Entidades alertam para riscos da artrite reumatoide e destacam os benefícios dos biossimilares

Medicamento infliximabe subcutâneo, da Celltrion, é aprovado pela Anvisa para tratamento da doença

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O mês de outubro nos convida a pensar em artrite reumatoide, que é uma doença que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil, pelos cálculos da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). O Mês Mundial da Artrite Reumatoide foi criado para chamar a atenção da população sobre esta doença de natureza inflamatória, crônica, progressiva e incapacitante, que acomete principalmente mulheres.

A artrite reumatoide ainda é uma doença ainda pouco conhecida da maioria da população, desta forma entidades ligadas à saúde realizam eventos para aumentar o conhecimento da sociedade, explicando que a artrite reumatoide é uma doença autoimune, em que o sistema imunológico agride as articulações, podendo apresentar dor, inchaço bilateral nas articulações, cansaço, mal-estar, perda de peso, falta de apetite e rigidez matinal.

Junto com a sociedade médica também temos as associações de pacientes que desempenham um papel fundamental na jornada do paciente, colaborando na promoção à saúde, no diagnóstico precoce, no acolhimento do paciente e na representatividade do mesmo perante os órgãos governamentais para acesso a saúde.

A Associação de Pacientes de Artrite Reumatoide de Petrópolis – RJ / GRUPARJ, que tem como responsável a reumatologista Dra. Wanda Heloisa Ferreira, fundadora e diretora da Instituição, destaca que esta semana (até dia 20 de outubro) estão programadas oficinas sobre alimentação anti-inflamatória, realização de exames para detecção precoce da doença e palestras sobre os avanços no tratamento da artrite. A reumatologista ressalta que no dia 18, ocorrerá o Webinar pelo link abaixo "A Jornada do Paciente com Artrite Reumatoide: do diagnóstico ao tratamento" sob a coordenação da Comissão de Pacientes da SBR. https://www.youtube.com/watch?v=JCSlpopuZRY&ab_channel=SociedadeBrasileiradeReumatologia

A ANVISA aprovou no ano passado o infliximabe subcutâneo da Celltrion, o que significa uma notícia muito positiva no tratamento da doença e que mostra ser eficaz no tratamento da artrite reumatoide, além de oferecer uma melhor relação custo-benefício para os pacientes e sistemas de saúde, já que dispensa parte do procedimento infusional dos outros infliximabes do mercado, segundo a Dra. Wanda.

A aplicação subcutânea pode ser feita por caneta preenchida (autoinjetor) ou seringa preenchida, facilitando a adesão do paciente ao tratamento.

Referências do texto:

Sociedade Brasileira de Reumatalogia - https://www.reumatologia.org.br/

Biblioteca Virtual em Saúde - https://bvsms.saude.gov.br/12-10-dia-mundial-da-artrite-reumatoide/

Gruparj: www.gruparjpetropolis.com.br

Revista Farmacêutica Kairos - https://br.kairosweb.com/infliximabe-sc/

Segs Portal: https://www.segs.com.br/saude/363231-infliximabe-subcutaneo-da-celltrion-healthcare-e-aprovado-no-brasil

Fonte: Celltrion Healthcare Brasil - https://www.celltrionhealthcare.com.br/

FONTE Celltrion Healthcare

SOURCE Celltrion Healthcare