- Envision entrega certificados de atributos ambientales de amoníaco bajo en carbono a PepsiCo APAC, siendo pionera en la descarbonización en la industria de fertilizantes

SHANGHÁI, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, anunció el 30 de junio de 2026 un acuerdo de compra de atributos ambientales de amoníaco bajo en carbono con PepsiCo APAC y completó la entrega de las primeras 1.000 toneladas de certificados de atributos ambientales (CAA) de amoníaco bajo en carbono. Los CAA se emiten y gestionan por medio del registro de atributos ambientales de S3 Markets. Según las estimaciones preliminares, los atributos asociados a estos certificados podrían corresponder a una oportunidad estimada de reducción de emisiones de aproximadamente 5.000 toneladas de CO2 equivalente.

Envision’s Chifeng Net Zero Industrial Park

Esta transacción tiene como objetivo respaldar las iniciativas emergentes para reducir las emisiones asociadas a la producción de fertilizantes, conectando la producción verificada de amoníaco bajo en carbono con la demanda posterior, para apoyar los esfuerzos de reducción de emisiones de Alcance 3, incluso antes de que las cadenas de suministro físicas de amoníaco bajo en carbono estén disponibles a gran escala.

En relación a este acuerdo, entre los años 2026 y 2030, Envision se va a encargar de llevar a cabo el suministro a PepsiCo APAC de Certificados de Energía Acelerada (EAC) asociados al amoníaco bajo en carbono producido en su Parque Industrial Chifeng Net Zero, el mayor proyecto de hidrógeno verde del mundo. El acuerdo busca conseguir respaldar los esfuerzos de PepsiCo APAC para reducir las emisiones de Alcance 3 en toda su cadena de suministro y proporcionar una vía innovadora para descarbonizar el uso de fertilizantes en su cadena de valor agrícola.

El amoníaco es una materia prima clave en la producción de fertilizantes y se utiliza ampliamente en la fabricación de productos como la urea, el nitrato de amonio, el fosfato monoamónico y el fosfato diamónico. Actualmente, la mayor parte del amoníaco utilizado por la industria de fertilizantes se produce mediante procesos convencionales basados en carbón y gas natural, ambos con una alta intensidad de carbono. Como resultado, el amoníaco es una fuente importante de emisiones en las cadenas de suministro agrícolas y en la cadena de valor más amplia de alimentos y bienes de consumo. Por lo tanto, la transición del amoníaco de una materia prima con alto contenido de carbono a una con bajo contenido de carbono es una palanca fundamental para la descarbonización tanto para los productores de fertilizantes como para las marcas que los comercializan.

Una innovación clave del acuerdo es la aplicación del modelo Book & Claim, que ya ha sido utilizado en sectores como el de combustibles de aviación sostenibles (SAF), a los EAC de amoníaco bajo en carbono. Con este enfoque, el producto físico se desvincula de sus atributos ambientales, lo que permite que el amoníaco bajo en carbono producido en Chifeng genere EAC trazables que pueden asignarse a PepsiCo APAC sin necesidad de transportar físicamente el producto a largas distancias. Los EAC se emiten y gestionan a través del registro de atributos ambientales de S3 Markets, que respalda la emisión, el seguimiento, la asignación y la baja de los atributos ambientales del amoníaco bajo en carbono. Gracias a la vinculación del certificado con la documentación pertinente de producción, emisiones, ventas y baja, el sistema está diseñado para crear una cadena de custodia auditable, fortalecer la integridad de las reclamaciones y respaldar reclamaciones posteriores creíbles.

"Los mercados de EAC vinculados a materias primas solo escalarán si la infraestructura es tan creíble como la producción subyacente baja en carbono", afirmó Saman Baghestani, cofundador y consejero delegado de S3 Markets. "Esta transacción es un ejemplo destacado de este enfoque, que combina producción verificada, propiedad clara de los atributos y registros auditables para respaldar afirmaciones creíbles en la cadena de valor".

Para PepsiCo APAC, los EAC se han diseñado para conseguir respaldar la contabilidad de reducción de emisiones de Alcance 3, sujeta a la evolución de las directrices y los requisitos de las afirmaciones en las normas aplicables y los controles internos dentro de su cadena de suministro agrícola. En comparación con depender únicamente del transporte interregional de amoníaco físico bajo en carbono, este enfoque puede reducir tanto los costes relacionados con la logística como las emisiones asociadas, al tiempo que permite que los atributos ambientales fluyan de manera más eficiente a lo largo de la cadena de valor de fertilizantes, agricultura, procesamiento de alimentos y marcas de consumo.

"Las emisiones asociadas a los fertilizantes suelen ser un componente muy destacado de las emisiones de Alcance 3 en la cadena de valor de la alimentación y la agricultura, pero también se encuentran entre las más difíciles y fragmentadas de abordar", declaró Fred Li, vicepresidente sénior de la cadena de suministro de PepsiCo APAC y Gran China. "Este acuerdo con Envision tiene como objetivo respaldar nuestros esfuerzos para abordar de manera más eficiente las emisiones asociadas a los insumos agrícolas previos a la producción, sin modificar nuestros acuerdos actuales de adquisición o producción".

"Este es otro ejemplo importante de PepsiCo Positive (pep+) en acción. El acuerdo respalda nuestra ambición de lograr emisiones netas cero para 2050 o antes[1] y proporciona una forma innovadora de respaldar nuestros esfuerzos para abordar las emisiones asociadas con puntos clave de la cadena de suministro agrícola. Esperamos trabajar con terceros como Envision para ayudar a impulsar la sostenibilidad en toda la cadena de valor, desde el campo hasta el estante", comentó Ashley Brown, directora de sostenibilidad de PepsiCo APAC e India.

"Nuestra colaboración con PepsiCo APAC representa un avance muy destacado dentro de la innovación del modelo de negocio de hidrógeno verde y amoníaco de Envision", indicó Frank Yu, vicepresidente sénior de Envision Energy. "La industria de fertilizantes consume grandes volúmenes de amoníaco y presenta un considerable potencial de descarbonización. El valor del modelo Book & Claim para los Certificados de Energía de Amoníaco (EAC) reside en que permite vincular los atributos ambientales con la demanda real de descarbonización de forma más eficiente y flexible, sin necesidad de transportar el producto físico a largas distancias. Envision seguirá aprovechando el valor de los recursos eólicos y solares mediante iniciativas como la electricidad verde, el hidrógeno verde, el amoníaco verde y los EAC, ayudando a clientes de diversos sectores industriales a lograr la descarbonización de forma más rentable".