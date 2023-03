-enosix lanza la integración SAP en tiempo real prediseñada para ServiceNow® Asset Management con certificación de aplicaciones

La integración bidireccional y virtualizada de datos permite a los clientes de SAP crear rápidamente órdenes de compra dentro de las soluciones ServiceNow Asset Management, aprovechando la compleja lógica empresarial de SAP, y eliminando la entrada de datos que genera retrasos e imprecisiones en el proceso de pedidos.

CINCINNATI, 13 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- enosix, especializada en la integración de datos SAP ERP preconstruidos y en tiempo real para impulsar una mayor experiencia del cliente, ha anunciado hoy el lanzamiento de su SAP Connector for ServiceNow® Asset Management, ahora disponible en ServiceNow Store como "SAP Connector for PO and Asset Management". Este Proceso de Integración Empaquetada (PIP) permite a los clientes de ServiceNow Asset Management recibir una experiencia de integración SAP perfecta sin necesidad de diseño o codificación por parte de recursos SAP cualificados. En su lugar, los usuarios están facultados para generar y dar soporte a solicitudes de compra en tiempo real en cualquiera de las aplicaciones de gestión de activos de ServiceNow (ITAM, SAM, HAM y EAM) desde sus sistemas ERP SAP ECC o S/4HANA a través de una vista virtualizada en su solución ServiceNow. Esta perfecta integración sin código también permite la integración bidireccional de datos entre sistemas a través de la plataforma API enosix sin necesidad de almacenamiento o duplicación de datos y aprovecha el mapeo de datos de demanda preconstruido para acelerar la implementación.

"enosix se complace en anunciar nuestra segunda integración SAP con App Certification de ServiceNow, con nuestro SAP Service Graph Connector para OTM lanzado a finales del año pasado. Con esta oferta, enosix SAP Connector for ServiceNow Asset Management ofrece a los clientes la posibilidad de disfrutar de la integración SAP en tiempo real al procesar órdenes de compra para cualquiera de las aplicaciones de gestión de activos de ServiceNow, con la capacidad de integrarse con ECC inmediatamente para luego traducirse a S/4HANA cuando esté listo para la migración posterior. Esto libera posibles cuellos de botella en el proceso de migración y permite asignar recursos SAP altamente cualificados a otros proyectos", explicó Nick Fera, consejero delegado de enosix.

Los clientes de SAP necesitan un sistema front-end moderno para gestionar internamente los activos y las solicitudes de compra, pero a menudo se enfrentan a las complejidades de la lógica empresarial dispar y compleja de SAP. Con el conector SAP de enosix pueden aprovechar la solución ServiceNow para la aprobación de pedidos y el envío de información en tiempo real con una precisión del 100% en un 70% menos de tiempo y coste que los métodos de integración tradicionales. La eliminación de la creación de órdenes de compra y la visualización de los datos en tiempo real garantiza que se pague a los proveedores a tiempo y elimina el exceso de comunicación que ralentiza el cumplimiento de los pedidos.

Animamos a los clientes de ServiceNow Asset Management a obtener más información sobre SAP Connector for Asset Management en la página ServiceNow Partner de enosix y en el sitio web de enosix.

Acerca de enosix, Inc

enosix es el estándar en integración SAP ERP en tiempo real. A través de la virtualización de datos en tiempo real sin fisuras, enosix permite a las organizaciones empresariales impulsar una experiencia del cliente más ágil y conforme a las normativas, reduciendo la entrada de datos en la silla giratoria propensa a errores y los retrasos en la información que pueden perjudicar la retención de clientes. En lugar de ello, enosix conecta a la perfección los sistemas SAP ECC y S/4HANA a los modernos sistemas front-end de compromiso para incluir: ServiceNow OTM y Asset Management. Salesforce Cloud Solutions, MuleSoft y más, para apoyar la rápida transformación digital. A la espera de la migración a S/4HANA, las traducciones de la lógica de integración pueden implementarse con ECC y, posteriormente, aprovecharse fácilmente para S/4HANA. La plataforma enosix aprovecha los procesos de integración empaquetados (PIP) de bajo o ningún código que permiten a las empresas obtener valor rápidamente, en semanas en lugar de meses. El uso de la virtualización de datos de enosix desbloquea datos, procesos de negocio, autorizaciones y permisos de usuario de SAP sin recrearlos desde el front-end; ofreciendo la traducción del back-end en una integración bidireccional, fácil de entender y en tiempo real. Para más información, visite www.enosix.com

