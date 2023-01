enosix nimmt am Technologie-Partnerprogramm von MuleSoft teil

enosix veröffentlicht einen MuleSoft-zertifizierten Steckverbinder, um die bidirektionale Integration in die Plattformen SAP ECC und S/4HANA ERP in Echtzeit zu vereinfachen und Unternehmen zu helfen, schneller intelligente Kundenerfahrungen zu bieten

CINCINNATI, 25. Januar 2023 /PRNewswire/ -- enosix, der führende Technologieanbieter von vorgefertigter SAP-Datenintegration in Echtzeit hat heute bekannt gegeben, dass er dem Technologie-Partnerprogramm von MuleSoft beigetreten ist und durch die Herausgabe eines „MuleSoft Certified Connector" für die Plattformen SAP ECC und S/4HANA ERP einen Beitrag zum Partner-Ökosystem geleistet hat. Der „enosix SAP Connector", der über Anypoint Exchange zugänglich ist, wird es Unternehmen ermöglichen, die Integration mit SAP zu vereinfachen, was es Kunden ermöglicht, schnell skalierbare bidirektionale Echtzeit-Integrationen zu entwickeln.

„Die heutigen digitalen Transformationsprojekte erfordern Echtzeitzugriff auf wichtige Datenquellen. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der Packaged Integration Processes (PIPs) (dt. gebündelte Integrationsprozesse) wie der enosix SAP Connector eine enorme Hebelwirkung für iPaaS-Lösungen bieten, um Unternehmen eine SAP-Integration in Echtzeit zu ermöglichen. Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass MuleSoft und enosix den Weg für diese Vision als eine iPaaS-Lösung bahnen werden, um eine skalierbare bidirektionale Integration mit SAP in Echtzeit zu realisieren", so Nick Fera, CEO von enosix.

Der enosix SAP-Steckverbinder für MuleSoft ist sowohl für SAP ECC als auch S/4HANA zertifiziert und ermöglicht es SAP-Kunden, sich auf beiden Versionen schnell mit den Cloud-Lösungen von MuleSoft und Salesforce zu integrieren. Dieser Steckverbinder, der die komplexe Geschäftslogik von SAP nutzt, einschließlich konfigurierbarer Produkte und Preise, ohne die Latenz der Datenreplikation oder Synchronisierung, vervollständigt den entscheidenden letzten Schritt der SAP-Integration für komplexe digitale Transformationen. Der Steckverbinder wird von dem SAP-zertifizierten API-Framework von enosix betrieben, das keine Entwicklung, Programmierung oder Schulung erfordert und in Wochen statt Monaten robuste Echtzeit-Lösungen bereitstellt, die vollständig gesichert sind und von der Anypoint-Plattform für SAP-Kunden gesteuert werden.

„Die Branchen sehen sich neuen Anforderungen gegenüber, die Sie dazu bewegen, das Tempo der digitalen Transformation zu beschleunigen", so Dan McAllister, Senior Vice President of Global Alliances and Channels bei Salesforce. „Der Connectivity Benchmark Report zeigt, dass Integrationsschwierigkeiten für 88 % der Unternehmen entscheidende digitale Initiativen verlangsamen. Diese Partnerschaft ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, es jedem Team zu ermöglichen, Apps und Daten zu integrieren und Geschäftsprozesse zu automatisieren, schneller zu innovieren und bahnbrechende Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu ermöglichen."

Kunden von MuleSoft können weitere Informationen über den Certified SAP Connector für MuleSoft 4 von enosix auf: https://www.mulesoft.com/exchange/com.enosix.mule/enosix-connector/minor/1.0/ oder auf der Website von enosix unter https://enosix.com/mulesoft-sap-integration-with-enosix/ erhalten.

Informationen zu enosix, Inc.

enosix ist der Standard für die vorgefertigte Integration von SAP ERP in Echtzeit. Durch eine nahtlose Daten-Virtualisierung in Echtzeit versetzt enosix Unternehmen in die Lage, ein agileres und konformes Kundenerlebnis zu schaffen, indem die fehleranfällige Dateneingabe und Informationsverzögerungen, die die Kundenbindung beeinträchtigen können, reduziert werden. Stattdessen verbindet enosix SAP-ECC- und S/4HANA-Systeme nahtlos mit modernen Front End Systems of Engagement, einschließlich: Salesforce Cloud Solutions, MuleSoft, ServiceNow OTM und Procurement Asset Management und anderen, um eine schnelle digitale Transformation zu unterstützen. Vor der S/4HANA-Migration können die integrationslogischen Übersetzungen mit ECC implementiert und später einfach für S/4HANA genutzt werden. Die enosix-Plattform nutzt gebündelte Integrationsprozesse (PIP) mit wenigem oder keinem Code, die es Unternehmen ermöglichen, Wert schnell zu realisieren – in Wochen statt Monaten. Die Nutzung der Datenvirtualisierung durch enosix entsperrt Daten, Geschäftsprozesse, Befugnisse und Benutzerberechtigungen von SAP, ohne sie vom Front-End aus neu zu erstellen, und stellt die Backend-Übersetzung in einer leicht verständlichen, bidirektionalen Integration in Echtzeit bereit. Weitere Informationen finden Sie auf www.enosix.com

Informationen zu Salesforce

Salesforce, der globale CRM-Marktführer, ermöglicht es Unternehmen jeder Größe und Branche, digital zu transformieren und eine 360-Grad-Ansicht ihrer Kunden zu erstellen. Weitere Informationen über Salesforce finden Sie auf: www.salesforce.com.

