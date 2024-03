Enrichir les programmes scolaires par des récits multiculturels inspire la curiosité pour aider les apprenants à acquérir des compétences transférables

Avec pour thème « Enrichir votre programme scolaire »", la conférence Schools Now ! 2024 a fourni aux éducateurs et aux décideurs les outils, les idées et les stratégies concrètes nécessaires pour améliorer l'expérience éducative des élèves du monde entier

Des experts en éducation du monde entier ont présenté des innovations et des études de cas sur le leadership, le bien-être et les approches de sauvegarde, ainsi que l'intégration de la technologie dans l'apprentissage numérique

La conférence s'est concentrée sur l'autonomisation des experts en la matière au sein de la communauté éducative pour diriger l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'études

LE CAP, Afrique du Sud, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- La conférence Schools Now ! 2024 du British Council au Cap, en Afrique du Sud, vient de se terminer. Plus de 1000 responsables d'établissements scolaires ont participé à cette conférence, sur place et virtuellement, et ont servi de plateforme pour favoriser la collaboration, le partage des meilleures pratiques et des connaissances dans le domaine de l'éducation internationale.

Les thèmes abordés comprenaient l'apprentissage numérique, le leadership, le bien-être et la protection, et s'ajoutaient à un riche programme d'études internationalisé et contextualisé. Grâce à une série de séances d'ouverture, d'ateliers immersifs et de tables rondes, les délégués ont exploré des approches pédagogiques innovantes, des stratégies d'enrichissement des programmes et l'intégration de la technologie dans l'éducation.

Martin Lowder, responsable des services d'examens mondiaux au British Council, a déclaré : « L'esprit de Schools Now ! est de créer des liens mondiaux au sein de la communauté éducative, en explorant les idées et les innovations dans le domaine de l'éducation internationale. En abordant des thèmes émergents, nous souhaitons donner aux éducateurs les moyens de naviguer à travers les complexités d'un paysage éducatif en pleine mutation et d'obtenir des résultats positifs pour les élèves.

Le discours d'ouverture de Victoria Pendry, PDG de la Curriculum Foundation, visait à donner aux écoles les moyens de développer, de suivre et d'évaluer un programme d'études enrichi. Elle a souligné que « dans un monde en évolution rapide, si les apprenants veulent développer leur résilience, leur créativité et des compétences essentielles en matière de collaboration, le programme doit être ambitieux et enrichi de récits locaux et mondiaux qui stimulent l'imagination et inspirent la curiosité ».

Sa présentation a exploré la nature interconnectée de l'apprentissage numérique, du leadership, du bien-être et de la sauvegarde comme fondement d'une éducation de qualité et équitable. Elle a résumé comment « un programme scolaire riche en informations sur le passé, soucieux d'envisager les futurs possibles et déterminé à explorer des perspectives différentes, produira des résultats positifs au-delà de la salle de classe ».

Parmi les autres orateurs de renom figuraient le Dr Funke Baffour-Awuah, chef de la division du bien-être et responsable de la protection de l'enfance à l'école internationale Al Rayan, au Ghana, Kathleen O'Hare, consultante en éducation du British Council, Pamela O'Brien, directrice adjointe et Jo Parkes, directrice adjointe académique de la British Council School à Madrid, qui ont apporté une perspective riche et diversifiée.

Tatiana Popa, directrice académique adjointe à l'Heritage International School en Moldavie, une influenceuse de l'éducation internationale ISC de 2023, a présenté une session pour les délégués virtuels, sur « l'apprentissage numérique », en se concentrant sur l'utilisation de l'IA dans les écoles et comment cela aura un impact sur tous les domaines de travail, les outils éducatifs, la pratique de l'enseignement et bien plus encore.

Un groupe d'experts sur « l'IA dans l'éducation » composé de Kudzayi Tarisayi, maître de conférences à l'université de Stellenbosch au Cap, Reham Ali, directeur de l'enseignement secondaire et intermédiaire à la Nermine Ismail International Schools en Égypte et Jo Parkes, a prodigué des conseils précieux sur la manière dont les écoles peuvent s'assurer que les élèves sont préparés aux besoins futurs dictés par l'utilisation de l'IA. Il a été révélateur de constater que près de 90 % des délégués à la conférence considèrent l'IA comme une amie et non comme une ennemie, ce qui témoigne d'un optimisme généralisé à l'égard des avantages potentiels de l'IA.

L'exposé du Dr Funke a abordé la manière de « développer un cadre de bien-être pour une communauté scolaire prospère suivant « une approche centrée sur le programme scolaire ». Elle a insisté sur le fait que « 'l'intégration du bien-être dans le programme scolaire favorise l'épanouissement de la communauté scolaire : en intégrant intentionnellement le bien-être dans le programme scolaire, les écoles peuvent créer un environnement d'apprentissage holistique qui favorise la santé mentale, émotionnelle et physique des élèves ».

Une série d'ateliers a permis de discuter des aspects pratiques de la mise en œuvre des principaux apprentissages à travers une série de domaines thématiques clés tels que « Leadership Synergy: Peer Coaching & Empowering Your Success » (Coaching par les pairs et promotion de votre réussite) et « What is an innovative curriculum in an exam focused school context » (Qu'est-ce qu'un programme scolaire innovant dans un contexte scolaire axé sur les examens), pour n'en citer que quelques-uns. Ces ateliers ont fourni aux chefs d'établissement des outils d'engagement permettant d'enrichir le programme scolaire afin que les communautés soient inspirés et s'engagent à aider les apprenants à acquérir des compétences transférables telles que la résolution de problèmes et la pensée critique, le travail d'équipe et la communication, en particulier dans des contextes multiculturels.

Jo Parkes a animé un atelier sur les programmes scolaires, renforçant « l'importance de la lecture comme aspect fondamental d'un programme enrichi. Faire de la lecture l'épine dorsale du programme est une méthode extrêmement efficace, mais malheureusement souvent négligée. »

La conférence a également mis l'accent sur la protection, reconnaissant l'importance du bien-être et de la sécurité de la communauté scolaire dans l'environnement d'apprentissage. Pamela O'Brien, dans son atelier intitulé « Développer les pratiques scolaires pour assurer la protection et le bien-être des élèves », a déclaré : « La protection et le bien-être sont étroitement liés. La création d'un environnement sûr est essentielle et comprend non seulement le respect des lois et des normes pertinentes, mais également l'identification des pratiques scolaires qui favorisent le bien-être des enfants et agissent comme des facteurs de protection. »

Elle a présenté des études de cas de l'école du British Council, à Madrid, où « les politiques, les systèmes et les procédures ont permis d'assurer la cohérence et les meilleures pratiques. Nous ne pouvons affirmer qu'une politique ou un système fonctionne que si nous le voyons dans la pratique et que l'ensemble de la communauté scolaire joue son rôle.»

La conférence a également donné l'occasion à nos bénéficiaires de bourses de recherche-action des écoles partenaires de présenter les résultats précieux de leurs domaines de recherche respectifs. Une séance de réflexion animée par Amira Soliman Awaad, directrice des programmes et de l'enseignement de la Dr. Nermien Ismail International Schools en Égypte, a montré comment les « méthodes d'apprentissage mixtes numérisées » telles que la « classe inversée » et les « billets de sortie » permettent de gagner du temps en classe et d'obtenir des données d'intervention en temps réel, les transformant en interventions nécessaires pour les élèves en difficulté ou en exigences pour une plus grande rigueur dans les programmes.

Les écoles gèrent toute une série de changements et de développements et le British Council aide nos écoles partenaires à relever de nouveaux défis en les formant, en les guidant et en encourageant les pratiques collaboratives. Alors que l'éducation continue d'évoluer en réponse à la mutation des besoins des apprenants, la conférence Schools Now ! joue un rôle crucial pour stimuler le progrès et l'innovation au sein du secteur. En exploitant l'expertise collective et la passion des chefs d'établissement et des décideurs, la conférence sert de catalyseur pour un changement transformateur, enrichissant en fin de compte les expériences éducatives des élèves du monde entier.

En promouvant la sécurité et le bien-être, en adoptant les avancées technologiques et le leadership dans les écoles, et en encourageant ainsi un programme d'études enrichi, les résultats de la conférence Schools Now ! ont permis de donner aux éducateurs les moyens de créer des environnements d'apprentissage attrayants et centrés sur l'élève, qui préparent les apprenants à la réussite au 21e siècle et au-delà.

Les principaux points à retenir de l'événement seront disponibles sur la page Web de Schools Now! :

https://www.britishcouncil.org/exam/partner-schools/schools-now-conference

À propos de Schools Now ! 2024

Schools Now ! du British Council est une conférence mondiale qui encourage l'innovation éducative au sein de notre communauté mondiale de plus de 2 500 écoles partenaires du British Council réparties dans plus de 40 pays. La conférence s'adresse aux professionnels de l'éducation qui souhaitent en savoir plus sur les domaines clés de l'éducation internationale, partager leurs idées et leurs expériences, et se mettre en réseau avec des homologues partageant les mêmes idées. La conférence réunit plus de 300 délégués en personne et 2 000 participants virtuels du monde entier. La conférence Schools Now ! 2024 s'est tenue au Westin, au Cap, du 27 au 29 février 2024.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.britishcouncil.org/exam/partner-schools/schools-now-conference .

À propos des écoles partenaires du British Council

En tant que partenaire éducatif de confiance, nous aidons à améliorer la qualité de l'éducation, en aidant les apprenants du monde entier à réaliser leur potentiel grâce à l'accès à une éducation et à des qualifications britanniques qui changent la vie.

Le British Council soutient une communauté mondiale de plus de 2 500 écoles partenaires, afin d'améliorer l'expérience d'apprentissage et les résultats scolaires. Nous créons des liens mondiaux au sein de la communauté éducative afin de soutenir les parcours professionnels des éducateurs, de permettre des voyages d'apprentissage enrichis et de préparer les apprenants pour l'avenir. Nous aidons nos écoles partenaires à délivrer des diplômes internationaux du Royaume-Uni dans plus de 40 pays, transformant la vie de plus de 250 000 élèves chaque année.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : https://www.britishcouncil.org/exam/partnerschools .

Restez informé en suivant la page LinkedIn des écoles partenaires du British Council .

À propos de la British Council School de Madrid

La British Council School a été fondée en 1940 et est depuis lors l'école britannique pionnière en Espagne, offrant une éducation bilingue et biculturelle à des élèves majoritairement espagnols âgés de 3 à 18 ans. Notre objectif ne se limite pas à dispenser un enseignement de niveau international : nous formons nos élèves à devenir de futurs citoyens en promouvant les valeurs de liberté, d'honnêteté, d'intégrité, d'engagement, de créativité et de professionnalisme, qui sont essentielles au développement de tout être humain.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : https://www.britishcouncilschool.es/en .

À propos du British Council

Nous défendons la paix et la prospérité en bâtissant des liens, une compréhension et une relation de confiance entre les Britanniques et les pays du monde entier.

Nous allions de manière unique l'expertise approfondie du Royaume-Uni dans les domaines des arts et de la culture, de l'éducation et de la langue anglaise, notre présence mondiale et nos relations dans plus de 100 pays, notre accès inégalé aux jeunes et aux personnes influentes, ainsi que notre esprit créatif.

Nous travaillons directement avec des personnes pour les aider à acquérir les compétences, la confiance et les relations nécessaires pour transformer leur vie et façonner un monde meilleur en partenariat avec le Royaume-Uni. Nous les aidons à créer des réseaux et à explorer des idées créatives, à apprendre l'anglais, à recevoir une éducation de qualité et à obtenir des diplômes reconnus au niveau international.

Nous travaillons avec des gouvernements et nos partenaires dans les secteurs de l'éducation, de la langue anglaise et de la culture, au Royaume-Uni et dans le monde. En travaillant ensemble, nous faisons davantage la différence, ce qui profite à des millions de personnes dans le monde entier.

Nous travaillons avec des personnes dans plus de 200 pays et territoires et nous sommes sur le terrain dans plus de 100 pays. En 2022-2023, nous avons touché 600 millions de personnes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.britishcouncil.org . Vous pouvez également rester en contact avec le British Council via http://twitter.com/britishcouncil et http://blog.britishcouncil.org .

