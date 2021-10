Enterogermina® celebra Dia Mundial da Lavagem de Mãos em prol da erradicação da mortalidade infantil causada pela diarreia aguda no Brasil

SÃO PAULO, 8 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Quinze de outubro é comemorado o Dia Mundial da Lavagem de Mãos. Para destacar a importância de um tema de saúde pública que impacta na vida de muitas famílias de diversas comunidades vulneráveis brasileiras, Enterogermina®, probiótico que equilibra a flora intestinal da divisão de Consumer Healthcare (CHC) da Sanofi, apoia a causa e reforça o seu propósito de atuação, que é contribuir com a erradicação da mortalidade por diarreia aguda.

Um dos principais pilares de atuação da Sanofi Consumer Healthcare é proporcionar uma vida mais plena e saudável para os brasileiros. Nesse sentido, a divisão de negócios, por meio da marca Enterogermina®, reforça, sua premissa e comprometimento com o Dia do Propósito, celebrado no dia 07 de outubro, oportunidade que tem o objetivo de incentivar os colaboradores da empresa a participarem de trabalhos voluntários para contribuírem com causas que impactem positivamente a sociedade e o meio ambiente.

Neste ano, 4.500 colaboradores da empresa no Brasil, participarão de uma campanha interna de arrecadação de recursos que serão revertidos em filtros de barro a serem instalados em bibliotecas comunitárias de comunidades ribeirinhas, geridas pela ONG Vaga Lume, que atua em 22 cidades da Amazônia (AM), atendendo e impactando positivamente mais de 100 mil pessoas. A iniciativa visa dar continuidade ao propósito da marca, que já foi reforçada no início do ano pela campanha ''Compre e Doe'', na qual parte das vendas de Enterogermina é convertida em doação de filtro de água para o Amazonas.

''A lavagem de mãos é uma das principais práticas para evitar a diarreia1, mas é importante ressaltar que 88% das mortes são atribuídas à má qualidade da água, saneamento inadequado e falta de higiene. Por isso, realizamos o "Dia do Propósito", para incentivar nossos colaboradores a participarem da doação e ressaltar a importância da higiene'', Rodrigo Sampaio, líder de marketing de Enterogermina. Além desta iniciativa, a marca também preparou diversos conteúdos para compartilhar internamente com seus colaboradores sobre propósito, saúde e sustentabilidade.

A importância de lavar as mãos e como a prática pode diminuir a diarreia

O ato de lavar as mãos é um dos principais pilares na prevenção de infecções e demais contágios, tal como a COVID-19, e também doenças que provocam o desequilíbrio da microbiota intestinal, prevenindo em até 30% os casos de diarreias2 no mundo. A atitude também pode evitar a morte de 41% dos recém-nascidos3 e diminuir o risco de contrair doenças como gripe, conjuntivite e dor de garganta em até 40%4. Os especialistas recomendam dedicar pelo menos 40 segundos5 para a lavagem das mãos com água e sabão, cumprindo o ciclo necessário para eliminar os microrganismos.

Enterogermina® marca presença no Dia Mundial da Lavagem de Mãos

Enterogermina®, probiótico para equilibrar a flora intestinal da divisão de Consumer Healthcare (CHC) da Sanofi, apoia a campanha educativa de lavar as mãos e endossa a data no Dia do Propósito, uma ação institucional da empresa para abordar a importância do cuidado com a saúde, do trabalho voluntário e do autocuidado.

