Envelhecimento ativo na Liga Solidária

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Neste domingo, dia 1º de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Idoso. A Liga Solidária, organização centenária sem fins lucrativos que atua na cidade de São Paulo, está muito atenta ao bem-estar desse público e desenvolve o Programa Idosos, em que atende a 340 pessoas com mais de 60 anos.

Passeio com idosos no parque Villa-Lobos, em São Paulo. (Liga Solidária/Divulgação)

Anualmente, o Programa Idosos – conveniado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento de São Paulo (SMADS) – realiza uma bateria de testes com os seus atendidos para investigar questões como mobilidade, orientação espacial, temporal, memória e linguagem. A partir desses resultados, foi criado na Liga Solidária o projeto "Estação de jogos", que busca melhorar as habilidades cognitivas, por meio de jogos de memória, raciocínio lógico e coordenação motora.

Sem esquecer da parte física, o Programa Idosos oferece ginástica, yoga, dança e até walking football – este em parceria com a empresa Walking Football e executado a partir de orientação e regras do futebol andado. Algumas regras: as partidas têm, no máximo, 14 minutos de duração (divididos em dois tempos de 7 minutos); é proibido correr, ter contato físico e tomar a bola dos pés do adversário; não é permitido dar carrinho, empurrar ou ter condutas violentas. Tanto as aulas de walking football quanto o "Estação de jogos" ocorrem no Educandário Dom Duarte, Distrito Raposo Tavares, onde a Liga Solidária realiza a maior parte de suas ações.

Outro projeto do Programa Idosos é o "Hábitos saudáveis", em parceria com a área de Nutrição da Liga Solidária, com orientação nutricional para estimular a qualidade de vida e boas práticas alimentares, essenciais para o envelhecimento ativo.

Por falar em envelhecimento ativo, passeios são sempre bons. Por isso, no dia 16 de setembro, a Liga levou 80 atendidos do Programa e suas famílias ao parque Villa-Lobos, em São Paulo, com direito a um piquenique. E terá mais socialização no "Sarau dos idosos", no dia 06 de outubro, no Educandário Dom Duarte. Na programação, muita poesia, contos, música e dança.

"É importante lembrar que, dos idosos do Programa, 80 têm alguma condição que os impede de se deslocarem até o Educandário, mas eles não ficam sem atendimento, não: a equipe do Programa vai até suas casas", ressalta Simone Santos, coordenadora do Programa Idosos. Ou seja: em qualquer dia do ano, a Liga Solidária não deixa nenhum idoso se sentir sozinho.

