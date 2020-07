Enscape annonce la sortie de la version 2.8 et un nouveau partenariat avec BIM Track®

Les nouvelles capacités de gestion des problèmes et l'amélioration des effets de rendu en temps réel enrichissent le travail de révision de la conception de l'ensemble de l'équipe projet AIC

KARLSRUHE, Allemagne, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Enscape, le principal fournisseur de technologie de rendu en temps réel et de réalité virtuelle pour le marché mondial de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AIC), annonce la sortie d'Enscape version 2.8. En mettant l'accent sur les flux de travail collaboratifs fondés sur des modèles et sur une visualisation améliorée, Enscape 2.8 enrichit le processus de révision de la conception pour l'ensemble de l'équipe projet AIC.

Les équipes peuvent désormais facilement identifier et documenter les problèmes de conception et de construction lors de la révision des projets dans Enscape 2.8. Qu'il s'agisse d'une question, d'une demande de renseignements ou d'un différend, chaque problème peut être rapidement capturé dans une vue 3D photoréaliste, annotée et attribuée au membre approprié de l'équipe. Les commentaires, ainsi que les vues 3D sauvegardées, sont stockés dans le fichier du projet Enscape pour faciliter l'archivage et la récupération.

Pour la coordination BIM multidisciplinaire, Enscape s'est associé à BIM Track, l'une des principales plateformes de collaboration BIM mondiales fondées sur le cloud. Les problèmes peuvent être synchronisés entre Enscape 2.8 et BIM Track, puis récupérés dans les logiciels BIM les plus répandus, notamment Revit, AutoCAD, Navisworks, Procore, Tekla Structure, Solibri, etc.

« Le fait de permettre aux concepteurs et aux entrepreneurs de cerner les problèmes lors d'une séance de révision Enscape accroît la valeur de la visualisation en temps réel pour toute l'équipe projet AIC », a déclaré Moritz Luck, cofondateur d'Enscape. « Les nouvelles fonctionnalités de gestion des problèmes dans Enscape 2.8, et notre nouveau partenariat avec BIM Track, promettent d'accélérer le processus de conception, en rendant la communication entre les équipes plus facile et plus robuste. »

Pour améliorer encore la présentation, Enscape 2.8 introduit de nouveaux effets de vent. Créez des animations étonnantes en augmentant ou en diminuant l'étendue du bruissement des feuilles, du balancement des plantes et des ondulations de l'eau avec le vent. De plus, les concepteurs travaillant dans le domaine des soins de santé bénéficieront d'une nouvelle bibliothèque d'équipements médicaux et de personnel médical, y compris des médecins et des infirmières.

Les utilisateurs trouveront plusieurs améliorations du flux de travail BIM. Enscape 2.8 est entièrement compatible avec Revit 2021. Pour les utilisateurs d'ArchiCAD, les vues créées dans Enscape s'affichent désormais dans la carte des vues d'ArchiCAD, et les vues peuvent être rendues par lots pour de meilleures performances. De plus, toutes les bibliothèques Enscape Asset sont désormais prises en charge dans la version bêta du plug-in Enscape pour Vectorworks.

Enscape 2.8 est disponible en anglais, en allemand et maintenant en espagnol, en français, en italien et en portugais. Les utilisateurs peuvent essayer Enscape gratuitement pendant 14 jours à l'adresse https://www.enscape3d.com/latest-version. Les licences à des fins éducatives sont gratuites.

Plus d'informations

Pour en savoir plus sur la sortie de la version 2.8 d'Enscape et sur notre partenariat avec BIM Track, consultez https://blog.enscape3d.com/bim-track-integration.

À propos d'Enscape GmbH

Enscape, située à Karlsruhe, en Allemagne, et à New York, a été fondée en 2017 et s'est solidement établie dans le secteur international de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC). Son produit permet aux utilisateurs de créer des rendus 3D en temps réel et des scènes de réalité virtuelle en direct et de haute qualité à partir des logiciels de modélisation et BIM actuels les plus répandus. Des entreprises de 150 pays et 85 % des cabinets d'architecture de renommée internationale figurant parmi les 100 meilleurs cabinets au monde utilisent Enscape pour améliorer leur processus de conception. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.enscape3d.com.

