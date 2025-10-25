Envision Energy wurde bei den Reuters Global Sustainability Awards 2025 mit dem Preis „AI for Sustainability Excellence" ausgezeichnet

LONDON, 25. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, wurde bei den Reuters Global Sustainability Awards 2025 mit einer hohen Auszeichnung geehrt und gewann in der Kategorie „AI for Sustainability Excellence" für seine wegweisende Anwendung künstlicher Intelligenz zur Förderung der globalen Energiewende.

Envision Energy wurde für seine bahnbrechende Anwendung von KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich erneuerbare Energien, von der intelligenten Optimierung von Windkraftanlagen bis hin zu KI-gestützten Speichersystemen, mit dem AI for Sustainability Excellence Award ausgezeichnet. Mit seinem proprietären Betriebssystem EnOS unterstützt Envision Industrien und Städte weltweit dabei, die Energieerzeugung zu optimieren, die Kohlenstoffintensität zu reduzieren und die globale Energiewende zu beschleunigen. Seine KI-gestützten Technologien steigern die Effizienz und die Marktrenditen und fördern gleichzeitig ein kohlenstoffarmes, intelligentes und nachhaltiges industrielles Wachstum weltweit.

„Künstliche Intelligenz markiert einen Sprung von der Automatisierung zur Autonomie – zum ersten Mal in der Geschichte können Systeme wirklich selbstständig wahrnehmen, entscheiden und sich weiterentwickeln", erklärte Lei Zhang, Vorstandsvorsitzender von Envision. „Das langfristige Engagement von Envision für den Aufbau eines Systems für erneuerbare Energien hat die Grundlage für ein Large Energy Model geschaffen, das durch umfangreiche Fähigkeiten und riesige Datensätze in den Bereichen Wind, Speicherung, Wasserstoff und Energiesysteme unterstützt wird." Das physikalische, KI-gesteuerte Large Energy Model wird das zukünftige Energieökosystem grundlegend umgestalten und eine neue Ära intelligenten, nachhaltigen und gerechten Wohlstands einläuten."

Das KI-gestützte System für erneuerbare Energien von Envision Energy, das auf einem Large Energy Model basiert, wurde erfolgreich in der weltweit größten und modernsten Produktionsanlage für grünen Wasserstoff und Ammoniak in Chifeng implementiert. Als erste vollständig KI-gestützte Anlage ihrer Art basiert das Projekt auf einem integrierten Wind-Solar-Speicher-Wasserstoff-Ammoniak-System, das das Large Energy Model für eine intelligente Planung und dynamische Steuerung über den gesamten Lebenszyklus hinweg nutzt. Die erfolgreiche Umsetzung unterstreicht den zentralen Wert von KI-gestützten Systemen für erneuerbare Energien bei der Stabilisierung von Netzen mit hohem Anteil an erneuerbaren Energien, der Optimierung der Speicherung und der Gewährleistung eines sicheren und effizienten Betriebs.

Die Reuters Global Sustainability Awards, eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, würdigen Unternehmen, die sowohl ein widerstandsfähiges, nachhaltiges Geschäftswachstum als auch positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt vorantreiben und damit die Wirtschaft für eine nachhaltigere, zweckorientierte Zukunft neu definieren. Seit mehr als 15 Jahren gelten die Awards als globaler Maßstab für herausragende Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit. In diesem Jahr stach Envision unter mehr als 800 Bewerbungen aus 40 Ländern hervor und wurde für seinen KI-gestützten Ansatz zur Beschleunigung des globalen Übergangs zur Netto-Null-Emissionswirtschaft ausgezeichnet.

Das Unternehmen wurde außerdem in der Kategorie „Net Zero: Leadership" mit dem zweiten Platz ausgezeichnet, was seine Vorreiterrolle beim Aufbau einer klimaneutralen Zukunft durch digitale Innovationen und erneuerbare Energiesysteme erneut unterstreicht.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804613/image.jpg