Envios cumulativos da JA Solar ao Japão excedem 3 GW

PEQUIM, 14 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A JA Solar Holdings Co., Ltd., principal fabricante de produtos de energia solar de alto desempenho do muno, anunciou que seus envios cumulativos ao Japão atingiram 3,3 GW. Reconhecida como a marca mais confiável de FV, a JA Solar tem estado em uma posição sólida com fatia significativa do mercado solar no Japão há anos. A Empresa foi a maior fornecedora de módulos para o Japão no primeiro semestre de 2018.

No início de 2012, a JA Solar abriu caminho para expandir-se ao mercado japonês ao estabelecer uma subsidiária em Tóquio. Os produtos de alta qualidade e os excelentes serviços pós-venda da Empresa permitiram à JA Solar desenvolver relações estratégicas e anunciar a intenção de cooperar com diversos clientes locais importantes, incluindo a Marubeni Corporation, Hitachi, Ltd., JGC Corporation, Toko Denki Koji Kabushiki Kaisha, Nippon COMSYS Corporation, Mitsui & Co., Ltd, etc. A JA Solar possui mais de 200 parceiros estratégicos no Japão. Seus produtos são vendidos em todos os 47 distritos administrativos do Japão e são amplamente usados em sistemas FV para telhado residencial, comercial e industrial, bem como plantas de energia montadas no solo em grande escala. Os 3,3 GW acumulados de produtos da JA Solar representam uma capacidade de geração de eletricidade de aproximadamente 4,3 bilhões de kWh, que podem reduzir as emissões de dióxido de carbono em 3,5 milhões de toneladas.

O Japão está localizado nas áreas litorâneas sob condições ambientais variadas, o que representa um alto padrão para módulos solares, incluindo tolerância salina-alcalina, resistência ao calor-umidade e frio extremo. Os módulos FV da JA Solar se desempenham bem em resistência à corrosão e resistência PID, e podem trabalhar com alta confiabilidade naquelas condições ambientais extremas. Além disso, os módulos solares de alta qualidade da JA Solar oferecem uma sólida garantia ao assegurar a estabilidade do sistema de planta de energia e a otimização de geração de energia. Como detentora de patente PERC, a JA Solar proporciona módulos de meia célula PERC e bifaciais PERC de vidro duplo para satisfazer ainda mais a crescente demanda dos clientes japoneses por maiores benefícios dos sistemas geradores de energia. E esses módulos são bem recebidos pelo mercado.

O Sr. Jin Baofang, presidente e CEO da JA Solar, declarou: "Permanecemos focados na inovação tecnológica e no desenvolvimento de produtos solares produzidos em massa e de alta eficiência. Estamos confiantes de que continuaremos a proporcionar aos nossos parceiros globais produtos e serviços de alta qualidade, a fim de promover ainda mais o desenvolvimento do setor FV".

