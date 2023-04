ENV Media e KTO Group anunciam acordo de joint venture

SOFIA, Bulgaria, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A ENV Media tem o prazer de anunciar sua mais recente parceria estratégica com a KTO Group , um líder proeminente na indústria de jogos online brasileira. Através desta joint venture, a ENV Media ampliará sua presença no próspero mercado de jogos online do Brasil.

O acordo abrange uma joint venture que permite à ENV Media aprimorar a frente da KTO, incluindo a otimização da arquitetura do site, produto e conteúdo, além de melhorar a jornada do usuário com melhor UX/UI, marcações HTML e lógica de redirecionamento. A ENV Media será responsável por todas as atividades de marketing relacionadas à melhoria da participação da KTO nos mecanismos de busca e aumento das métricas de aquisição de canais orgânicos e de referência.

"Esta parceria marca mais um marco para nossa empresa", disse Mattias Bergehed, CEO da ENV Media. "Estamos agora expandindo nossa presença na América Latina, com o Brasil sendo o primeiro mercado. Este acordo nos permite ter acesso a uma das marcas de crescimento mais rápido na região e esperamos poder utilizar nosso conhecimento interno e estratégias para aumentar a presença orgânica da KTO no mercado."

Além disso, as duas partes fortalecerão sua parceria lançando uma nova marca chamada https://7jackpots.com/br/ . A marca será lançada na plataforma atual da KTO Group, utilizando a posição líder da KTO no Brasil e oferecendo um produto totalmente localizado para o mercado brasileiro.

Além disso, a ENV Media e a KTO Group concordaram em usar o front-end desenvolvido pela ENV, feito sob medida para aumentar a visibilidade nos mecanismos de busca e promover o crescimento orgânico a longo prazo.

"Estamos empolgados em apresentar nosso novo front-end projetado para aumentar a visibilidade nos mecanismos de busca e promover o crescimento orgânico a longo prazo", disse Martin Larsson, CTO na ENV. "Isso é um testemunho de nosso compromisso com a inovação e nossa paixão por oferecer experiências de alta qualidade para nossos parceiros e usuários."

Como resultado dessa nova parceria, a ENV Media precisará fortalecer sua equipe com funcionários locais. Desde o mês passado, a ENV Media tem procurado ativamente escritores de conteúdo especializados em cassinos, especialistas em alcance e outros cargos para garantir o sucesso de seus projetos futuros.

"Desde o início, tivemos um ethos de contratar indivíduos qualificados com um conhecimento inegável do produto de cassino", disse Shane Hand, COO da ENV Media. "A expertise é tudo e, com as pessoas certas ao seu lado, é incrível o quanto você pode alcançar. Todos concordamos em vários cargos que são necessários para o nosso sucesso futuro e esperamos encontrar as pessoas certas para nos ajudar a alcançar isso."

Esta parceria entre a ENV Media e a KTO Group está pronta para revolucionar a indústria de jogos online no Brasil, oferecendo um produto totalmente localizado que proporciona uma excelente experiência do usuário e maior visibilidade nos mecanismos de busca, tornando

About ENV

A ENV Media foi fundada em 2019 e se dedica à geração de leads e marketing de performance dentro da indústria de iGaming. A empresa atrai muitos jogadores de jogos de azar online por meio de vários produtos e serviços, como otimização de mecanismos de busca, aquisições sociais e de referência, e os direciona para diversos clientes B2B dentro da vertical de iGaming. A ENV Media se concentra principalmente em clientes que operam sites de jogos de azar em seus próprios sites na Índia.

Nossos clientes usam uma rede de parceiros de marketing, conhecidos principalmente como afiliados, para promover seus serviços e produtos, atraindo mais jogadores online para seus sites. Nossos operadores de iGaming remuneram a EsseN Videri Media por cada jogador online que ela gera para o operador por meio de sites como sevenjackpots.com/br/ . O mercado principal da ENV é principalmente as regiões do Sudeste Asiático e América Latina. A empresa possui 9 funcionários e a sede está localizada em Dublin, Irlanda

