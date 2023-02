Enterprise Holdings se Expande para o Chile

A Circulo Autos lançará as marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental e Alamo ainda este ano

ST. LOUIS, 1º de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Enterprise Holdings está ampliando seu alcance como a maior empresa de aluguel de veículos do mundo com novas franquias no Chile com opções de aluguel de carros da Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental e Alamo até a Mediterraneo Automotores S.A., parte da Circulo Autos.

A Enterprise Holdings agora opera em mais de 30 países e territórios na América Latina e no Caribe, cobrindo a grande maioria dos países da região.

A Circulo Autos é uma holding familiar com mais de 30 anos de experiência no setor de mobilidade. Uma das principais linhas de negócios da empresa é um grupo de concessionárias de automóveis que opera 18 localidades em quatro cidades do Chile. A Circulo também administra uma divisão de veículos usados, juntamente com uma divisão de aluguel de veículos, que atualmente conta com cinco locais vizinhos, incluindo duas filiais na capital de Santiago e locais em Talca, Linares e Antofagasta. A empresa presta serviços de substituição para clientes de concessionárias e seguros e suporta locação de longo prazo.

"Como um grupo de concessionárias de serviços completos, a atual presença e infraestrutura da Circulo, incluindo centros de manutenção de veículos, departamentos de peças e oficinas, cria grandes sinergias para uma locadora de veículos que tem planos agressivos de expansão", disse Paulo Rodriguez, diretor de operações de franquia da América Latina e Caribe na Enterprise Holdings. "Ter nossas marcas representadas no Chile desempenha um papel significativo nos esforços de globalização das empresas".

A Circulo trará as marcas da Enterprise Holdings para o mercado no segundo semestre deste ano. Os planos de expansão incluem a introdução de serviços em aeroportos internacionais no Chile, juntamente com a criação de filiais em outras grandes cidades, como Concepción e Calama.

"A parceria com a Enterprise nos ajudará a expandir nosso portfólio atual de B2B e a penetrar no mercado de lazer de forma significativa", disse Cristobal Martinez-Conde, diretor geral da Circulo Autos. "Vemos um grande potencial de crescimento e expansão em todo o setor de aluguel de automóveis chileno. Mais importante ainda, temos a mesma abordagem filosófica e estratégica que a Enterprise, oferecendo atendimento ao cliente de classe mundial e a excelência operacional que nossos clientes conhecem e apreciam".

Fundada em 1957, a Enterprise Holdings está presente em mais de 90 países e territórios e emprega mais de 80.000 pessoas. A Enterprise mantém o objetivo de se tornar a melhor e mais confiável provedora de mobilidade do mundo, ouvindo e superando as expectativas dos clientes, e fazendo parceria com provedores locais que tenham uma reputação de excelência no atendimento ao cliente.

Sobre a Enterprise Holdings

A Enterprise Holdings é uma provedor líder de soluções de mobilidade, incluindo locação de veículos, gestão de frotas, compartilhamento de veículos, vanpooling, locação de caminhões, locação de veículos de luxo, venda de veículos em varejo e assinatura de veículos, bem como a gestão de viagens e outros serviços, soluções e tecnologias de transporte, para tornar as viagens mais fáceis e convenientes para os clientes. As subsidiárias e franqueados da Enterprise Holdings, juntamente com sua afiliada Enterprise Fleet Management, gerenciam uma frota diversificada de 2,1 milhões de veículos através de uma rede integrada de mais de 10.000 locadoras em bairros e aeroportos em mais de 90 países e territórios. Propriedade privada da família Taylor de St. Louis, a Enterprise Holdings gerencia as marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental e Alamo.

