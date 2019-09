Entenda o que é e para que serve o Bluetooth, com informações do portal Melhor Celular

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Bluetooth. Quais os tipos e para que serve essa nova tecnologia? Em primeiro lugar, é necessário perguntar o seguinte: o que é o recurso Bluetooth?

Todo especialista inicia a conversa explicando que a tecnologia tipo Bluetooth consiste em uma espécie de sistema criado para facilitar a vida cotidiana dos usuários, consumidores de smartphones, que funciona de modo a dispensar alguns tipos de utensílios e ações que sempre restringem as atividades do dia a dia, por exemplo: manter o telefone celular na mão de modo a se poder falar por meio da outra ponta da linha, como opção diante da utilização de um fone de ouvido. Para ser mais claro: esse é um recurso que permite conexões variadas sem necessidade de fio.

Aparelhos smartphones; diversos tipos de relógios; modelos de computadores; modelos de caixas de som; tipos variados de fones de ouvido e demais acessórios que operam por meio dessa modalidade funcional, estão munidos de estrutura para comportar esse recurso tecnológico. A capacidade de operar em longo alcance, esses tipos de aparelhos possuem suporte físico ideal para estabelecer conexão via ondas de radiofrequência. Outra grande vantagem proporcionada por esse tipo de tecnologia, hoje tão popular, está no seu super baixo custo, em termos de consumo de energia. Deste modo, esta modalidade de tecnologia está dividida em quatro estruturas funcionais distintas.

Cada uma dessas modalidades opera em dependência de uma específica variação de energia e de distância entre os recursos de dispositivos. Portanto, o custo aumenta na medida em que o usuário se distancia do ponto de conexão. Abaixo segue a relação dos quatro meios:

A Primeira Classe está munida de potência máxima para consumo de até 100 mW e manter alcance num espaço de 100 metros;

A Segunda Classe está munida de potência máxima para consumo de até 2,5 mW e manter alcance num espaço de 10 metros;

A Terceira Classe está munida de potência máxima para consumo de até 1 mW e manter alcance num espaço de 1 metro;

A Quarta Classe está munida de potência máxima para consumo de até 0,5 mW e manter alcance num espaço de 0,5 metro.

Qual dessas modalidades é a mais utilizada?

Neste caso, trata-se da Segunda Classe que, em realidade, é a predominante nos aparelhos mais populares e consumidos. Portanto, a conexão mais utilizada está na interligação de dispositivos dentro de um raio de, no máximo, 10 metros entre regiões. A Quarta Modalidade constitui a linha de conexão menos comum, dado que a mesma exige equipamentos diferenciados, que necessitam estar muitos próximos um do outro. Portanto, quando um consumidor adquire um aparelho smartphone, é importante conferir, até mesmo antes de comprar um modelo, em qual classificação de capacidade de conectividade, está incluído. Levando em conta que o recurso Bluetooth torna-se, cada vez mais, um tipo de tecnologia utilizada com muita frequência, as modalidades mais recomendáveis são as duas primeiras Classes, na sequência acima descrita. Assim, é possível usufruir desse dispositivo sem sobrecarregar o aparelho.

Breve histórico do recurso:

A ideia do dispositivo Bluetooth, cujo título, traduzido de modo literal, é Dentes Azuis, tem sua origem em um fato histórico marcante, que é a unificação da Dinamarca e Noruega, por meio do reinado do monarca dinamarquês Harald Blåtand, ou seja, uma conexão que foi difícil de conquistar, porém, dela se extrai muitos benefícios. Qual a finalidade do Bluetooth? Unir ou conectar de modo prático funcionalidades diversas. É a história universal contribuindo para a tecnologia moderna.

Vale a pena conferir mais dicas e informações sobre o mundo tecnológico no site Melhor Celular, https://www.melhorcelular.org. Nele é possível encontrar diversos artigos sobre os últimos lançamentos de smartphones e tecnologias, assim como fichas técnicas e especificações dos mais importantes e conhecidos smartphones da atualidade.

