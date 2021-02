Entidades de tecnologia e mídia unem forças para criar um grupo de normas com o objetivo de criar confiança no conteúdo on-line

Adobe, Arm, BBC, Intel, Microsoft e Truepic formam coalizão para desenvolver padrão aberto e de ponta a ponta para rastrear a origem e evolução do conteúdo digital

SAN JOSÉ, Califórnia e REDMOND, Washington, 22 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Um grupo de empresas influentes de tecnologia e mídia fez uma parceria para formar a Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), um projeto da Joint Development Foundation estabelecido para abordar a prevalência da desinformação, má informação e fraude de conteúdo on-line por meio do desenvolvimento de padrões técnicos para certificar a fonte e o histórico ou proveniência do conteúdo da mídia. Os membros fundadores Adobe, Arm, BBC, Intel, Microsoft e Truepic procuram estabelecer uma solução de procedência padronizada com o objetivo de combater o conteúdo enganoso.

As organizações membros da C2PA trabalharão em conjunto para desenvolver especificações de procedência de conteúdo para os tipos e formatos de ativos comuns para permitir que editores, criadores e consumidores rastreiem a origem e a evolução de um item de mídia, incluindo imagens, vídeos, áudio e documentos. Essas especificações técnicas incluirão a definição das informações associadas a cada tipo de ativo, como as informações são apresentadas e armazenadas e como as evidências de adulteração podem ser identificadas.

O padrão aberto do C2PA dará às plataformas um método para conservar e ler o conteúdo digital com base na procedência. Como um padrão aberto pode ser adotado por qualquer plataforma on-line, a coalizão é fundamental para aumentar a confiança em toda a internet. Além da inclusão de vários tipos de mídia em escala, a C2PA está promovendo uma experiência de procedência de ponta a ponta desde o dispositivo de captura até o consumidor de informações. A colaboração com fabricantes de chip, organizações de notícias e empresas de software e plataforma é fundamental para facilitar um padrão de procedência abrangente e impulsionar a ampla adoção em todo o ecossistema de conteúdo.

A formação do C2PA reúne os membros fundadores da iniciativa de autenticidade de conteúdo (Content Authenticity Initiative, CAI), liderada pela Adobe e do projeto "Origin" liderado pela Microsoft e a BBC, unificando especificações técnicas sob uma única entidade. A CAI está construindo um sistema para oferecer procedência e histórico para a mídia digital, oferecendo aos criadores uma ferramenta para reivindicar a autoria e capacitar os consumidores a avaliar se o que eles estão vendo é confiável. O projeto Origin tem suas raízes na produção e distribuição de notícias. O esforço tem se concentrado em combater a desinformação no ecossistema de notícias digitais, anexando sinalizações a um conteúdo para demonstrar sua integridade e disponibilizar essas informações para pessoas que as utilizam. Com a fundação da C2PA, as normas técnicas serão unificadas enquanto essas duas entidades continuam a buscar a adoção, prototipagem e educação em suas respectivas comunidades.

O anúncio de hoje da C2PA se baseia em vários avanços recentes relacionados à procedência de conteúdo, incluindo os esforços do projeto Origin para desenvolver um pipeline para sinalização, certificação e rastreamento do histórico de conteúdo de notícias; a primeira demonstração completa da procedência da CAI para mídia coletada on-line; e o desenvolvimento pela Truepic da primeira integração nativa da tecnologia de captura de fotos protegida por hardware em smartphones.

Desenvolver padrões e tecnologias que possam certificar a origem e a procedência de conteúdos on-line é um passo importante para lidar com as crescentes preocupações quanto à manipulação e a fabricação de notícias e informações. As empresas interessadas em participar do C2PA podem se inscrever acessando [email protected].

Citações dos executivos

Adobe: "A Adobe tem orgulho de ser membro fundador da C2PA juntamente com nossos parceiros em tecnologia e mídia. Com o conhecimento coletivo deste grupo, vamos acelerar o trabalho crítico de reconstrução da confiança do público no conteúdo on-line por meio da adoção ampla e aberta de um padrão de procedência em escala. Convidamos todos a acessar e participar neste esforço tão crucial para todos nós."

– Dana Rao, conselheira geral e patrocinadora executiva da iniciativa de autenticidade de conteúdo, Adobe

BBC: "É vital que os provedores de notícias participem da batalha contra a desinformação. Agradecemos a oportunidade de participar do trabalho de procedência da C2PA, que tem o potencial de apoiar a confiança do público nas notícias em um momento em que fontes de informação confiáveis são mais importantes do que nunca."

– Jatin Aythora, diretor de tecnologia, BBC

Microsoft: "Há uma necessidade crítica de abordar a fraude generalizada no conteúdo on-line, agora sobrecarregado por avanços em IA e gráficos e difundido rapidamente pela Internet. Como pesquisadores e tecnólogos, temos o dever de criar e refinar abordagens técnicas e sociotécnicas para este grande desafio do nosso tempo. Estamos entusiasmados com os métodos de certificação da origem e procedência dos conteúdos on-line. É uma honra trabalhar ao lado de Adobe, BBC e outros membros da C2PA para elevar este trabalho crítico até o próximo estágio."

– Eric Horvitz, diretor científico e patrocinador executivo do projeto Origin, Microsoft

Truepic: "A Truepic foi fundada com base no princípio de que a autenticidade da mídia baseada na procedência é a única solução viável e escalável de longo prazo para restaurar a confiança no que vemos on-line. Acreditamos firmemente que a adoção em todo o ecossistema por meio de um padrão aberto é crucial para a saúde de longo prazo da Internet. A C2PA simplificará a distribuição de conteúdo digital de alta integridade em escala, um passo vital para restaurar o senso comum de realidade da sociedade."

– Jeffrey McGregor, CEO, Truepic

