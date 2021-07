Entre classique et modernité THOMAS SABO présente sa collection automne/hiver 2021

LAUF/PEGNITZ, Germany, 5 juillet 2021 /PRNewswire/ -- THOMAS SABO lance sa nouvelle collection automne/hiver 2021 et élargit sa gamme avec des créations intemporelles, déclinées en mix captivants d'accents classiques et modernes.

Les bijoux confectionnés à la main se distinguent par leurs fins détails minutieusement travaillés, mais aussi leur longévité. L'argent sterling 925, ADN de l'enseigne THOMAS SABO, est mis en lumière dans ces créations – tantôt poli brillant, tantôt rehaussé d'un fini noirci.

Des maillons de chaîne vigoureux forment un magnifique contraste avec les perles blanches de culture d'eau douce des superbes colliers, bracelets et boucles d'oreilles de la série Pearls & Chains. En associant avec goût des éléments disparates, THOMAS SABO revisite de façon innovante les classiques de la bijouterie.

La série est complétée par des bijoux à graver, au cœur de laquelle des pastilles et cœurs personnalisables au gré des envies s'affichent sur des bagues innovantes et en pendentifs ou clous d'oreilles, ensemble avec des colliers et bracelets à maillons. Cette série séduit par son style moderne et épuré qui s'exprime à travers des maillons gourmette et forçat ainsi que de l'argent sterling 925 poli brillant.

La série Sparkling Heritage rend hommage aux iconiques créations THOMAS SABO en argent sterling 925 lumineux. Des oxydes de zirconium blancs, façonnés et sertis à la main, sont ici mis en vedette : joliment taillés en baguette sur un bracelet rivière, en taille octogonale de haute précision sur de scintillants pendants d'oreilles ou généreusement répartis sur une bague imposante au caractère affirmé.

La collection THOMAS SABO Sterling Silver incarne toute l'excellence du travail artisanal alliée aux plus hautes exigences en matière de design et de précision. Faisant partie de la gamme TS EXCLUSIVE toujours grandissante, tous les bijoux de la nouvelle collection automne/hiver 2021 sont disponibles à partir du 8ième juillet dans le monde entier, uniquement dans les magasins THOMAS SABO et dans la boutique en ligne sur www.thomassabo.com.

Des photos et une vidéo sont mises à disposition ici en téléchargement pour un usage rédactionnel.

Photos : https://nextcloud.thomassabo.com/s/beN4kiMS4bSM8G5

Vidéo: https://youtu.be/9WlX5-6T6E8

@thomassabo

#thomassabo

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'enseigne éponyme est représentée dans plus de 70 pays à travers le monde avec ses flagships et points de vente multimarques, par le bais de partenaires revendeurs et grâce à la boutique en ligne sur www.thomassabo.com avec son offre globale. Depuis septembre 2019, THOMAS SABO étend en outre son champ d'action en Allemagne et en Autriche avec des événements exclusifs de shopping privé dans le contexte de la vente directe.

- L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -

Pressekontakt

THOMAS SABO GmbH & Co. KG Andreas Freitag Head of International & Corporate PR Tel: +49 - (0)9123 - 9715 0

Mail: [email protected] THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Ramona Knapp PR Manager

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 785

Mail: [email protected]

http://facebook.com/THOMASSABOFrance

http://instagram.com/thomassabo

http://twitter.com/THOMASSABO

http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial





Related Links

http://www.thomassabo.com



SOURCE THOMAS SABO GmbH & Co.KG