le traitement des piles de stockage, qui se poursuit aujourd'hui. En 2015, Volcan a mis en service une installation de lixiviation de métaux précieux pour traiter les oxydes in situ restants. Elle est toujours en exploitation.

En 2017, Glencore a acquis une participation majoritaire dans Volcan et, par conséquent, une participation indirecte dans l'exploitation de Cerro de Pasco.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco Inc. est une entreprise de gestion des ressources canadienne qui met l'accent sur l'application de la technologie la plus récente pour la production de métaux de base par le traitement et le retraitement de toutes les ressources matérielles, décharges, résidus miniers, déchets miniers, etc. à Cerro de Pasco afin d'assurer la prospérité économique à long terme. CDPR s'efforce d'atteindre le plus haut niveau de conformité environnementale, sociale et juridique. CDPR offre une connaissance approfondie des défis et du potentiel de Cerro de Pasco, fondée sur une expérience directe et sur une équipe d'experts de haut niveau.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s'attends à », « projette », « à l'intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction de CDPR à l'égard de la réalisation de la Transaction ainsi que les opportunités d'expansion et de croissance des opérations de CDPR, sont basés sur les estimations de CDPR et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de CDPR soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, et l'on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations, sauf si une loi applicable l'exige, CDPR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

