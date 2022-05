Entediantes nunca mais: estudo mostra que contadores e auditores se consideram criativos, curiosos e aventureiros

De acordo com o estudo, cerca de 37% dos contadores e auditores entrevistados atribuíram um alto valor à criatividade ao solucionar problemas. Quase metade (47%) disse que são aventureiros quando se trata de experimentar novas tecnologias. Os profissionais de contabilidade disseram que querem passar mais tempo colaborando com seus clientes e colegas, e que seu foco mudou da análise do que aconteceu para a antecipação do que acontecerá em seguida.

"Estamos ouvindo nossos clientes de perto há mais de 30 anos, e uma mensagem clara dessa pesquisa é que o setor será significativamente diferente no futuro em relação ao que é hoje", disse David Osborne, CEO da Caseware. "O que tradicionalmente tem sido visto como uma profissão entediante e cheia de números está se transformando rapidamente em uma profissão dinâmica, impulsionada por abordagens analíticas e focada na colaboração criativa. Soluções baseadas em nuvem, automação inteligente e outras inovações estão criando novas oportunidades de negócios e abrindo novos caminhos de carreira."

A Caseware, provedora líder de software como um serviço (SaaS) para o setor de auditoria e contabilidade, realizou o estudo de agosto a dezembro de 2021. Os resultados já estão sendo aplicados no desenvolvimento de produtos e serviços da empresa e também serviram como base para sua recente reformulação de marca. Entre os dados compartilhados pelos entrevistados da pesquisa está o de que muitos entrevistados vêm desenvolvendo suas habilidades interpessoais para promover relações de trabalho mais próximas com clientes e colegas de equipe. De acordo com a pesquisa, eles também estão cada vez mais conscientes de seu potencial de exercer um impacto duradouro.

"Mais do que nunca, vemos auditores, contadores e analistas financeiros se orgulharem do fato de que seu trabalho beneficia e melhora o mundo," disse Osborne. "Eles têm um papel fundamental, por exemplo, em ajudar as empresas a ir além dos relatórios financeiros tradicionais para compartilhar informações ambientais, sociais e de governança (ESG). Quer os profissionais de contabilidade estejam detectando e prevenindo fraudes, garantindo que os sistemas funcionem corretamente ou ajudando as empresas a operar de forma eficiente e ética, as pessoas que contam com a Caseware estão fazendo a diferença."

Caseware anuncia reformulação da marca

Para apoiar e impulsionar a mudança transformadora do setor, a Caseware anunciou uma reformulação global da marca, ao começar a implementar a próxima geração de ferramentas de automação, análise e resolução de problemas, todas desenvolvidas para enriquecer a experiência de seus clientes pois elas os ajudam a alcançar um desempenho sem precedentes.

A nova marca da Caseware foi revelada em Toronto, na CwX, a primeira conferência global anual da empresa. Em suas observações aos públicos presencial e on-line combinados, Osborne se comprometeu a oferecer aos clientes ferramentas versáteis e inovadoras, que lhes permitam trabalhar da melhor forma possível. O CEO também compartilhou a missão renovada da empresa: "A Caseware está no mercado para ajudar nossos clientes a trabalhar de forma mais eficaz, obter dados mais aprofundados e enxergar mais longe no caminho que leva a mudanças para melhor. Temos sucesso ao promovermos o sucesso de nossos clientes e os ajudamos a impulsionar a transformação desenvolvendo tecnologias que refletem nossa profunda compreensão do que eles esperam alcançar – e por quê."

O foco da nova oferta de produtos da empresa é uma ferramenta de ponta de inteligência comercial baseada em nuvem, chamada Sherlock, que consolida informações de vários compromissos e gera dados poderosos que podem ser utilizados para melhorar a eficiência e acelerar o crescimento. Lançada oficialmente em 19 de maio, Sherlock é o primeiro de uma série de produtos para mudar o mercado que a Caseware pretende apresentar nos próximos três a cinco anos.

"À medida que desenvolvemos as ferramentas que estão ajudando a transformar o futuro da contabilidade, também estamos ajudando os clientes, individualmente, a buscar carreiras impulsionadas pela curiosidade e inteligência criativa", disse Osborne, que ingressou na Caseware como CEO em junho de 2021 após um investimento estratégico na empresa feito pela empresa de capital privado Hg Capital em outubro de 2020.

Com o apoio financeiro da Hg e sob a liderança de Osborne, a Caseware teve um crescimento exponencial. Apenas no ano passado, a empresa adicionou mais de 250 novos membros à equipe em todo o mundo. Solidificando sua posição como provedora líder de softwares de auditoria e garantia baseados em nuvem, a Caseware também ampliou sua presença global ao adquirir três de seus distribuidores, nos Estados Unidos, na Dinamarca e na Holanda.

"Estamos vivendo uma época interessante para o setor de contabilidade e auditoria, uma vez que a transformação digital nos leva a lugares que nunca imaginamos," disse Osborne. "Esperamos oferecer a mais contadores e auditores em todo o mundo soluções que satisfaçam suas altas expectativas de velocidade, precisão e prontidão e, igualmente importante, seu desejo de facilitar a colaboração e a resolução de problemas orientadas por dados. Com o apoio de nossas ferramentas e plataformas cuidadosamente projetadas, eles podem se concentrar no que é mais importante: construir relacionamentos mais fortes com seus colegas e clientes – e estaremos lá como um parceiro inovador e de confiança."

Sobre a Caseware

A Caseware é a provedora líder global de soluções de auditoria, relatórios financeiros e análise de dados habilitadas para nuvem para empresas de contabilidade, corporações e órgãos reguladores governamentais. As ferramentas e plataformas inovadoras da Caseware ajudam mais de meio milhão de clientes em 130 países a trabalhar de forma mais inteligente, se aprofundar e enxergar melhor à medida que transformam dados em impacto. Para mais informações, acesse https://www.caseware.com .

Informações para a imprensa e para agendar entrevistas: Isabella Kima - especialista em comunicações corporativas, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1822008/CaseWare_International_Inc__Boring_No_More__Accountants__Auditor.jpg

FONTE CaseWare International Inc.

SOURCE CaseWare International Inc.