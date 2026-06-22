Envision Energy dévoile son rapport « Net Zero Action Report » 2026 à VivaTech, ouvrant la voie à des systèmes énergétiques d'avenir au service de la prospérité de la civilisation

PARIS, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, un leader mondial des technologies vertes, a dévoilé son rapport « Net Zero Action Report » 2026 à VivaTech, l'un des événements consacrés à l'innovation les plus importants et les plus influents d'Europe. Ce rapport met en évidence la manière dont la convergence entre l'énergie et l'intelligence artificielle est en train de transformer rapidement les systèmes industriels, voire les fondements mêmes de la civilisation moderne.

C'est la sixième année consécutive qu'Envision publie son rapport « Net Zero Action Report ». L'édition de cette année insiste sur le fait que l'avenir des infrastructures reposera sur un nouveau type de système énergétique intégrant l'énergie, le stockage, les réseaux, l'informatique et l'intelligence, qui constituera l'épine dorsale de l'ère industrielle pilotée par l'IA.

« Une transition énergétique véritablement transformatrice ne se limite pas au simple remplacement des anciennes sources d'énergie. Il s'agit de créer une nouvelle génération d'infrastructures civilisationnelles permettant une prospérité durable à l'ère de l'IA », a déclaré Lei Zhang, fondateur et PDG d'Envision. « L'énergie n'est pas seulement le fondement de l'IA : c'est la force vitale de l'intelligence. Alors que les réseaux électriques deviennent l'infrastructure centrale de l'ère de l'intelligence, ce n'est qu'en mettant en place une gestion énergétique de bout en bout pour la production intelligente que nous pourrons fournir l'énergie abondante, fiable et durable nécessaire à la prochaine révolution industrielle portée par l'IA. »

Ouvrir la voie aux systèmes d'alimentation basés sur l'IA en pratique

Au cours de l'année écoulée, Envision a continué à être à la pointe de l'innovation dans le domaine des systèmes d'alimentation de nouvelle génération, ouvrant la voie à ce qu'elle définit comme les « systèmes d'alimentation basés sur l'IA ». Cette intégration permet d'atteindre un niveau d'efficacité sans précédent : maximiser la valeur de chaque unité d'électricité verte, optimiser les charges de travail informatiques et adapter une capacité électrique limitée à une demande en GPU en forte croissance.

Au parc industriel « zéro émission nette » de Chifeng, Envision a déjà mis ce modèle en œuvre. Construite sur un système d'énergie 100 % renouvelable de 2 GW, l'entreprise tire parti d'EnOS et de son modèle de fondation énergétique pour orchestrer en temps réel les charges de travail liées à l'énergie éolienne, solaire, de stockage, de calcul et de production d'hydrogène vert. En partenariat avec Tencent, le système d'alimentation basé sur l'IA est également utilisé pour optimiser l'ordonnancement des charges de travail liées à l'IA, en adaptant de façon dynamique la demande informatique à la disponibilité de l'énergie renouvelable.

Il jette également les bases de « Mission Gobi », l'initiative mondiale d'Envision annoncée lors de VivaTech 2026, qui vise à développer une capacité de 5 GW de centres de données dédiés à l'IA (AIDC) verts dans les régions désertiques et arides d'ici 2030.

La présence et l'impact croissants d'Envision dans le monde

Le rapport souligne également comment Envision transforme l'innovation en résultats concrets en contribuant à la sécurité énergétique, à la transformation industrielle et au développement local.

En Égypte, le projet éolien Amunet d'Envision, d'une capacité de 500 MW, est désormais pleinement opérationnel. Comptant parmi les plus grands parcs éoliens d'Afrique, tant en taille de chaque éolienne qu'en capacité totale, il produit environ 2,3 milliards de kWh par an, soit suffisamment pour alimenter environ 800 000 foyers et soutenir la « Vision 2030 » de l'Égypte.

Au Royaume-Uni, le système intelligent de stockage d'énergie d'Envision, basé sur le modèle de fondation énergétique Dubhe, soutient le projet Carrington, l'une des plus grandes installations de stockage autonomes du pays. Une fois opérationnelle, elle fournira de l'électricité équivalant à la consommation de 2,2 millions de foyers pendant deux heures, tout en réduisant les restrictions d'injection d'énergie renouvelable et en renforçant la stabilité du réseau, contribuant ainsi à la fois à la sécurité énergétique et aux objectifs de zéro émission nette.

Dans le cadre du commerce mondial des produits verts, la première cargaison d'ammoniac vert produite au parc industriel « zéro émission nette » d'Envision à Chifeng a été livrée à LOTTE Fine Chemical en Corée du Sud, marquant ainsi une étape décisive dans l'émergence du « pétrole vert » en tant que matière première mondiale zéro carbone.

Dans le cadre du projet éolien Monsoon au Laos, Envision a contribué à l'élimination de plus de 1 200 mines terrestres et munitions non explosées. Outre la fourniture d'électricité propre équivalant à la consommation de 1,43 million de foyers au Vietnam et la création de plus de 1 600 emplois locaux, le projet a également apporté un soutien aux écoles locales grâce à des programmes d'aide à l'éducation et d'engagement communautaire.

Après avoir publié son rapport « Net Zero Action Report » pendant six années consécutives, Envision est passée du statut de pionnière du zéro émission nette et de partenaire technologique à celui d'acteur mondial dans la mise en place des infrastructures nécessaires à un avenir durable. Des déserts aux champs déminés, des régions polaires aux îles isolées, l'entreprise continue de déployer des systèmes énergétiques d'avenir qui élargissent l'accès à une énergie propre, abordable et fiable. Alors que l'intelligence artificielle et les énergies propres se rejoignent, Envision s'efforce de jeter les bases d'une nouvelle ère de prospérité durable.