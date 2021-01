Entain lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Enlabs AB

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publiceras strax före acceptfristen enligt Erbjudandet påbörjas. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

LONDON, 7 januari, 2021 /PRNewswire/ -- Entain plc (tidigare GVC Holdings plc), den globala koncernen inom sportbetting och spel, lämnar härmed, genom dess helägda dotterbolag Bwin Holdings (Malta) Limited ("Entain"), ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Enlabs AB ("Enlabs" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina aktier i Enlabs till Entain till ett pris om 40 kronor per aktie ("Erbjudandet").

Aktierna i Enlabs är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Entain erbjuder 40 kronor kontant för varje aktie i Enlabs.[1] Erbjudandet värderar Enlabs till cirka 2,80 miljarder kronor, vilket vid tiden för detta offentliggörande motsvarar cirka 250 miljoner brittiska pund.[2]

Enlabs oberoende budkommitté har enhälligt beslutat att rekommendera Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Mangold Fondkommission AB.

Aktieägare som sammanlagt innehar cirka 42,2 % av det totala antalet aktier i Enlabs, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Erbjudandet motsvarar en premie om:

cirka 42,3 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 28,12 kronor för Enlabs-aktien på Nasdaq First North under de senaste 180 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande



cirka 15,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 34,61 kronor för Enlabs-aktien på Nasdaq First North under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, och



cirka 1,1 % jämfört med stängningskursen om 39,55 kronor för Enlabs-aktien på Nasdaq First North den 5 januari 2021, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 21 januari 2021 och avslutas omkring den 18 februari 2021.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Enlabs är ett etablerat och ledande spelbolag med verksamhet i Baltikum. Baserat på omsättning är Bolaget den största aktören på marknaden i Lettland, näst störst i Estland och bland de fem största aktörerna i Litauen. Enlabs huvudkontor ligger i Riga och övriga kontor i Tallinn, Vilnius, Minsk, Malta, Marbella och Stockholm.

Baltikum utgör en mycket attraktiv, lokalt reglerad och snabbt växande spelmarknad. Expansion till denna geografiska marknad, som Entain för närvarande inte är verksamt i, är i linje med Entains strategi att fokusera på växande marknader som är lokalt reglerade och beskattade. Förvärvet av Enlabs innebär en synergiskapande sammanslagning med en framstående operatör med högklassig verksamhet och ett marknadsledande kunderbjudande.

Entain är av uppfattningen att en sammanslagning skulle möjliggöra för Enlabs att snabbare nå Bolagets mål, både vad gäller tillväxt inom befintliga marknader och expansion till nya marknader, inklusive Belarus och Ukraina. Den större koncernen kan genom kombinerad expertis leverera ett förbättrat erbjudande gentemot Enlabs kunder. Entain anser att skalfördelar och diversifiering är nödvändiga för att fortsätta skapa värde för aktieägarna inom den starkt konkurrensutsatta och reglerade spelbranschen. Entain värderar Enlabs organisation högt och genom att utnyttja Entains storlek, egenutvecklad teknik, marknadsföringsexpertis och produkter, kommer det att driva ytterligare tillväxt och skapa långsiktiga fördelar för Enlabs anställda och andra intressenter. Entains planer för den framtida verksamheten och övergripande strategi omfattar i nuläget inte några väsentliga förändringar av Enlabs organisation, ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller till platserna för Enlabs verksamheter.

Såsom beskrivs under "Åtaganden att acceptera Erbjudandet och vissa andra avtalsarrangemang", har Entain plc för avsikt att, villkorat av att Erbjudandet fullföljs, ge Niklas Braathen, nuvarande styrelseordförande i Enlabs, uppdraget att utveckla Entain plc-koncernens verksamhet i Baltikum och Norden, samt dess expansion i delar av Östeuropa.

Shay Segev, VD för Entain plc kommenterar:

"Förvärvet av Enlabs är helt i linje med vår expansionsstrategi till nya reglerade internationella marknader. Vi är enormt entusiastiska över de tillväxtmöjligheter som det medför både på befintliga och nya marknader. Enlabs är redan idag ett starkt och snabbt växande företag, men vi har nu en fantastisk möjlighet att accelerera den tillväxten genom att utnyttja kraften i vår oöverträffade egenutvecklade teknologi, omfattning, samt produkt- och marknadsföringsexpertis."

Niklas Braathen, kommenterar:

"När Entain visade intresse för att förvärva Enlabs såg vi omedelbart den strategiska logiken. Våra kontakter hittills har bekräftat att Entain kommer att utgöra ett utmärkt hem för företaget, dess kunder och anställda. Entains erfarenhet och meritlista på flera olika geografiska marknader, tillsammans med dess egenutvecklade teknik och marknadsföringsexpertis i världsklass, är det som främst tilltalar Enlabs när vi vill växa i och utanför Baltikum. Slutligen, även om Enlabs har uppnått mycket som ett självständigt företag, noterar vi den etablerade trend av konsolidering i branschen samt den ökade betydelsen av storlek och skalfördelar."

Erbjudandet

Entain erbjuder 40 kronor kontant för varje aktie i Enlabs. Om Enlabs betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer priset enligt Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Erbjudandet innebär att Enlabs värderas till cirka 2,80 miljarder kronor (baserat på 69 924 433 aktier i Enlabs).

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisning av likvid för de av Entain förvärvade Enlabs aktierna i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om:

cirka 42,3 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 28,12 kronor för Enlabs-aktien på Nasdaq First North under de senaste 180 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande





cirka 15,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 34,61 kronor för Enlabs-aktien på Nasdaq First North under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, och





cirka 1,1 % jämfört med stängningskursen om 39,55 kronor för Enlabs-aktien på Nasdaq First North den 5 januari 2021, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

Entain innehar inte några aktier i Enlabs eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktierna i Enlabs. Entain har inte under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i Enlabs eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktierna i Enlabs. För information om åtaganden från större Enlabs aktieägare att acceptera Erbjudandet, se "Åtaganden att acceptera Erbjudandet och vissa andra avtalsarrangemang" nedan.

Erbjudandet omfattar inte de teckningsoptioner som Enlabs givit ut och som anställda har förvärvat inom ramen för Bolagets incitamentsprogram. Entain kommer att erbjuda innehavarna av sådana teckningsoptioner en skälig behandling i samband med Erbjudandet.

Entain kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Enlabs utanför erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeover-reglerna") och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Uttalande från Enlabs oberoende budkommitté

Niklas Braathen är ensam ledamot av Erlinghundra AB:s styrelse (ett bolag som kontrolleras av Niklas Braathens familj) och Christian Haupt är delägare i Atletico Nordic B.V. Entain har informerats av Enlabs att som en följd av Erlinghundra AB:s och Atletico Nordic B.V.:s åtaganden att acceptera Erbjudandet, har en oberoende budkommitté bestående av övriga styrelseledamöter utsetts den 6 januari 2021 och har sedan dess handlagt frågor som är relaterade till Erbjudandet. För mer information om åtagandena att acceptera Erbjudandet, se "Åtaganden att acceptera Erbjudandet och vissa andra avtalsarrangemang" nedan.

Enlabs oberoende budkommitté har informerat Entain om att den har enhälligt beslutat att rekommendera Enlabs aktieägare att acceptera Erbjudandet och att rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Mangold Fondkommission AB.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet och vissa andra avtalsarrangemang

De aktieägare som anges nedan har i förhållande till Entain oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Dessa aktieägare innehar sammanlagt 29 528 370 Enlabs-aktier, motsvarande cirka 42,2 % av aktierna och rösterna i Enlabs. Åtagandena är villkorade endast av att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 17 maj 2021.

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA Erlinghundra AB 13 772 207 19,7 % Atletico Nordic B.V. 11 281 429 16,1 % Anders Tangen 2 435 283 3,5 % Filip Andersson 1 418 451 2,0 % TNGN Invest AB 300 000 0,4 % Jan Ove Tangen 250 000 0,4 % Norrlandet Invest AB 71 000 0,1 % Totalt 29 528 370 42,2 %

Vidare har Erlinghundra AB, under förutsättning att Erbjudandet förklaras ovillkorat, åtagit sig att investera minst 15 miljoner euro i aktier i Entain plc inom fyra månader från mottagande av betalningen av vederlaget enligt Erbjudandet. Erlinghundra AB har vidare accepterat att inte sälja eller på annat sätt avhända sig sådana aktier före den 31 december 2023. Dessa åtaganden har överenskommits i samband med Entains avsikt att, villkorat av Erbjudandets genomförande, ge Niklas Braathen, nuvarande styrelseordförande i Enlabs, uppdraget att utveckla Entain plc-koncernens verksamhet i Baltikum och Norden, samt dess expansion i delar av Östeuropa. Den ersättning Niklas Braathen förväntas erhålla enligt detta arrangemang ligger i linje med ersättningspaketen för ledande befattningshavare i Entain-koncernen enligt Entain plc:s ersättningspolicy.

Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande AMN 2021:01 bedömt att avtalsarrangemangen ovan är förenliga med Takeover-reglerna.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Entain blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i Enlabs (efter full utspädning); samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Enlabs erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och spelmyndigheter, har erhållits i varje enskilt fall, på för Entain acceptabla villkor; inga omständigheter, som Entain inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, Enlabs försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar; varken Erbjudandet eller förvärvet av Enlabs helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Entain inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; Enlabs inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande; ingen information som offentliggjorts av Enlabs eller lämnats av Enlabs till Entain är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Enlabs har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Enlabs; samt inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Enlabs på villkor som för aktieägarna i Bolaget är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.

Entain förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2.–7. får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Entains förvärv av aktierna i Enlabs.

Entain förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1. ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

Finansiering

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Entain plc har åtagit sig att finansiera vederlaget enligt Erbjudandet genom tillgängliga kontanta medel.

Due Diligence

Entain har genomfört en företagsutvärdering (så kallad due diligence undersökning) av Enlabs av bekräftande slag i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. I samband med denna undersökning har Entain fått tillgång till viss preliminär finansiell information rörande Enlabs verksamhet under det fjärde kvartalet 2020. Enlabs styrelse har informerat Entain att Enlabs kommer att offentliggöra denna information i ett separat pressmeddelande idag.

Preliminär tidplan

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 21 januari 2021 och avslutas omkring den 18 februari 2021. En erbjudandehandling för Erbjudandet kommer att offentliggöras kort innan acceptfristen inleds. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 23 februari 2021, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 2 mars 2021.

Entain förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlaget.

Förvärvet av Enlabs kommer att anmälas till relevanta spel- och konkurrensmyndigheter. Godkännanden förväntas ha erhållits före utgången av acceptfristen.

Tvångsinlösen och avnotering

Om Entain blir ägare till mer än 90 % av aktierna i Enlabs avser Entain att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed kommer Entain att verka för att Enlabs aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Entain plc och Bwin Holdings (Malta) Limited i korthet

Entain PLC (LSE:ENT) är ett av de 100 bolag med högst börsvärde av bolagen som är noterade på Londonbörsen (ett så kallat FTSE100-bolag) och är en av världens största koncerner inom sportbetting och spel, med verksamhet både online och fysiskt. Koncernen äger en omfattande portfölj av etablerade varumärken; sportvarumärkena inkluderar bwin, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds och Sportingbet; spelvarumärkena inkluderar CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, partypoker och PartyCasino. Koncernen äger egenutvecklad teknologi inom alla dess huvudsakliga produktvertikaler och tillhandahåller, utöver dess konsumentverksamhet, tjänster till ett antal tredjepartskunder som är företag. Koncernen har även ingått ett joint-venture med MGM Resorts för att dra nytta av sportbetting- och spelmöjligheterna i USA. Koncernen har skattehemvist i Storbritannien med licenser i fler än 20 länder över fem kontinenter. Entain plc:s aktie är noterad på Londonbörsen. Ytterligare information om Entain plc finns tillgänglig på www.entaingroup.com.

Bwin Holdings (Malta) Limited är ett helägt dotterbolag till Entain plc och har hemvist i Malta med registrerat kontor på Penthouse, Palazzo Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta VLT 1464, Malta. Bwin Holdings (Malta) Limiteds organisationsnummer är C59121 och är ett holdingbolag för olika dotterbolag inom Entain plc-koncernen. Dess verksamhetsföremål är att förvärva och inneha tillgångar, inklusive andelar i bolag inom Entain plc-koncernen.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Entain och aktieägare i Enlabs med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare

Entain har anlitat Lazard som finansiell rådgivare samt Mannheimer Swartling och Cobalt som juridiska rådgivare.

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.entaingroup.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Entain i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2021, kl. 08.00.

Enlabs i korthet

Enlabs äger och driver företag som är aktiva i spelsektorn och mediasektorn. Bolaget skapar underhållning inom de tre affärsområdena spel, media och företagslösningar. Spel, internetkasino och spelbutiker bedrivs under etablerade varumärken så som Optibet och NinjaCasino. Företagets produkter utgörs av kasino, betting, poker, bingo samt fantasy- och virtuella sporter. Inom mediasegmentet bedriver Enlabs prestationsbaserad marknadsföring mot internetspelsektorn, medan lösningsaffärsområdet omfattar tjänster för sportresultat och teknologilösningar för företag. Bolaget genererar en signifikant majoritet av dess intäkter från spelsegmentet. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser för deras verksamheter och koncernen sysselsätter cirka 330 anställda. Koncernen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. Enlabs aktier är noterade på Nasdaq First North under symbolen NLAB.

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, skickas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som, i egenskap av förvaltare, innehar aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Entains kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Entain har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Enlabs, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad ("U.S. Exchange Act") och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Enlabs som är bosatta i USA ("Amerikanska Aktieägare") uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Enlabs finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till amerikanska innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i Enlabs, till vilka Erbjudandet lämnas. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, utsänds till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Enlabs övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandevederlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Enlabs aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Enlabs och Entain är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Enlabs aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Enlabs eller Entain eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Enlabs, Entain och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Entain och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av uppdragstagare för Entain eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Enlabs utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera amerikanska innehavare avseende sådan information. Vidare kan Entain finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Enlabs, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en egen oberoende skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Entain eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvariga för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

