Envision liefert Umweltzertifikate für kohlenstoffarmes Ammoniak an PepsiCo APAC und leistet damit Pionierarbeit bei der Dekarbonisierung der Düngemittelindustrie

SHANGHAI, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 30. Juli 2026 gab Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, eine Vereinbarung zum Kauf von Umweltzertifikaten für kohlenstoffarmes Ammoniak mit PepsiCo APAC bekannt und schloss die Lieferung der ersten 1.000 Tonnen Umweltzertifikate für kohlenstoffarmes Ammoniak (EACs) ab. Die EACs werden über das Umweltattribut-Register von S3 Markets ausgegeben und verwaltet. Nach vorläufigen Schätzungen könnten die mit diesen Zertifikaten verbundenen Attribute einem geschätzten Emissionsminderungspotenzial von etwa 5.000 Tonnen CO₂-Äquivalent entsprechen.

Envision’s Chifeng Net Zero Industrial Park

Die Transaktion soll die aufkommenden Bemühungen zur Reduzierung der mit der Düngemittelproduktion verbundenen Emissionen unterstützen, indem sie die verifizierte Produktion von kohlenstoffarmem Ammoniak mit der nachgelagerten Nachfrage verknüpft, um die Bemühungen zur Reduzierung von Scope-3-Emissionen zu fördern – noch bevor physische Lieferketten für kohlenstoffarmes Ammoniak in großem Maßstab verfügbar sind.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Envision PepsiCo APAC von 2026 bis 2030 mit EACs beliefern, die mit kohlenstoffarmem Ammoniak in Verbindung stehen, das in seinem Chifeng Net Zero Industrial Park – dem weltweit größten Projekt für grünen Wasserstoff – produziert wird. Die Vereinbarung soll die Bemühungen von PepsiCo APAC zur Reduzierung der Scope-3-Emissionen entlang seiner gesamten Lieferkette unterstützen und einen innovativen Weg zur Dekarbonisierung des Düngemitteleinsatzes in seiner landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette aufzeigen.

Ammoniak ist ein wichtiger Ausgangsstoff für die Düngemittelproduktion und wird in großem Umfang zur Herstellung von Produkten wie Harnstoff, Ammoniumnitrat, Monoammoniumphosphat und Diammoniumphosphat verwendet. Derzeit wird der Großteil des in der Düngemittelindustrie verwendeten Ammoniaks durch konventionelle, auf Kohle und Erdgas basierende Verfahren hergestellt, die beide sehr kohlenstoffintensiv sind. Daher ist Ammoniak eine bedeutende Emissionsquelle in landwirtschaftlichen Lieferketten sowie in der gesamten Wertschöpfungskette für Lebensmittel und Konsumgüter. Die Umstellung von Ammoniak als kohlenstoffintensivem auf einen kohlenstoffarmen Rohstoff ist daher sowohl für Düngemittelhersteller als auch für nachgelagerte Marken ein entscheidender Hebel für die Dekarbonisierung.

Eine zentrale Neuerung der Vereinbarung ist die Anwendung des Book-&-Claim-Modells, das bereits in Sektoren wie dem Bereich der nachhaltigen Flugkraftstoffe (SAF) zum Einsatz kommt, auf EACs für kohlenstoffarmes Ammoniak. Bei diesem Ansatz wird das physische Produkt von seinen Umweltattributen entkoppelt, sodass in Chifeng hergestelltes kohlenstoffarmes Ammoniak rückverfolgbare EACs generieren kann, die PepsiCo APAC zugewiesen werden können, ohne dass das Produkt physisch über große Entfernungen transportiert werden muss. Die EACs werden über das Umweltattribut-Register von S3 Markets ausgegeben und verwaltet, das die Ausgabe, Nachverfolgung, Zuteilung und Stilllegung von Umweltattributen für kohlenstoffarmes Ammoniak unterstützt. Durch die Verknüpfung jedes Zertifikats mit den entsprechenden Unterlagen zu Produktion, Emissionen, Verkauf und Stilllegung ist das System darauf ausgelegt, eine überprüfbare Produktkette zu schaffen, die Integrität der Angaben zu stärken und glaubwürdige Angaben auf nachgelagerter Ebene zu unterstützen.

„Rohstoffgebundene EAC-Märkte werden nur dann an Bedeutung gewinnen, wenn die Infrastruktur ebenso glaubwürdig ist wie die zugrunde liegende kohlenstoffarme Produktion", sagte Saman Baghestani, Mitbegründer und CEO von S3 Markets. „Diese Transaktion ist ein herausragendes Beispiel für diesen Ansatz, bei dem verifizierte Produktion, klare Eigentumsverhältnisse an den Attributen und überprüfbare Registereinträge kombiniert werden, um glaubwürdige nachgelagerte Angaben zu untermauern."

Für PepsiCo APAC sollen die EACs die Bilanzierung der Emissionsminderungen im Scope 3 unterstützen, vorbehaltlich sich weiterentwickelnder Leitlinien und Anforderungen an Angaben in den geltenden Standards sowie interner Kontrollen innerhalb der landwirtschaftlichen Lieferkette des Unternehmens. Im Vergleich zur ausschließlichen Nutzung des regionenübergreifenden Transports von physischem kohlenstoffarmem Ammoniak kann dieser Ansatz sowohl die logistikbezogenen Kosten als auch die damit verbundenen Emissionen senken und gleichzeitig einen effizienteren Fluss von Umweltattributen entlang der Wertschöpfungskette von Düngemitteln, Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung und Verbrauchermarken ermöglichen.

„Emissionen im Zusammenhang mit Düngemitteln sind oft ein wesentlicher Bestandteil der Scope-3-Emissionen in der Lebensmittel- und Agrar-Wertschöpfungskette, gehören jedoch gleichzeitig zu den am schwierigsten zu bewältigenden und am stärksten fragmentierten Bereichen", sagte Fred Li, Senior Vice President für die Lieferkette bei PepsiCo APAC & Greater China. „Diese Vereinbarung mit Envision soll unsere Bemühungen unterstützen, Emissionen im Zusammenhang mit vorgelagerten landwirtschaftlichen Betriebsmitteln effizienter anzugehen, ohne unsere bestehenden Beschaffungs- oder Produktionsvereinbarungen zu ändern."

„Dies ist ein weiteres wichtiges Beispiel für ‚PepsiCo Positive' (pep+) in der Praxis. Die Vereinbarung unterstützt unser Ziel, bis 2050 oder früher[1] Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und bietet einen innovativen Weg, um unsere Bemühungen zur Bekämpfung von Emissionen an wichtigen Hotspots der landwirtschaftlichen Lieferkette zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, mit Dritten wie Envision zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Feld bis ins Regal – voranzutreiben", sagte Ashley Brown, Chief Sustainability Officer von PepsiCo APAC & India.

„Unsere Zusammenarbeit mit PepsiCo APAC ist ein bedeutender Schritt vorwärts für die Innovation des Geschäftsmodells von Envision im Bereich grüner Wasserstoff und Ammoniak", sagte Frank Yu, Senior Vice President von Envision Energy. „Die Düngemittelindustrie verbraucht erhebliche Mengen an Ammoniak und birgt ein beträchtliches Dekarbonisierungspotenzial. Der Vorteil des Book-&-Claim-Modells für grüne Ammoniak-EACs besteht darin, dass es eine effizientere und flexiblere Abstimmung von Umweltattributen mit echtem Dekarbonisierungsbedarf ermöglicht, ohne dass das physische Produkt über weite Strecken transportiert werden muss. Envision wird weiterhin den Wert von Wind- und Solarressourcen durch Wege wie grünen Strom, grünen Wasserstoff, grünes Ammoniak und EACs erschließen und so Kunden aus verschiedenen Branchen dabei unterstützen, die Dekarbonisierung kosteneffizienter zu erreichen."