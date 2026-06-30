Envision Energy et Elements Green s'associent dans le cadre du projet Stadorf BESS de 1 600 MWh afin de développer les systèmes énergétiques de demain en Allemagne

MUNICH, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial dans le domaine des technologies vertes, s'est associée à Elements Green, une entreprise internationale spécialisée dans les solutions d'énergie renouvelable, pour mettre en œuvre le projet de système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de Stadorf, d'une capacité de 1 600 MWh, annoncé lors du salon Intersolar Europe à Munich. Ce projet, mené dans le nord de l'Allemagne, marque une étape stratégique pour le déploiement du « Future Energy System » d'Envision en Allemagne. Il vise à renforcer son rôle de premier plan sur le marché allemand du stockage d'énergie et à tirer parti du portefeuille de projets en développement d'Elements Green en Europe, tout en consolidant leur engagement commun en faveur d'une infrastructure énergétique plus flexible, plus résiliente et à faibles émissions de carbone en Europe.

S'appuyant sur son expertise mondiale dans le domaine des futurs systèmes énergétiques basés sur l'IA, Envision proposera une solution de stockage intégrée à l'échelle du système, articulée autour de sa toute dernière plateforme Gen 8 BESS alliant une autonomie de quatre heures, des technologies de batterie de pointe et des capacités intelligentes d'intégration au réseau. Avec une puissance de 400 MW et une capacité de 1 600 MWh, Stadorf est l'un des plus grands projets de stockage par batterie actuellement en cours de développement en Allemagne, ce qui nécessite des solutions de pointe pour relever les défis complexes en matière d'ingénierie, d'intégration au réseau et de réglementation. Conçue pour répondre aux normes allemandes rigoureuses en matière de qualité, de fiabilité et de performances techniques, cette solution apportera la robustesse technique indispensable aux applications de réseau à grande échelle, contribuant ainsi à rehausser le niveau des infrastructures de stockage de pointe en Allemagne et dans toute l'Europe.

Henry Peng, vice-président senior d'Envision Energy et président de la région Amérique latine et Europe, a déclaré : « Ce qui distingue ce partenariat, c'est l'étroite collaboration entre deux équipes qui sont toutes deux profondément ancrées sur le marché allemand et qui partagent un engagement commun en faveur de l'excellence technique. En associant la forte présence locale d'Elements Green à la plateforme avancée Gen 8 BESS d'Envision, à son système énergétique du futur optimisé par l'IA et à son expérience éprouvée en matière de mise en œuvre à l'échelle mondiale, nous avons pu relever les défis complexes liés à l'ingénierie, à la réglementation et à l'intégration au réseau qui caractérisent les projets de stockage menés à grande échelle en Allemagne. Cette collaboration montre comment l'expertise locale et les capacités mondiales peuvent se conjuguer pour accélérer le déploiement d'infrastructures énergétiques flexibles, résilientes et tournées vers l'avenir. »

« Le stockage par batterie est au cœur de la transition énergétique allemande, et l'ampleur de cette opportunité exige le recours aux meilleures technologies disponibles. Stadorf est un projet important pour la transition énergétique allemande et reflète le besoin croissant d'infrastructures de stockage flexibles, fiables et de haute qualité », a ajouté Rasmus Friis, PDG d'Elements Green. « L'Allemagne intègre plus d'énergies renouvelables que presque tous les autres marchés européens, et c'est grâce au stockage que cette énergie devient flexible, distribuable et véritablement utile au réseau. Chez Elements Green, nous nous engageons à sélectionner des partenaires et des plateformes qui répondent aux normes les plus élevées en matière de performance, d'efficacité et de durabilité, car il s'agit d'actifs à long terme et les décisions que nous prenons dès le départ déterminent les résultats pour les décennies à venir. Envision apporte une technologie de pointe, une solide connaissance du marché local et une expérience éprouvée dans la mise en œuvre de projets à l'international, ce qui nous donne toute la confiance nécessaire pour mener à bien un projet de cette envergure et de cette complexité. Stadorf incarne notre engagement commun à fournir des infrastructures offrant des performances optimales sur le long terme, et nous sommes fiers de collaborer avec Envision pour donner vie à ce projet. »