Envato révèle une hausse significative de la demande pour son service d'abonnement illimité, plaçant Envato Elements en tête du marché

MELBOURNE, Australie, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Envato a révélé une hausse de 23 % du nombre d'abonnés à son produit Elements , associée à une augmentation de 33 % de son chiffre d'affaires annuel, faisant suite à 12 mois de succès en tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de ressources et de services de création numérique.

Envato Elements product demo image. envato_

Avec un chiffre d'affaires annuel s'élevant à 182 millions de dollars américains pour l'exercice 2022 qui a pris fin en juin dernier, le PDG d' Envato , Hichame Assi, a déclaré que l'entreprise était plus populaire que jamais, malgré un ralentissement mondial de l'intérêt pour la création numérique après le pic de la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes satisfaits de la façon dont notre entreprise a évolué au cours des 18 derniers mois. Elements, en particulier, est un produit incroyable qui a gagné en popularité. Nous voyons maintenant des centaines de millions de téléchargements par plus de 500 000 abonnés actifs sur cette plateforme. Les créateurs et les concepteurs de tous niveaux de compétence apprécient l'accès illimité à notre catalogue composé de 10 millions de ressources créatives », a-t-il déclaré.

L'entreprise fondée en Australie a maintenu un impact positif considérable sur sa communauté créative en 2022, alors qu'elle cherche à renforcer les créateurs et à rendre le succès créatif accessible à tous.

Au cours de la dernière année, Envato, à travers son écosystème de produits — Elements, Placeit, Market, Mixkit et Tuts+ — a soutenu plus de 2,6 millions de clients payants au cours de l'exercice 2022, rapportant plus de 120 millions de dollars de revenus à des milliers de créateurs à travers le monde.

« En tant qu'équipe, nous avons vraiment uni nos efforts et mis de nouveau l'accent sur nos priorités en matière de produits, ce qui nous donne plus d'occasions de croître fortement à l'avenir. Mais, plus important encore, nous demeurons aussi engagés que jamais envers nos fondations de benefit corporation, en équilibrant les objectifs et les profits pour le bien de notre communauté créative. »

« Ce qui explique largement notre engagement à aider nos créateurs en Ukraine , et c'est également ce qui nous a permis d'atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de nos activités cette année. »

À propos d'Envato

Envato est une communauté en ligne de premier plan de partage de ressources et d'outils créatifs. Nous sommes convaincus qu'il faut donner aux créateurs les moyens de s'épanouir, en offrant de véritables occasions de créer, de gagner leur vie et de croître à tous les types de créateurs du monde et en rendant le succès créatif accessible à tous.

Fondé en Australie en 2006, Envato assiste des millions de personnes dans le monde chaque année pour l'achat et la vente de ressources créatives, l'utilisation de modèles de conception intelligents et l'acquisition de compétences créatives. Au fil du temps, nous avons aidé les vendeurs qui utilisent nos produits à gagner plus d'un milliard de dollars américains, et ce faisant nous avons permis à tous d'atteindre le succès créatif ; travailleurs indépendants, petites entreprises, grandes marques et même Hollywood !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1910703/Envato_Elements_Product_Shot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1910969/envato_logo.jpg

SOURCE Envato