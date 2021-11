Entain met en avant son leadership en matière d'ESG et lance de nouvelles initiatives

Entain fournit aujourd'hui un premier rapport sur les résultats des essais d'ARC™ (Advanced Responsibility and Care™), son approche pionnière, basée sur la technologie, de la protection personnalisée des joueurs. Les essais d'ARC™ ont débuté il y a six mois au Royaume-Uni et une étape importante a été franchie alors que les processus et l'IA qui sous-tendent ARC™ deviennent plus avancés et les actions en temps réel. Les essais réalisés à ce jour montrent clairement qu'ARC™ parvient à limiter les comportements potentiellement risqués.

Jette Nygaard-Andersen, PDG d'Entain, a commenté : « J'ai l'ambition personnelle qu'Entain devienne un leader dans le domaine d'importance critique de l'ESG. Cela profitera non seulement aux nombreuses communautés dans lesquelles nous opérons à travers le monde, mais aussi à nos clients, à notre personnel et à notre entreprise. Notre engagement en faveur d'un jeu plus sûr est un élément crucial de cette ambition. Les résultats de nos essais ARC™ montrent que le programme apporte des niveaux de changement sans précédent en matière de protection des personnes à risque, en utilisant pour cela notre technologie exclusive. »

Aujourd'hui également, le Groupe a dévoilé EnTrain, une nouvelle initiative mondiale de plusieurs millions de livres visant à accroître l'accès à la technologie et à améliorer la diversité. L'objectif est d'avoir un impact positif sur la vie de plus d'un million de personnes dans le monde - soit directement, soit par l'intermédiaire de leur famille et des personnes à leur charge - d'ici 2030. Il s'agit du premier engagement stratégique mondial de la Fondation Entain en faveur d'une initiative unique soutenant les personnes de tous les groupes sous-représentés dans les communautés du monde entier dans lesquelles elle opère.

« Je crois passionnément que nous avons un rôle vital à jouer pour inciter la prochaine génération à faire carrière dans les technologies », a déclaré Mme Nygaard-Andersen. « Notre nouvelle initiative EnTrain fournit les éléments de base pour aider, grâce à l'accès à des cours académiques et professionnels et à l'expertise et l'équipement technologiques nécessaires pour réussir. »

Pour la première fois, le Groupe a exposé sa contribution sociale aux communautés mondiales, en publiant un rapport complet sur l'impact social qui décompose également la manière dont le Groupe a jusqu'à présent alloué des fonds aux initiatives ESG. L'année dernière, à la même époque, Entain a lancé une charte de durabilité et annoncé qu'elle consacrerait £100 millions sur cinq ans à des initiatives ESG.

