Envision Digital nomme Maher Chebbo, pionnier des SmartGrids et des technologies propres, au poste de directeur général pour l'Europe

M. Chebbo dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie et de la transformation numérique, où il était dernièrement le vice-président principal et le directeur commercial et de l'innovation numérique chez GE Digital. Avant cela, M. Chebbo a passé plus de 20 ans chez SAP, et a participé à stimuler la transformation numérique dans de nombreuses industries, y compris celles des énergies et des ressources naturelles, en tant que directeur général pour région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

En tant que directeur général d'Envision Digital Europe, M. Chebbo sera veillera à développer les missions de décarbonation par le numérique et la mise en place d'alliances technologiques stratégiques innovantes visant la neutralité carbone pour se diriger vers une Europe neutre en carbone d'ici 2050.

Michael Ding, directeur exécutif mondial d'Envision, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Maher au sein de notre équipe de direction tandis que nous accélérons notre croissance en Europe. L'Europe est l'une des régions les plus avancées sur la voie de la réduction des émissions, et c'est pourquoi nous voyons d'importantes possibilités immédiates pour nos technologies. Avec l'appui de Maher, nous sommes impatients de collaborer avec un plus grand nombre de gouvernements et d'entreprises pour tirer parti des solutions d'énergie propre axées sur le numérique afin de soutenir les objectifs de neutralité carbone. »

M. Maher Chebbo, directeur général d'Envision Digital Europe, a déclaré : « J'ai été impressionné par les savoir-faire et technologies d'Envision Digital, qui mettent l'accent sur les technologies propres, et par le momentum déjà atteint en Europe grâce à des collaborations stratégiques. C'est un honneur pour moi de diriger une entreprise avec un tel objectif, dotée d'un esprit d'entreprise et d'un engagement fort pour favoriser une croissance durable et pour stimuler l'utilisation d'une énergie plus propre en capitalisant sur les capacités de pointe de l'entreprise en matière de technologies propres dans les domaines de l'intelligence des objets et de la numérisation. »

M. Maher Chebbo entrera en fonction le 1er avril.

À propos d'Envision Digital

Leader mondial des logiciels AIoT dans le domaine de la neutralité carbone, Envision Digital s'engage à devenir le premier partenaire technologique mondial de la neutralité carbone pour les entreprises, les gouvernements et les villes afin d'accélérer le progrès et d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens.

EnOS™, le système d'exploitation AIoT d'Envision Digital, connecte et gère plus de 110 millions d'appareils intelligents et 360 gigawatts d'actifs énergétiques dans le monde. L'écosystème croissant d'Envision Digital, qui compte plus de 360 clients et partenaires, s'étend sur 10 secteurs d'activité et comprend Accenture, Amazon Web Services, GovTech Singapore, Keppel Corporation, Microsoft, Nissan, PTT, Solarvest, Total et ST Engineering. La société compte près de 900 employés et 12 bureaux répartis au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, au Japon, en Thaïlande, en Chine et aux États-Unis, avec son siège à Singapour.

