Envision Energy und GES kooperieren, um Energiespeicherung und Windkraft in ganz Spanien und Europa zu verbreiten und eine saubere Energiezukunft zu ermöglichen

MADRID, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Technologien, und GES (Global Energy Services), ein führender spanischer Anbieter von Ingenieur- und Servicelösungen im Bereich erneuerbare Energien, haben eine strategische Rahmenvereinbarung unterzeichnet, um den großflächigen Einsatz von Batteriespeichersystemen (BESS) und Windkraftanlagen (WTG) in Spanien und Europa voranzutreiben. Diese Partnerschaft stellt einen neuen Meilenstein in der europäischen Strategie von Envision Energy dar. Sie unterstreicht das Engagement des Unternehmens, in Spanien, einem der wichtigsten Märkte für erneuerbare Energien in Europa, ein robustes Engineering- und Service-Ökosystem aufzubauen und den Übergang der Region zu einem saubereren, widerstandsfähigeren und digitalisierten Energiesystem zu beschleunigen.

image

Die Zusammenarbeit deckt die gesamte Wertschöpfungskette von BESS- und WTG-Anlagen ab, einschließlich Bau, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung, mit dem gemeinsamen Ziel, die Effizienz zu steigern und die Einführung einer sauberen Energieinfrastruktur zu beschleunigen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Envision umfassende Schulungen und digitale Tools bereitstellen, um die technischen und betrieblichen Fähigkeiten von GES in den Bereichen BESS und WEA zu stärken, während GES die fortschrittlichen digitalen Plattformen von Envision nutzen wird, um die Projekttransparenz zu verbessern, die Auftragsabwicklung zu rationalisieren und die Gesamteffizienz der Ausführung zu optimieren. Darüber hinaus wird GES umfassende technische Unterstützung beim Bau der Anlagenbilanz (Balance of Plant, BoP), einschließlich Netzanschlussarbeiten, sowie Transport- und Installationsdienste für BESS- und WEA-Komponenten anbieten. Gemeinsam gewährleisten diese Bemühungen eine nahtlose, durchgängige Projektabwicklung und sind ein Beispiel für einen neuen Standard für integrierte, technologiegestützte Lösungen für saubere Energie in Europa.

"Unsere Zusammenarbeit mit GES geht über eine geschäftliche Partnerschaft hinaus - sie spiegelt die gemeinsame Vision wider, eine nachhaltige Energiezukunft durch Technologie, Innovation und Vertrauen zu schaffen", sagte Henry Peng, Senior Vice President und Präsident für Lateinamerika und die europäische Region bei Envision Energy. "Durch die Kombination des globalen Know-hows von Envision im Bereich der KI-gestützten Energiespeicherung und intelligenter Windkraftlösungen mit den starken lokalen Ressourcen und technischen Fähigkeiten von GES wollen wir ein robusteres Ökosystem für erneuerbare Energien aufbauen und dem lokalen Markt eine qualitativ hochwertigere und zuverlässigere Projektabwicklung und langfristige Serviceunterstützung bieten. Von Spanien aus werden wir gemeinsam in den wachsenden Sektoren Energiespeicherung und Windenergie in Europa expandieren, einen neuen Maßstab für integrierte Dienstleistungen setzen und den Übergang Europas zu einer sauberen Energiezukunft vorantreiben."

"Wir sind sehr stolz darauf, dass GES ausgewählt wurde, die Bauarbeiten zu unterstützen und technische Dienstleistungen für die von Envision gelieferten Geräte in Spanien, Europa und Lateinamerika zu erbringen. Diese Partnerschaft ermöglicht es den Entwicklern, bei der Installation, dem Betrieb und dem Kundendienst von der Erfahrung eines starken lokalen Unternehmens wie GES zu profitieren", sagte José Luis García Donoso, CEO von GES. "Die Technologie von Envision ist eine perfekte Ergänzung zu unserer Strategie, innovative Systeme zu implementieren, die die Nachhaltigkeit des Stromnetzes unterstützen, und unterstreicht unser Engagement, Lösungen zu liefern, die die Energiewende auf unserem Planeten voranbringen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829658/image.jpg