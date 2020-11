Envíe sus paquetes con anticipación en esta temporada festiva

WASHINGTON, 19 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Durante estos momentos sin precedentes, se espera que se envíen más regalos y saludos navideños por correo, ya que las familias y amigos realizarán celebraciones virtuales en lugar de abrir los obsequios en persona. El Servicio Postal siempre alienta a los clientes a enviar sus regalos y tarjetas navideñas de forma temprana. Este año, la recomendación sigue en pie.

El Servicio Postal comienza a planificar la temporada festiva pico cada enero. Para ayudar a manejar el aumento significativo de volumen esperado, el Servicio Postal tiene la capacidad de flexibilizar la red para satisfacer la demanda generada por el mayor volumen previsto para este año. Esto incluye asegurarse de que esté disponible el equipo adecuado para clasificar, procesar y entregar el correo y los volúmenes de paquetes esperados. También contamos con 644,000 empleados dedicados a garantizar que los obsequios y saludos se entreguen a tiempo para las fiestas.

Los trabajadores de la temporada festiva se contratan cuando y donde se necesitan, y la tecnología se ha ampliado para mejorar el seguimiento de paquetes en las redes de transporte y procesamiento de USPS. Las entregas dominicales se ampliarán a partir del 29 de noviembre a ubicaciones con altos volúmenes de paquetes. USPS ya entrega paquetes los domingos en la mayoría de las principales ciudades. Los repartidores también entregarán paquetes por una tarifa adicional el Día de Navidad en ciertas ubicaciones. Agradecemos a nuestros clientes su continuo apoyo y mantenemos nuestra promesa de que continuaremos trabajando arduamente para garantizar que sus obsequios y tarjetas se entreguen a tiempo para celebrar virtualmente las fiestas.

Los días más congestionados con entregas y correspondencia

El momento más congestionado de la temporada alcanza su punto máximo dos semanas antes de la Navidad, cuando comienzan gran parte de las compras de última hora. Se espera que el tráfico de clientes aumente a partir del 7 de diciembre y se prevé que la semana del 14 al 21 de diciembre será la semana de mayor actividad en cuanto a correspondencia, envíos y entregas.

Ahorre viajes y realice envíos en línea

No es necesario que los consumidores salgan de su hogar para enviar paquetes. En estos momentos en los que la distancia social es tan importante, simplemente pueden visitar usps.com o usar la función Click-N-Ship para obtener ayuda para enviar regalos navideños, solicitar cajas Priority Mail gratuitas, imprimir etiquetas de envío, comprar franqueo e incluso solicitar la recogida gratuita de paquetes al día siguiente. Además usps.com está siempre abierto.

Fechas límite para envíos en la temporada festiva 2020

El Servicio Postal recomienda respetar las siguientes fechas límite para correspondencia y envíos con entrega antes del 25 de diciembre a una Oficina Postal de la Fuerza Aérea/Ejército (APO)/Oficina Postal de la Armada (FPO)/Oficina Postal Diplomática (DPO) y direcciones nacionales*:

9 de diciembre: APO/FPO/DPO ( Código postal 093 solamente ) Priority Mail y First-Class Mail

) Priority Mail y First-Class Mail 11 de diciembre: APO/FPO/DPO (todos los demás códigos postales) Servicios Priority Mail y First-Class Mail

15 de diciembre: Servicio USPS Retail Ground

18 de diciembre: APO/FPO/DPO ( excepto código postal 093 ) Servicio USPS Priority Mail Express

) Servicio USPS Priority Mail Express 18 de diciembre: Servicio First-Class Mail (incluidas tarjetas de felicitación)

18 de diciembre: Paquetes First-class (hasta 15.99 onzas)

19 de diciembre: Servicio Priority Mail

23 de diciembre: Servicio Priority Mail Express*

Alaska

18 de diciembre: Alaska hacia/desde EE. UU. continental First-Class Mail

hacia/desde EE. UU. continental First-Class Mail 19 de diciembre: Alaska hacia/desde EE. UU. continental Priority Mail

hacia/desde EE. UU. continental Priority Mail 21 de diciembre: Alaska hacia/desde EE. UU. continental Priority Mail Express

Hawái

15 de diciembre: Hawái hacia/desde territorio continental Priority Mail y First-Class Mail

21 de diciembre: Hawái hacia/desde territorio continental Priority Mail Express

*No es una garantía, excepto que se indique lo contrario. Las fechas son para entrega estimada antes del 25 de diciembre. La fecha de entrega real puede variar según el origen, el destino, la fecha y la hora de aceptación de la Oficina Postal y otras condiciones. Se aplican ciertas restricciones. Para los envíos Priority Mail Express despachados desde el 22 de diciembre hasta el 25 de diciembre, la garantía de devolución de dinero se aplica solo si el envío no se entregó, o no se intentó la entrega, dentro de dos días hábiles.

Más consejos para una temporada de correspondencia y envíos navideños exitosa:

Use cajas Priority Mail Flat Rate gratuitas. Están disponibles en ubicaciones de Oficinas Postales o en línea en usps.com/freeboxes .

Haga todo más fácil con Click-N-Ship. Puede crear etiquetas de envío y pagar franqueo en línea en usps.com/ship .

Programe una recogida de paquetes gratuita cuando el repartidor entregue su correo. Es gratis cualquiera que sea la cantidad de paquetes. Las recogidas pueden programarse en usps.com/pickup .

El correo y los paquetes que pesen más de 10 onzas o que su grosor sea superior a media pulgada y utilicen estampillas como franqueo no podrán ser depositados en un buzón de recolección o dejados para ser recogidos por el repartidor. En lugar de eso, deberá llevarlos a una Oficina Postal local.

Puede consultar información y noticias adicionales, incluyendo fechas límite para envíos y correspondencia nacional, internacional y a las fuerzas militares en la sección de fiestas en la Sala de Prensa del Servicio Postal en usps.com/holidaynews.

El Servicio Postal no recibe dinero de impuestos para sus gastos operativos y depende por completo de la venta de sus productos y servicios postales para financiar sus operaciones.

Puede encontrar más noticias sobre la temporada de fiestas en USPS, como las fechas límite para envíos y para el envío de cartas a Santa, en usps.com/holidaynews.

