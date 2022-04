Entrée en bourse de Next Earth Token NXTT sur la bourse MEXC Global Exchange

BUDAPEST, 11 avril 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth , qui vient au troisième rang des métavers, semble inarrêtable. Comme le souligne un récent article de Business Insider , la plateforme a connu une croissance fulgurante, avec plus de 230 000 utilisateurs et une foule de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Ce jour est le moment que leur communauté attendait : Inscription en bourse de Next Earth sur MEXC Global Exchange , l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies. Selon Coingecko, MEXC, le cinquième plus grand marché de crypto-monnaies, est prêt à stimuler la liquidité de ce jeton âgé de deux mois.

MEXC est un fournisseur de services d'actifs numériques facile à utiliser, avec un volume d'échange quotidien de plus de 3,6 milliards de dollars, et la cotation offre une excellente opportunité aux Next Earthians de trader les jetons NXTT.

« Nous avons été très stratégiques en ce qui concerne la conception et le calendrier des étapes importantes pour notre jeton. Après deux mois, c'est le moment idéal pour présenter NXTT à la communauté cryptographique mondiale et MEXC est le partenaire idéal pour y parvenir. Nous avons considérablement agrandi l'équipe depuis le lancement du jeton, et nous passons maintenant à la vitesse supérieure pour faire de NXTT le jeton le plus utile du Metaverse. Parmi les premiers développements de l'utilité, citons le conseil du Launchpad et le jalonnement permettant aux détenteurs de jetons d'assumer des rôles de gouvernance et de gagner des récompenses », a déclaré David Taylor, architecte des jetons.

Afin de remercier les membres de la communauté NXTT pour leur soutien, il y aura 1 140 000 NXTT à gagner.

Du 11 avril 15h UTC au 15 avril 15h UTC, les utilisateurs auront la possibilité de gagner deux types de prix : Grands prix et prix de participation.

En outre, MEXC Global lancera une campagne de cotation initiée par Next Earth, où les utilisateurs pourront miser des jetons pour voter en faveur d'un objectif prédéterminé. Dans le cadre du kickstarter, les utilisateurs peuvent voter pour gagner 3,1 millions de NXTT en airdrops.

Pour finir, MEXC lancera une session de MX DeFi avec Next Earth, pour permettre le minage des jetons NXTT du 18 au 20 avril. Pendant cette campagne, les utilisateurs peuvent miser sur MX et NXTT pour générer un rendement de liquidité sur NXTT.

Ce sont autant d'occasions passionnantes de s'impliquer dans Next Earth et de gagner des prix importants. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site Web de MEXC .

