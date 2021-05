Enterprise expande na APAC, na EMEA e na LAC como parte de seu investimento contínuo em rede global

As aberturas na América Latina e Caribe incluem as primeiras unidades da Enterprise Rent-A-Car em Aruba, Panamá , São Bartolomeu e São Martinho, bem como um total de 50 novas unidades no Brasil. As novas localidades da Enterprise se juntam às marcas National Car Rental e Alamo Rent A Car em todas as cinco áreas da LAC. A Enterprise Holdings é proprietária das três marcas.

Na EMEA, a Enterprise adicionou novas filiais em 16 países, incluindo Áustria, França, Alemanha, Itália, Lituânia, Arábia Saudita, Espanha, Suíça, Turquia e Reino Unido. As aberturas na APAC incluem novas filiais na Austrália, Guam e Japão.

Esses investimentos não só apoiam a demanda por opções seguras e confiáveis de mobilidade durante a crise da COVID-19, mas demonstram o compromisso da Enterprise em apoiar as economias em todo o mundo à medida que saem das restrições de viagem.

"A crise global de saúde teve um grande impacto em todo o setor de transporte, mas ao sermos ousados e resilientes, temos sido capazes de investir em nossa rede, aumentando nossa presença em toda a APAC, EMEA e LAC, e garantir que estejamos prontos para dar suporte a um número ainda maior de clientes, assim que eles estiverem prontos para viajar a negócios ou a lazer novamente", disse Peter Smith, vice-presidente de franquias globais da Enterprise Holdings. "Nossa presença nos principais centros de transporte e extensa rede de filiais locais significa que estamos bem posicionados para fazer parte de redes de transporte integradas mais amplas, que estão sendo desenvolvidas em muitos países. A expansão de nossa rede cria bons empregos com excelentes perspectivas de carreira, e estamos comprometidos a continuar esse investimento e as tecnologias que sustentam o negócio."

Reforçando seu compromisso em manter os mais altos padrões de limpeza no setor de aluguel de automóveis, a Enterprise apresentou seu Compromisso de Limpeza Completa em 2020. O Compromisso aprimora ainda mais os protocolos de limpeza em todas as marcas da empresa e o portfólio abrangente de opções de transporte. Isso inclui lavagem de veículos, aspiração, limpeza geral e higienização com um desinfetante que atende aos principais requisitos das autoridades de saúde, com especial atenção para mais de 20 pontos de alto contato.

Sobre a Enterprise Holdings

A Enterprise Holdings, Inc. é uma provedora líder de soluções de mobilidade, possuindo e operando as marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental e Alamo Rent A Car por meio de sua rede global integrada de subsidiárias regionais independentes e franquias. A Enterprise Holdings e suas afiliadas oferecem ampla locação de veículos, compartilhamento de veículos, locação de caminhões, gestão de frotas, vendas de veículos no varejo, bem como gerenciamento de viagens e outros serviços de transporte para tornar as viagens mais fáceis e convenientes para os clientes. Propriedade privada da família Taylor de St. Louis, Missouri, a Enterprise Holdings administra uma frota diversificada de quase 1,7 milhão de veículos por meio de uma rede de mais de 9.500 locadoras de bairros e aeroportos, com quadro completo de funcionários em quase 100 países e territórios. Para mais informações sobre a Enterprise Holdings Inc., acesse www.enterpriseholdings.com.

