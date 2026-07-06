Envision Energy s'associe à Pulse Clean Energy dans le cadre d'un projet de système de stockage d'énergie par batteries (BESS) de 310 MWh, contribuant ainsi à faire progresser les systèmes énergétiques du futur pour le stockage d'énergie de nouvelle génération au Royaume-Uni

LONDRES, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a annoncé un partenariat avec Pulse Clean Energy, leader dans le domaine du stockage d'énergie, en vue de la mise en œuvre d'un projet phare de système de stockage d'énergie par batteries (BESS) à Wolverhampton, dans les West Midlands, au Royaume-Uni. Le projet a une capacité totale de 129 MW / 310 MWh.

Cette annonce marque une étape importante dans le déploiement du programme de systèmes énergétiques du futur d'Envision au Royaume-Uni, qui vise à mettre en place une infrastructure énergétique plus flexible, plus résiliente et à faibles émissions de carbone. Cette annonce a été faite lors du salon Intersolar Europe à Munich, en Allemagne.

Conçu à l'origine pour une autonomie de deux heures, le système a été optimisé par Envision afin d'atteindre une autonomie de 2,4 heures, ce qui démontre la capacité d'adaptation de la technologie d'Envision pour répondre aux exigences en constante évolution du réseau électrique. S'appuyant sur son expertise mondiale dans le domaine des systèmes énergétiques du futur basés sur l'IA, Envision proposera une solution de stockage à l'échelle du réseau intégrant sa plateforme BESS de 7e génération, des technologies de batteries de pointe et des capacités de création de réseau, afin de renforcer la stabilité du réseau, d'améliorer la flexibilité du système et de répondre à la demande croissante en électricité liée à l'électrification.

S'appuyant sur l'équipe locale d'Envision, qui possède une expertise approfondie en matière d'intégration au réseau et de travaux « Balance-of-Plant », ce projet est conçu sur mesure pour répondre aux besoins en constante évolution du marché énergétique britannique. Cela contribuera à favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables, à renforcer la résilience énergétique régionale et à soutenir la décarbonisation des principales industries locales, notamment l'industrie manufacturière et la logistique. Une vérification ESG indépendante réalisée par un tiers renforce encore davantage l'engagement d'Envision en faveur de la transparence de ses activités, d'une mise en œuvre responsable et du développement durable.

Henry Peng, vice-président senior d'Envision Energy et président des régions UE et Amérique latine, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Pulse Clean Energy dans le cadre de ce projet historique, qui témoigne de la reconnaissance croissante dont bénéficie Envision en tant que partenaire de confiance au niveau des systèmes. Alors que le système énergétique mondial connaît une profonde transformation, l'avenir exige des infrastructures énergétiques plus intelligentes, plus flexibles et plus résilientes. En associant des technologies de stockage de pointe à des systèmes énergétiques du futur basés sur l'intelligence artificielle, Envision s'engage à collaborer avec des acteurs internationaux afin de mettre en place un écosystème énergétique plus adaptatif, capable d'accélérer l'intégration des énergies renouvelables, de soutenir la décarbonisation industrielle et de favoriser la transition vers un avenir énergétique durable. »

Aazzum Yassir, directeur de la technologie et des opérations chez Pulse Clean Energy, a déclaré : « Le paysage énergétique britannique évolue rapidement, et le stockage par batteries joue un rôle essentiel dans les systèmes énergétiques modernes. Les batteries permettent d'équilibrer l'offre et la demande, d'améliorer la sécurité du réseau et de contribuer à réduire le coût de l'électricité pour les particuliers et les entreprises. »

« Ce projet mené en collaboration avec Envision Energy constitue une étape importante pour le développement des West Midlands, et nous sommes impatients d'apporter une valeur ajoutée à long terme au réseau électrique local ainsi qu'aux communautés et aux entreprises qu'il dessert. »

Vasilis Ntanovasilis, directeur de la mise en œuvre des projets chez Pulse Clean Energy, a déclaré : « Ce partenariat reflète notre ambition commune d'accélérer la transition énergétique au Royaume-Uni. Avec Envision, nous avons trouvé un partenaire dont la technologie et l'expertise en matière de systèmes correspondent parfaitement à notre stratégie visant à mettre en place et à exploiter une infrastructure de stockage de classe mondiale à grande échelle. »

« La réalisation de projets de cette envergure est au cœur de la mission de Pulse, et je suis convaincu que nos capacités combinées établiront une référence en matière de stockage d'énergie au Royaume-Uni, renforçant ainsi la résilience du réseau et contribuant à la réalisation des objectifs du pays en matière d'énergie propre pour les années à venir. »