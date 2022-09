Enverus ouvre un centre de développement de logiciels en République tchèque

Brno a été choisie comme nouveau site de recherche et développement, plus de 100 professionnels de l'ingénierie seront embauchés dans les 18 mois

AUSTIN, Texas, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Enverus, la plateforme SaaS dédiée à l'énergie la plus fiable, a annoncé qu'elle allait construire un centre de développement de logiciels à Brno, en République tchèque, et qu'elle prévoyait d'embaucher 20-25 développeurs cette année et plus de 200 professionnels de l'ingénierie au cours des prochaines années afin d'étendre ses capacités techniques et son équipe mondiale.

La semaine dernière, Enverus a annoncé l'acquisition de la société madrilène RatedPower, une entreprise SaaS qui aide les entreprises à découvrir les moyens les plus intelligents de concevoir et de réaliser des centrales solaires photovoltaïques (PV) à l'échelle d'un service public. Avec les acquisitions passées et le développement de logiciels dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables, Enverus a investi plus d'un milliard de dollars dans sa plate-forme technologique. Ce nouveau bureau marque une nouvelle étape dans les plans d'Enverus visant à étendre sa présence internationale et son portefeuille de solutions.

« Nous reconnaissons les avantages d'une main-d'œuvre diversifiée, et le talent des ingénieurs en République tchèque comprend certains des meilleurs développeurs au monde », a déclaré Mark Szygenda, directeur de la technologie chez Enverus. « La constitution de l'équipe là-bas nous aidera à continuer à fournir des solutions innovantes aux acteurs du secteur de l'énergie et à contribuer à la transition énergétique qui a lieu dans le monde entier. Enverus a été reconnu comme l'un des meilleurs endroits où travailler dans des villes d'Amérique du Nord et cherche à faire de même à Brno. »

« Nous avons choisi la République tchèque en raison de notre expérience antérieure directe de la croissance d'un bureau à 300 personnes ici, et nous aimons son environnement commercial accueillant et ses solides universités techniques qui fournissent un excellent réservoir de talents qui viendront s'ajouter à notre équipe de plus de 500 développeurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Espagne et en Inde », a ajouté Szygenda. « Nous savons que nous pouvons répéter le succès ici et nous recherchons ceux qui s'épanouissent dans la résolution de défis techniques et qui veulent faire partie d'une équipe en pleine croissance qui sert la plus grande industrie du monde. Nous recherchons des employés qui incarnent nos valeurs fondamentales : 'Une équipe, une innovation courageuse et des partenaires pour la vie'. »

Enverus prévoit d'ouvrir son bureau à la fin du mois de septembre et recrute immédiatement des talents pour travailler à distance à court terme. Toute personne intéressée par les offres d'emploi à Brno doit postuler sur enverus.com/careers.

Cette annonce arrive alors qu'Enverus souligne son engagement envers les connexions intelligentes qui réunissent l'analytique, les personnes, l'expérience et l'étendue de l'industrie pour connecter les bonnes données et informations de la bonne manière afin de découvrir des perspectives et des opportunités inédites, d'agir rapidement et d'obtenir des résultats extraordinaires.

Basée à Austin, Texas, Enverus possède des bureaux à Centennial, Colorado ; Chicago ; Dallas ; Denver ; Houston ; Midland, Texas ; New York ; Oklahoma City ; Bangalore, Inde ; Brno, République tchèque ; Calgary, Alberta ; Londres ; Madrid, Espagne ; Santander, Espagne ; Stonehouse, Royaume-Uni ; et Singapour. En s'appuyant sur des centaines d'analystes de recherche, de scientifiques des données, d'ingénieurs, de traders et d'économistes, Enverus continue de construire une offre qui couvre des perspectives commerciales, d'actifs et macro dans le domaine de l'énergie qui sont fondées sur les données et inégalées par quiconque dans le secteur. Elle est considérée comme la première entreprise mondiale de SaaS et d'analyse de données dans le domaine de l'énergie et emploie plus de 1 400 personnes dans le monde.

À propos d'Enverus

Enverus est la plateforme SaaS dédiée à l'énergie la plus fiable, offrant un accès en temps réel à des analyses, des idées, des données de référence sur les coûts et les revenus provenant de nos partenariats à 98 % des producteurs d'énergie américains et à plus de 35 000 fournisseurs. Notre plateforme, avec ses connexions intelligentes, permet d'améliorer l'efficacité de la production et de la distribution, de l'allocation des capitaux, du développement des énergies renouvelables, des investissements et de la recherche de sources d'approvisionnement. Nos experts industriels expérimentés soutiennent nos clients grâce à leur leadership éclairé, leurs conseils et leurs innovations technologiques. Nous fournissons des renseignements sur l'ensemble de l'écosystème énergétique : énergies renouvelables, pétrole et gaz, institutions financières, électricité et services publics, avec plus de 6 000 clients dans 50 pays. Pour en savoir plus, consultez le site Enverus.com

