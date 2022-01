La mise à niveau intelligente de la logistique est une tendance inévitable pour l'industrie manufacturière, et elle offre de brillantes perspectives. Le marché mondial des solutions de manutention intralogistique automatisée devrait être évalué à US$ 43,83 milliards en 2021, avec des projections stables à long terme, selon les dernières données de Persistence Market Research. L'étude estime que le marché connaîtra un taux de croissance annuel moyen de 14 % jusqu'en 2031. Pour les fabricants, la mise à niveau numérique vers une logistique de fabrication intelligente peut les aider à adopter une gestion flexible. Cela sera essentiel dans une ère de transformation.

Selon Andy Jiang, président-directeur général d'Enotek, Enotek, avec son nouveau positionnement, se concentrera sur le marché de la logistique de fabrication intelligente, qui représente plusieurs milliards de dollars, et s'efforcera de devenir un leader en matière de technologies innovantes pour la logistique numérique et intelligente. Enotek se concentrera sur ses quatre priorités : « Excellence & Excelsior », « To Envision & Enable (Envisager et permettre) », « Innovation » et « Technologie ». Cela s'aligne sur sa future feuille de route stratégique.

Innover d'abord pour surmonter les principaux obstacles techniques

Enotek ne ménage pas ses efforts pour innover en utilisant des technologies pour la logistique numérique et intelligente. Selon Wayne Xu, directeur technique d'Enotek, jusqu'à 60 % du personnel d'Enotek est composé de personnel technique, et l'entreprise consacre 11 % de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Xu a souligné qu'Enotek allait continuellement augmenter sa contribution à l'innovation et à la R&D, afin de surmonter les obstacles techniques du secteur.

Depuis sa création, Enotek n'a cessé d'améliorer ses scénarios d'application afin de s'adapter aux besoins de ses clients dans différents secteurs. Aujourd'hui, Enotek est en mesure de développer des produits sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les équipements intelligents, tels que les empileurs de palettes et les véhicules à guidage automatique (AGV), jusqu'aux systèmes logiciels, tels que le système de gestion d'entrepôt (WMS) et le système de contrôle d'entrepôt (WCS). Les produits d'Enotek, tels que les AS/RS et les véhicules guidés automatisés (AGV), ont fait la preuve de leur rentabilité et de leur fiabilité sur le marché chinois, et ces produits et l'expérience correspondante profiteront continuellement au marché mondial. Pendant ce temps, Enotek se prépare à construire une méga-usine où les robots font des robots. Elle servira d'une des bases de fabrication d'Enotek, pour fabriquer des produits hautement rentables pour les clients mondiaux.

Pour mieux répondre aux besoins de modernisation de la logistique, Enotek innove dans le but d'aider ses clients à améliorer leur efficacité et à réduire leurs coûts. C'est l'une des premières entreprises de technologie logistique en Chine qui encourage l'adoption de technologies de pointe, telles que le jumeau numérique, la vision artificielle et les algorithmes d'IA. Le jumeau numérique a permis à Enotek de créer une représentation précise des processus logistiques dans le domaine virtuel, aidant efficacement les clients à optimiser la prise de décision pour améliorer l'efficacité de la gestion. La vision artificielle et les algorithmes d'IA permettent de mieux coordonner l'intralogistique avec la production et l'approvisionnement. En outre, Enotek optimise ses technologies et ses produits de manière modulaire, afin de servir les clients de manière flexible avec de grandes forces techniques, une grande flexibilité et un bon rapport coût-efficacité.

En tant que précurseur, Enotek a également beaucoup fait pour créer un écosystème industriel. Par exemple, la société a conclu un partenariat stratégique avec Siemens sur les systèmes d'essai simulés afin d'explorer davantage de scénarios d'application pour les technologies et les équipements. Elle travaille en étroite collaboration avec BYD pour l'aider à se moderniser dans de nombreux domaines, tels que l'usine numérique, les parcs numériques, la logistique intelligente et l'entreposage intelligent. Et cette année, l'entreprise a officiellement commencé à collaborer avec le Deutsch-Chinesische Institut für angewandte Forschung und Promotion pour la R&D sur de multiples dimensions, afin de mettre à niveau et d'innover avec des technologies numériques et intelligentes…. En travaillant avec des partenaires de l'industrie et du monde universitaire, Enotek met en place un écosystème ouvert et inclusif pour surmonter les barrières techniques existantes de l'industrie et pour finalement produire des synergies et des résultats mutuellement bénéfiques.

Créer une empreinte mondiale de logistique de fabrication intelligente sur plusieurs dimensions

En tant qu'innovateur et précurseur, Enotek introduit un modèle Enotek pour les fabricants afin de conduire la mise à niveau numérique et intelligente de la logistique. Ce modèle s'appuie sur la riche expérience d'Enotek, qui a aidé ses clients à évoluer vers une logistique intelligente dans de nombreux secteurs, tels que les fibres chimiques, les fibres de verre, le commerce électronique, la vente au détail, les appareils ménagers et les nouvelles énergies. Parmi les exemples, citons des entreprises de premier plan comme Whirlpool, Ford, Tongkun, Xinfengming et JD.com. L'accord du projet Jushi Egypt conclu en 2021 a marqué une étape importante dans le voyage commercial d'Enotek China à l'étranger.

En fait, l'industrie manufacturière est confrontée à de nombreux points douloureux communs dans sa mise à niveau vers une logistique intelligente. Par exemple, les industries émergentes ne peuvent pas copier les modèles de données existants, et la précision du jumeau numérique est difficile à atteindre. La solution de mise à niveau actuelle, de type « taille unique », ne peut pas répondre aux besoins non standard des différentes usines, et l'évolution rapide du marché impose des exigences plus élevées en matière de flexibilité et d'évolutivité de la logistique de fabrication intelligente. Ces défis importants peuvent être relevés par des solutions efficaces et personnalisées développées sur la base du modèle Enotek. Enotek collaborera avec des partenaires étrangers et utilisera des technologies numériques et intelligentes pour aider les clients à résoudre des problèmes réels.

La mise à niveau de l'image de marque des entreprises repose sur la compréhension qu'a Enotek des tendances du marché ainsi que sur son expertise de plus de 13 ans dans le secteur. Parmi les fournisseurs de solutions permettant d'évoluer vers une logistique intelligente, peu peuvent offrir à la fois une technologie de pointe et un meilleur rapport qualité-prix. Enotek a sauté sur l'occasion. Grâce à sa compréhension des marchés mondiaux et à ses stratégies localisées, l'entreprise est en mesure de mieux répondre aux besoins réels des clients internationaux.

À l'avenir, Enotek s'efforcera d'explorer davantage de solutions de pointe pour des scénarios d'application innovants, afin de fournir aux fabricants un accès abordable pour évoluer vers une logistique intelligente.

