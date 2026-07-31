Envision délivre des certificats d'attributs environnementaux pour l'ammoniac à faible empreinte carbone à PepsiCo APAC, ouvrant ainsi la voie à la décarbonisation dans le secteur des engrais

SHANGHAI, 31 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le 30 juillet 2026, Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a annoncé la signature d'un accord d'achat d'attributs environnementaux liés à l'ammoniac à faible empreinte carbone avec PepsiCo APAC et a finalisé la livraison des 1 000 premières tonnes de certificats d'attributs environnementaux (EAC) liés à l'ammoniac à faible empreinte carbone. Les EAC sont émis et gérés via le registre des attributs environnementaux de S3 Markets. D'après les estimations préliminaires, les caractéristiques associées à ces certificats pourraient correspondre à un potentiel de réduction des émissions estimé à environ 5 000 tonnes d'équivalent CO₂.

Envision’s Chifeng Net Zero Industrial Park

Cette opération vise à soutenir les initiatives naissantes ayant pour objectif de réduire les émissions liées à la production d'engrais, en mettant en relation la production vérifiée d'ammoniac à faible empreinte carbone avec la demande en aval, afin de contribuer aux efforts de réduction des émissions de scope 3, avant même que des chaînes d'approvisionnement physiques en ammoniac à faible empreinte carbone ne soient disponibles à grande échelle.

Aux termes de cet accord, de 2026 à 2030, Envision fournira à PepsiCo APAC des certificats EAC liés à l'ammoniac à faible empreinte carbone produit dans son parc industriel « Net Zero » situé à Chifeng, le plus grand projet d'hydrogène vert au monde. Cet accord vise à soutenir les efforts de réduction des émissions de scope 3 menés par PepsiCo APAC tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et à proposer une approche innovante pour décarboner l'utilisation d'engrais dans sa chaîne de valeur agricole.

L'ammoniac est une matière première essentielle à la production d'engrais ; il est largement utilisé pour la fabrication de produits tels que l'urée, le nitrate d'ammonium, le phosphate monoammonique et le phosphate diammonique. Aujourd'hui, la majeure partie de l'ammoniac utilisé par l'industrie des engrais est produite selon des procédés conventionnels reposant sur le charbon et le gaz naturel, deux combustibles à forte intensité carbone. De ce fait, l'ammoniac constitue une source importante d'émissions tout au long des chaînes d'approvisionnement agricoles et, plus largement, de la chaîne de valeur des produits alimentaires et des biens de consommation. La transition de l'ammoniac d'une matière première à forte intensité carbone vers une matière première à faible intensité carbone constitue donc un levier essentiel pour la décarbonisation, tant pour les producteurs d'engrais que pour les marques en aval.

L'une des principales innovations de cet accord réside dans l'application du modèle « Book & Claim » (comptabilisation et revendication) déjà utilisé dans des secteurs tels que celui du carburant aérien durable (SAF), aux crédits de carbone liés à l'ammoniac à faible émission de carbone (EAC). Dans le cadre de cette approche, le produit physique est dissocié de ses attributs environnementaux, ce qui permet à l'ammoniac à faible empreinte carbone produit à Chifeng de générer des crédits EAC traçables pouvant être attribués à PepsiCo APAC sans qu'il soit nécessaire de transporter physiquement le produit sur de longues distances. Les EAC sont émis et gérés via le registre des attributs environnementaux de S3 Markets, qui prend en charge l'émission, le suivi, l'attribution et le retrait des attributs environnementaux liés à l'ammoniac à faible empreinte carbone. En associant chaque certificat aux documents pertinents relatifs à la production, aux émissions, aux ventes et aux retraits, le système est conçu pour établir une chaîne de traçabilité vérifiable, renforcer l'intégrité des déclarations et étayer des déclarations crédibles en aval.

« Les marchés de l'EAC liés aux matières premières ne pourront se développer que si leur infrastructure est aussi fiable que la production à faible émission de carbone sur laquelle ils reposent », a déclaré Saman Baghestani, cofondateur et PDG de S3 Markets. « Cette transaction illustre parfaitement cette approche, puisqu'elle associe une production vérifiée, une propriété clairement définie des attributs et des enregistrements vérifiables dans le registre afin d'étayer des allégations crédibles en aval. »

Pour PepsiCo APAC, les EAC ont pour objectif de faciliter la comptabilisation de la réduction des émissions de scope 3, sous réserve de l'évolution des recommandations et des exigences en matière d'allégations prévues par les normes applicables, ainsi que des contrôles internes mis en place au sein de sa chaîne d'approvisionnement agricole. Par rapport à une solution reposant uniquement sur le transport interrégional d'ammoniac physique à faible empreinte carbone, cette approche pourrait permettre de réduire à la fois les coûts logistiques et les émissions associées, tout en favorisant une circulation plus efficace des avantages environnementaux tout au long de la chaîne de valeur, depuis les engrais jusqu'à l'agriculture, en passant par la transformation alimentaire et les marques grand public.

« Les émissions liées aux engrais constituent souvent une part importante des émissions de scope 3 dans la chaîne de valeur agroalimentaire, mais elles comptent également parmi les plus difficiles à traiter et les plus fragmentées », a déclaré Fred Li, vice-président senior chargé de la chaîne d'approvisionnement chez PepsiCo pour la région APAC et la Grande Chine. « Cet accord conclu avec Envision vise à soutenir nos efforts pour réduire plus efficacement les émissions liées aux intrants agricoles en amont, sans modifier nos modalités actuelles d'approvisionnement ou de production. »

« Voici un autre exemple significatif de l'initiative PepsiCo Positive (pep+) en action. Cet accord s'inscrit dans notre ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, voire plus tôt[1] et offre un moyen innovant de soutenir nos efforts visant à réduire les émissions liées aux principaux foyers d'émissions carbone au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole. Nous sommes impatients de collaborer avec des partenaires tiers tels qu'Envision afin de promouvoir le développement durable tout au long de la chaîne de valeur, du champ au rayon », a déclaré Ashley Brown, directrice du développement durable chez PepsiCo pour la région Asie-Pacifique et l'Inde.

« Notre collaboration avec PepsiCo APAC marque une avancée significative dans l'innovation du modèle économique d'Envision en matière d'hydrogène vert et d'ammoniac », a avancé Frank Yu, vice-président senior d'Envision Energy. « L'industrie des engrais consomme d'importants volumes d'ammoniac et présente un potentiel considérable en matière de décarbonisation. L'intérêt du modèle « Book & Claim » pour les crédits de carbone liés à l'ammoniac vert réside dans le fait qu'il permet de faire correspondre les attributs environnementaux à une demande réelle de décarbonisation de manière plus efficace et plus souple, sans qu'il soit nécessaire de transporter le produit physique sur de longues distances. Envision continuera à exploiter le potentiel des ressources éoliennes et solaires par le biais de solutions telles que l'électricité verte, l'hydrogène vert, l'ammoniac vert et les EAC, aidant ainsi les clients de nombreux secteurs industriels à atteindre leurs objectifs de décarbonisation de manière plus rentable. »